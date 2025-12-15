Deviza
Erősen kezdett a Mol, nőtt a BUX is

Enyhe emelkedéssel rajtolt el hétfőn a BUX. A blue chipek közül a Mol kapta el a legjobban a start pillanatát.
Murányi Ernő
2025.12.15, 09:24
Frissítve: 2025.12.15, 09:41

Minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel kezdte a hét első tőzsdenapját a BUX. A pesti börze vezető indexe 109 699 ponton rajtolt el. A Mol volt a legerősebb láncszem.

20251105_bet_021_VZ Mol
A Mol volt kora reggel a legerősebb láncszem / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság
BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A blue chipek közül a Mol állt az élre, nyitóárfolyama 0,6 százalékkal, 2958 forintra emelkedett.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:32:51
Árfolyam: 2,944 HUF +4 / +0.14 %
Forgalom: 15,640,570 HUF
A Magyar Telekom is felfelé kereste az irányt, hiszen 0,2 százalékkal, 1774 forintra drágult közvetlenül a tőzsdei becsengetés után.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:25:18
Árfolyam: 1,770 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 3,535,560 HUF
A Richter eközben 9710 forinton stagnált, míg az OTP-részvények árfolyama 0,15 százalékkal, 34 350 forintra süllyedt.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény09:28:07
Árfolyam: 34,430 HUF +30 / +0.09 %
Forgalom: 593,436,400 HUF
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:31:09
Árfolyam: 9,765 HUF +55 / +0.56 %
Forgalom: 195,377,535 HUF
A forint is nagyjából ott folytatta, ahol pénteken abbahagyta. Az euró 385,7 forint körül járt reggel 9 táján a bankközi devizapiacon.

A meghatározó európai részvényindexek is emelkedéssel indították a hetet. A DAX 0,3, a francia CAC 40 0,4, míg a londoni FTSE 100 0,5 százalékkal erősödött.

Berlinben a legmagasabb szinten - Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az amerikai delegáció részvételével, utóbbi élén Steve Witkoffal, Donald Trump elnök különmegbízottjával - folytatódnak az intenzív diplomáciai tárgyalások az ukrajnai háború befejezéséről.

 

