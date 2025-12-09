Kilőtt a Mol, visszatámad a forint

A főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt többnyire enyhe rükvercbe kapcsoltak, miközben a befektetők az Egyesült Államok jegybankjának (Fed) szerdai kamatdöntő ülésére és csaknem 90 százalékos valószínűséggel kamatvágásra készülnek. A Wall Street is csekély mínusszal zárt hétfőn.

A Mol kezdte a legjobban a napot a BÉT-en /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kora reggel jelentek meg az októberi német külkereskedelmi mérlegadatok, amelyek szeptemberhez mérten a kereskedelmi többlet növekedését jelzik, annak ellenére, hogy az amerikai vámemelések következtében az Egyesült Államokba irányuló export 7,8 százalékkal csökkent. A német exportbevételek amúgy összességében kismértékben elmaradtak a várttól, ám az import sem érte el a becsült szintet.

A frankfurti DAX 0,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,13 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,32 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a páneurópai Euro Stoxx 50 0,14 százalékkal emelkedett.

A Fed döntésének magyar idő szerint szerdán este 8-kor történő közzétételéig vélhetően most már nem számíthatunk nagy mozgásokra az Atlanti-óceán egyik partján sem.

A BUX viszont rá se rántott a globális óvatosságra, 108 130 ponton, azaz 0,2 százalékkal nyitott hétfői záróértéke fölött.