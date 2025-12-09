Deviza
jégkrém
Amszterdam
magnum
fagylalt
tőzsde
Unilever

Fagyos fogadtatás a jégkrémpiac királyának: nem sült el a Magnum az amszterdami tőzsdén

A Unileverből kivált és önálló útját a tőzsdén is megkezdő jégkrémgyártó óriásvállalat hűvös fogadtatásban részesült az amszterdami börzén, de ennek jó oka van. A Magnum kilátásait azonban a pozitívan értékelik az elemzők, a részvényárfolyam hamar kiolvadhat és megindulhat felfelé.
Kriván Bence
2025.12.09, 15:11

Egyelőre mérsékelt érdeklődés övezi a Magnum Ice Cream Company részvényeinek tőzsdei bevezetését, de ennél elemzők szerint csak jobb lehet a helyzet. A brit-holland Unilever élelmiszeripari és fogyasztásicikk-gyártó óriásvállalatról leválasztott komplett jégkrém és fagyasztott termék üzletág hétfői bemutatkozása az amszterdami tőzsdén nem okozott nagy felfordulást.

Magnum
Peter ter Kulve, a Magnum vezérigazgatója stílszerű segédeszközzel szólaltatta meg a gongot az amszterdami debütáláskor / Fotó: ANP via AFP

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Magnumban magának 19,9 százalékos részesedést megtartó, s azt csak "valamivel később" értékesítő Unilever óvatosan határozta meg a részvények referenciaárát, mintegy 7,8 milliárd euróra téve a vállalat piaci értékét. A terv szerint a Unilever 2030-ban már csak jelképes fél százalékos Magnum-pakettel bír majd.

Lefagyott a rajnál a Magnum árfolyama

A Magnum részvényárfolyama nagyrészt stagnált, 12,8 eurós referenciaár környékén mozgott, rövid időre a 13 eurós szintet is átlépte, majd korrigált az első kereskedési napján. Kedden ismét a 13 eurós szinttel birkózott a kurzus, de délelőtt áttörni nem tudta. 

A Unilever az árfolyam hirtelen esését az alacsony referenciaárral és értékeltséggel próbálta megakadályozni, ugyanis a Magnum az önállósodása miatt az anyavállalata számos indexkövető alapból kiszorult, emiatt részvényárfolyama eladói nyomás alá került. 

A Magnum szerényebb, konzervatív értékelésével sikerült megelőzniük az árfolyam beszakadását, 

rángatózását, ami joggal idegesítené a befektetőket. Viszonyításképpen: a 87 milliárd dolláros éves forgalmú globális jégkrémpiac 21 százalékát birtokló Magnum 10-10,8 milliárd euró közötti elemzői értékbecslésével szemben a 11 százalékéval második helyezett Fronerit – a PAI Partners befektetési társaság és a Nestlé közös vállalkozását – 15 milliárd értékűre taksálta a legutóbbi, októberi tőkebevonási kör.

Az elemzők látják a potenciált a részvényben 

A Degroof Petercam befektetési bank elemzői úgy látják, hogy a korlátozott kereslet befolyásolhatta a referenciaárat, míg a Unilevertől való leválás jelentős költségvonzata és az a tény, hogy 2026-ban nem fizetnek majd osztalékot, rövid távon nyomást helyezhet a Magnum tőzsdei teljesítményére. 

Magnum Wherever Pleasure Takes You party
Iggy Pop, a Magnum egyik nagy kedvelője mindent megtesz a siker érdekében / Fotó: PA

Megjegyzik ugyanakkor, hogy a részvényei a szektortársakhoz képest jelentősen alulértékeltek. A Magnum esetében a cégérték és a nyereség hányadosa, azaz az EV/EBITDA mutató 8-szoros, ami 41 százalékos diszkontot jelent a versenytársakéhoz képest, beleértve a Nestlé-t, a Hershey-t és a Mondelez-t, amelyeket 13,6-szoros átlagos EV/EBITDA mutató jellemez.

Hosszabb távon a MorningStar elemzői 20 euró feletti részvényárfolyamot várnak, az időzítést az is nehezíti, hogy a Magnum részvényei egyelőre nem lesznek jogosultak a főbb indexekbe, például a FTSE-be való felvételre. Az is kérdés, hogy a Univer-részvényesei, akik 5 részvényenként egy Magnum-papírt kaptak kézhez a váláskor, mennyire ragaszkodnak majd az értékpapírjukhoz.

A Ben & Jerry's-affér még rendezésre vár 

A lojalitás elnyeréséhez iparági szakértők szerint az önállósult jégkrémdivízió erős teljesítménye is kell, s ehhez minden feltétel adott. Ahogy erre a Magnum vezérigazgatója, Peter ter Kulve is ígéretet tett, aki egy teniszütő méretű Magnum fagylalttal a kezében azt mondta, a hétfői becsengetési ünnepségen, hogy a vállalat „agilisabb, fókuszáltabb és ambiciózusabb lesz, mint valaha”. A többi között

  • a Magnum,
  • a Ben & Jerry's,
  • a Cornetto,
  • a Carte D'Or,
  • a Wall's
  • és a Heartbrand

márkákról világszerte ismert óriásvállalat számára kihívást jelent az új, egyre inkább egészségtudatos fogyasztó trend megjelenése, amely a magas cukortartalmú Magnum-termékek forgalmát vetheti vissza. A Magnum feladata lesz a Ben & Jerry's leányvállalatával szemben fennálló kényes kapcsolat rendezése. 

A Vermontban alapított Ben & Jerry's az elmúlt években többször is összetűzésbe került a Unileverrel politikai és etikai álláspontok miatt, különösen Izrael gázai háborújának megítélése kapcsán. A konfliktust megörökölte a Magnum, melynek bevételeihez a Ben & Jerry's évi 1,1 milliárd dollárral járul hozzá és ezzel 14 százalékos szeletet hasít ki a közös jégkrémtortájukból.

Dráma a Ben & Jerry's-nél: bejelentették a szakítást

Közel ötven év után otthagyja a Ben & Jerry’s jégkrémmárkát társalapítója, Jerry Greenfield. Az ok, hogy a Magyarországon is ismert Ben & Jerry’s alapítója és az anyavállalat Unilever közötti viszony végérvényesen megromlott.



 

