Olyan titokra tapintott a Magyar Telekom, aminek jó eséllyel örülni fog, aki beszállt

A Magyar Telekom árbevétele és EBITDAaL-ja - azaz a lízingköltségek levonása utáni EBITDA-ja - is egyaránt visszatérhet az egyszámjegyű százalékos növekedéshez 2026-ban, mivel már nem várható tarifaindexálás, és a magyarországi különadó eltörlésének pozitív hatása is teljesen beépül a bázisévbe - mondta a Világgazdaságnak Varga-Nagy Nóra, az Erste telekommunikációs szektorelemzője.

Jó befektetés marad a Magyar Telekom részvénye / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Érdemes lesz tartani a Magyar Telekom részvényeit

Ettől függetlenül érdemes tartani a részvényt, mivel a legmagasabb várható osztalékhozamot kínálja a régiós társai közül

- tette hozzá az elemző.

"A részvényvisszavásárlást is figyelembe véve, mi az Ersténél egy 80 százalékos kifizetési rátával számolva 179 forintos egy részvényre jutó teljes javadalmazást várunk a 2025-ös eredmények alapján."

Azaz ebben az osztalék mellett a saját részvények visszavásárlására költött összeg is benne van.

Ez a becslés a jelenlegi részvényárfolyam alapján egy 10 százalék körüli hozamot adhat.

Tovább dübörögnek a beruházások is

Emellett 2026-ban a beruházások terén további 250 ezer új pont hozzáadásával számol az Erste a Magyar Telekom gigabit-képes hálózatához, ezáltal közelebb kerülve a 4,5 millió háztartás lefedéséhez 2027-ig, a magyar kormánnyal kötött egyezmény értelmében.

Ezen túlmenően 2026-ban a 2100 MHz-es frekvenciasávban történő spektrumlicensz vásárlását közel 21 milliárd forint összegben vesszük figyelembe.

A részvényárfolyam fő mozgatórugói az elemző szerint a 2025-ös év utáni részvényesi javadalmazás kihirdetése valamint a magyarországi parlamenti választás és annak hatása lesz a versenyre és az esetleges jövőbeli különadókra.

Varga-Nagy Nóra egyébként a Magyar Telekom részvényeit tartásra ajánlja, 12 havi előretekintő célárukat pedig 2050 forintra teszi.

Ez alapján a Telekom hétfő délutáni 1762 forintos árfolyamához mérten a felértékelődési potenciál meghaladja a 16 százalékot.

Az elemzői konszenzus vételre ajánlja a részvényt

Az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) elemzői konszenzusának mediáncélára is csupán néhány forinttal alacsonyabb, jelesül 2043 forint, ám a Magyar Telekomot követő elemzők többsége vételre javasolja a papírt.