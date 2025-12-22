Csúcsra ért a Mol fekete aranya: soha nem adtak még el belőle annyit, mint idén – a hot-dogra is rákaptak a kutatkon
Minden eddiginél erősebben zárja az évet a Mol: 2025 abszolút rekordot hozott a Fresh Corner két ikonikus terméke, a kávé és a hot-dog tekintetében. A régióban 66 millió csésze kávé fogyott, Magyarországon pedig 12,4 millió – ilyen magas számot még soha nem ért el a vállalat egyetlen korábbi évben. A hot-dogok is rekordot döntöttek: 45,5 millió darab régiós, valamint 11,5 milliós hazai eladással újabb mérföldkő született.
A növekedés jelentősége jól érzékelhető: a tavalyi, már akkor is kiemelkedő 65 millió kávé- és 43 millió hot-dog eladás után 2025-ben minden fronton tovább erősödött a fogyasztás.
Óriási büszkeség számunkra, hogy épp a Fresh Corner 10. jubileumi évében döntöttünk meg minden korábbi hot-dog- és kávérekordot. Ezek az eredmények nemcsak a vásárlók bizalmát tükrözik, hanem azt is jelzik, hogy jó úton járunk: a Mol stratégiája működik, és továbbra is az utazók igényeire építünk. A vendégeinkkel közösen tettük emlékezetessé ezt a jubileumi évet
– mondta Ratatics Péter, a Mol csoport fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója.
Hozzátette, hogy a rekordévhez az is hozzájárult, hogy a Fresh Corner tízéves jubileumán a Mol új területen, a vasúti közönség kiszolgálásában is megjelent: „Tíz évvel a Fresh Corner indulása után úgy éreztük, ismét kell egy nagy dobás, hogy új szintre emelhessük a fogyasztói élményt és túlmutassunk az autós fókuszon. Ennek eredményeképp jött létre az együttműködés a MÁV-val azzal a céllal, hogy a vasúti közönséget is kiszolgálhassuk.”
A Fresh Corner – amely idén ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját – továbbra is a minőségi úti gasztronómia egyik legnépszerűbb regionális szereplője, és a vállalat stratégiai pillére a fogyasztói szolgáltatások területén.