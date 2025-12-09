Fagyos fogadtatás a jégkrémpiac királyának: nem sült el a Magnum az amszterdami tőzsdén

Egyelőre mérsékelt érdeklődés övezi a Magnum Ice Cream Company részvényeinek tőzsdei bevezetését, de ennél elemzők szerint csak jobb lehet a helyzet. A brit-holland Unilever élelmiszeripari és fogyasztásicikk-gyártó óriásvállalatról leválasztott komplett jégkrém és fagyasztott termék üzletág hétfői bemutatkozása az amszterdami tőzsdén nem okozott nagy felfordulást.

Peter ter Kulve, a Magnum vezérigazgatója stílszerű segédeszközzel szólaltatta meg a gongot az amszterdami debütáláskor / Fotó: ANP via AFP

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Magnumban magának 19,9 százalékos részesedést megtartó, s azt csak "valamivel később" értékesítő Unilever óvatosan határozta meg a részvények referenciaárát, mintegy 7,8 milliárd euróra téve a vállalat piaci értékét. A terv szerint a Unilever 2030-ban már csak jelképes fél százalékos Magnum-pakettel bír majd.

Lefagyott a rajnál a Magnum árfolyama

A Magnum részvényárfolyama nagyrészt stagnált, 12,8 eurós referenciaár környékén mozgott, rövid időre a 13 eurós szintet is átlépte, majd korrigált az első kereskedési napján. Kedden ismét a 13 eurós szinttel birkózott a kurzus, de délelőtt áttörni nem tudta.

A Unilever az árfolyam hirtelen esését az alacsony referenciaárral és értékeltséggel próbálta megakadályozni, ugyanis a Magnum az önállósodása miatt az anyavállalata számos indexkövető alapból kiszorult, emiatt részvényárfolyama eladói nyomás alá került.

A Magnum szerényebb, konzervatív értékelésével sikerült megelőzniük az árfolyam beszakadását,

rángatózását, ami joggal idegesítené a befektetőket. Viszonyításképpen: a 87 milliárd dolláros éves forgalmú globális jégkrémpiac 21 százalékát birtokló Magnum 10-10,8 milliárd euró közötti elemzői értékbecslésével szemben a 11 százalékéval második helyezett Fronerit – a PAI Partners befektetési társaság és a Nestlé közös vállalkozását – 15 milliárd értékűre taksálta a legutóbbi, októberi tőkebevonási kör.

Az elemzők látják a potenciált a részvényben

A Degroof Petercam befektetési bank elemzői úgy látják, hogy a korlátozott kereslet befolyásolhatta a referenciaárat, míg a Unilevertől való leválás jelentős költségvonzata és az a tény, hogy 2026-ban nem fizetnek majd osztalékot, rövid távon nyomást helyezhet a Magnum tőzsdei teljesítményére.