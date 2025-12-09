Deviza
EUR/HUF383.44 -0.31% USD/HUF328.95 -0.43% GBP/HUF439.17 -0.26% CHF/HUF408.33 -0.29% PLN/HUF90.53 -0.27% RON/HUF75.32 -0.31% CZK/HUF15.8 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,588.77 +0.65% MTELEKOM1,750 -0.23% MOL2,948 +1.15% OTP33,750 +0.24% RICHTER9,665 +1.71% OPUS539 -0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,198.29 +0.2% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,358.28 +0.45%
tőzsdenyitás
OTP
BÉT
BUX
Mol

Kilőtt a Mol, visszatámad a forint

A blue chipek többsége felfelé indult kedden, a tőzsdei becsengetés után. A Mol startolt el a legnagyobb lendülettel, és csak a Magyar Telekom kurzusa csökkent.
Murányi Ernő
2025.12.09, 09:14
Frissítve: 2025.12.09, 09:33

A főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt többnyire enyhe rükvercbe kapcsoltak, miközben a befektetők az Egyesült Államok jegybankjának (Fed) szerdai kamatdöntő ülésére és csaknem 90 százalékos valószínűséggel kamatvágásra készülnek. A Wall Street is csekély mínusszal zárt hétfőn.

20251105_bet_021_VZ Mol
A Mol kezdte a legjobban a napot a BÉT-en /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kora reggel jelentek meg az októberi német külkereskedelmi mérlegadatok, amelyek szeptemberhez mérten a kereskedelmi többlet növekedését jelzik, annak ellenére, hogy az amerikai vámemelések következtében az Egyesült Államokba irányuló export 7,8 százalékkal csökkent. A német exportbevételek amúgy összességében kismértékben elmaradtak a várttól, ám az import sem érte el a becsült szintet.

A frankfurti DAX 0,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,13 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,32 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a páneurópai Euro Stoxx 50 0,14 százalékkal emelkedett. 

A Fed döntésének magyar idő szerint szerdán este 8-kor történő közzétételéig vélhetően most már nem számíthatunk nagy mozgásokra az Atlanti-óceán egyik partján sem.

A BUX viszont rá se rántott a globális óvatosságra, 108 130 ponton, azaz 0,2 százalékkal nyitott hétfői záróértéke fölött.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom nyitóárfolyama csökkent, mégpedig 0,5 százalékkal, 1746 forintra.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:28:00
Árfolyam: 1,750 HUF -4 / -0.23 %
Forgalom: 47,669,842 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A legnagyobb elánnal a Mol kezdte a napot, árfolyama 0,8 százalékkal, 2938 forintra emelkedett.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:35:55
Árfolyam: 2,948 HUF +34 / +1.15 %
Forgalom: 71,796,494 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az OTP kurzusa 0,1 százalékkal, 33 700 forintra, míg a Richteré 0,5 százalékkal, 9545 forintra nőtt. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:32:37
Árfolyam: 33,750 HUF +80 / +0.24 %
Forgalom: 1,990,342,560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:35:33
Árfolyam: 9,665 HUF +165 / +1.71 %
Forgalom: 360,190,580 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Az euró valamelyest erősödött a dollárral szemben, momentán 1,1641 dolláron áll. 

Szélsőséges mozgások játszódtak le ugyanakkor a forint piacán. Miután az euró negyed 9 körül 385 forint fölé száguldott, később – a vártnál kedvezőbb magyar inflációs adat közlése után – lefelé vette az irányt, s jelenleg 383,7 forint környékén folyik a kereskedés a bankközi devizapiacon, azaz 0,3 százalékkal erősödött hazai devizánk a hétfői záráshoz képest. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

