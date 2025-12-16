Meredek erősödésnek indult a forint Varga Mihályék döntése miatt

Forinterősödés indult az MNB mai kamatdöntő ülése után. A döntés megfelel a várakozásoknak, annak ellenére is, hogy a forint az elmúlt hónapokban túlteljesített a főbb devizákhoz képest, ám az inflációs folyamatok továbbra sem engedik a monetáris lazítást.

Egyelőre erős a forint

Erős irányban oldalaz a forint

Az euró-forint 385 közelében indította a napot. Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot, majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt, és a kamatdöntésig nem mutatott különösebb lendületet.

Délután mozdult ki az erős oldalra:

meredek erősödés indult, s 384,1-ig szúrt le a jegyzés. Ezt követően 384,5 közelébe korrigált.

A technikai képen azt látjuk, hogy a 383,1–384-es zóna fontos támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.