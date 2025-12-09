Villámgyorsan elkapkodták az MBH Bank részvényeit, idő előtt zárul a nagybank lakossági jegyzése

A lakossági befektetők részéről érkező fokozott érdeklődésre és a lakossági részvényigénylési nyilatkozatok jelentős számára tekintettel az MBH Bank a lakossági értékesítési időszak korai lezárásáról döntött.

Az MBH Bank idő előtt lezárja a sikeres lakossági részvényigénylési időszakot / Fotó: Kallus György

A lakossági jegyzés 2025. december 9-én 12 órakor, azaz kedd délben lezárult, annak érdekében, hogy a bank a benyújtott igényekhez képest magas mértékben tudja teljesíteni az eddig beérkezett igényeket.

Ezzel a lakossági értékesítési időszak lezárási időpontjával kapcsolatos minden korábbi, a jelen rendkívüli tájékoztatás tartalmától eltérő kereskedelmi kommunikáció, közzététel hatályát veszti.

A lakossági értékesítési időszak korábbi időpontban történő lezárása nem érinti az intézményi értékesítés egyszerűsített tájékoztatóban megjelölt ütemterv szerinti időpontját és annak zárását.

Az MBH Bank november 24-én jelentette be, hogy a befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén, melynek keretében nyilvános értékesítésre bocsátja a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3848 forintos áron, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből.

Kétezer forintos diszkonttal lehetett megvenni az MBH Bank papírjait

A kiemelkedő érdeklődés annak tükrében nem meglepetés, hogy a jegyzés indulásakor 5600 forintor részvényárfolyamhoz képest közel kétezer forintos diszkonttal kínálta saját papírjait a kisbefektetőknek a társaság. Az Equilor elemzői 4047 forintos célárat hatroztak meg a részvényre, amit a tekintélyes felértékelődési lehetőség miatt vételre ajánlanak. A brókerház értékelése szerint az MBH Bank bevételeit főként a hazai lakáshitelek és a személyi kölcsönök piaci bővülése hajtja, de a csoport piacvezető a magyar lízingpiacon is, ráadásul stabil az osztalékpolitikája.