Sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. a szlovén ALFI Magántőkealappal és a többi kis tulajdonossal, amelynek értelmében Szlovénia, Horvátország és Észak-Macedónia piacvezető baba-mama és gyermekbolthálózata, a Baby Center a 100 százalékos tulajdonába kerül az Alfi Kids d.o.o.-n keresztül – jelentette be a társaság.

Mészáros Lőrinc cége egy régiós jelentőségű céget zsebelt be, a Mészáros Csoporté lett a régió piacvezető baba-mama áruházhálózata / Fotó: Nagy Norbert

A tranzakció eredményeként a vállalatcsoport régiós szinten is meghatározó szereplőt integrál kiskereskedelmi portfóliójába a 2024-ben felvásárolt Brendon mellé, amely jól illeszkedik a hosszú távú nemzetközi növekedési céljaihoz a baba-mama és gyermektermékek kis- és nagykereskedelmének területén.

A Talentis Group stratégiája, hogy olyan vállalatokba fektessen, amelyek hosszú távon fejlesztési potenciállal rendelkeznek, és értéket teremtenek a helyi és nemzetközi piacon egyaránt. Ennél a befektetésnél kiemelt célja a fenntartható működés és a regionális jelenlét erősítése, valamint a Baby Center és Brendon csoport működési és logisztikai folyamatainak közös optimalizálása, erős partneri, illetve beszállítói kapcsolatok kiépítése, illetve az informatikai és ügyfélkapcsolat-kezelési fejlesztések végrehajtása – olvasható a Mészáros Csoport közleményében.

A Baby Center csoport számára a tranzakció egy olyan tulajdonosi struktúrához való csatlakozást jelent, amely stabil tőkefedezetet, kiszámítható üzleti és működési környezetet biztosít. A tranzakció elősegíti a további fejlesztések és beruházások megvalósítását, valamint lehetőséget teremt a vevői igények gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálására.

A Baby Center csoport a Mészáros cégcsoporton belüli szinergiák kihasználásával képessé válik a piaci trendek és innovációk gyors adaptálására, továbbá a termékportfólió folyamatos fejlesztésére és a hatékonyabb működésre, ezáltal támogatva a vállalatcsoport hosszú távú növekedését és értékteremtését.

A közlemény idézte Mészáros Lőrincet, a Mészáros Csoport tulajdonosát, aki szerint „az akvizíció lehetővé teszi, hogy még szélesebb termékkínálatot, még hatékonyabb logisztikát és magasabb szintű kiszolgálást biztosítsunk a kis- és nagykereskedelemben egyaránt. Az Baby Center csoport több évtizedes piaci tapasztalata, erős márkaértéke és stabil nagykereskedelmi hálózata jelentősen erősíti pozícióinkat a gyermektermékek szegmensében” – mondta.