Kiderült, mennyiért lehetett felmarkolni az MBH kedvezményes részvényeit: bomba üzletet csinált, aki időben lépett - itt vannak a pontos összegek

Kimagasló befektetői részvétel mellett zárult a 2000-es évek volumenét tekintve eddigi legnagyobb hazai nyilvános tőzsdei részvénytranzakciója, az MBH Bank közel három hétig tartó nyilvános részvényértékesítése. A folyamat során a bank a tulajdonában lévő, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 22 577 074 darab részvényt számláló sajátrészvény-állományt bocsátotta értékesítésre.

Felmarkolták az MBH Bank részvényeit a kisbefektetők / Fotó: Vémi Zoltán / MBH Bank

A tranzakciós folyamat végén a lakossági befektetők részére végül összesen 20 320 846 darab részvény kerül értékesítésre, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 darab részvényhez jutnak, így a bank sikeresen értékesítette a felajánlott részvényállomány teljes egészét. Az MBH Bank közkézhányada így a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt.

„Bátran kijelenthetjük, hogy az MBH Bank részvényigénylési folyamata az elmúlt 25 év legnagyobb hazai tőzsdei tranzakciójaként vonul be a köztudatba. Mától már nemcsak a második legnagyobb hazai hitelintézet az MBH Bank, hanem közel 12 ezer hazai befektető bankja is. A jelentős befektetői érdeklődés visszaigazolja, hogy a befektetők és a piac is bízik az MBH Bank értékeiben és az előttünk álló növekedési potenciálban. A mostani tranzakció bebizonyította, hogy az MBH Bank nemcsak bankként, de befektetési lehetőségként is megszilárdította pozícióját a hazai piacon. Ennek megfelelően a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél inkább rászolgáljunk részvényeseink bizalmára” – nyilatkozta dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a részvénytranzakció kapcsán.

A befektetők széles köre csatlakozott a részvényigényléshez

A részvényértékesítésben közel 12 ezer lakossági és intézményi befektető vett részt, ezáltal a hazai részvénypiacon is kiemelkedőnek számító nagyságú befektetői kör mozdult meg. A beadott igénylések közel 90 százalékát személyesen a fiókhálózatban adták le a befektetők, míg az igénylések közel 10 százaléka az MBH Befektetési Bank mobilalkalmazásán keresztül történt. Ez is jól mutatja az MBH Bank kiterjedt fiókhálózatának jelentőségét, valamint az online csatornáinak növekvő népszerűségét.