Kilőtt a Mol, visszatámad a forint
A főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt többnyire enyhe rükvercbe kapcsoltak, miközben a befektetők az Egyesült Államok jegybankjának (Fed) szerdai kamatdöntő ülésére és csaknem 90 százalékos valószínűséggel kamatvágásra készülnek. A Wall Street is csekély mínusszal zárt hétfőn.
Kora reggel jelentek meg az októberi német külkereskedelmi mérlegadatok, amelyek szeptemberhez mérten a kereskedelmi többlet növekedését jelzik, annak ellenére, hogy az amerikai vámemelések következtében az Egyesült Államokba irányuló export 7,8 százalékkal csökkent. A német exportbevételek amúgy összességében kismértékben elmaradtak a várttól, ám az import sem érte el a becsült szintet.
A frankfurti DAX 0,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,13 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,32 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a páneurópai Euro Stoxx 50 0,14 százalékkal emelkedett.
A Fed döntésének magyar idő szerint szerdán este 8-kor történő közzétételéig vélhetően most már nem számíthatunk nagy mozgásokra az Atlanti-óceán egyik partján sem.
A BUX viszont rá se rántott a globális óvatosságra, 108 130 ponton, azaz 0,2 százalékkal nyitott hétfői záróértéke fölött.
A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom nyitóárfolyama csökkent, mégpedig 0,5 százalékkal, 1746 forintra.
A legnagyobb elánnal a Mol kezdte a napot, árfolyama 0,8 százalékkal, 2938 forintra emelkedett.
Az OTP kurzusa 0,1 százalékkal, 33 700 forintra, míg a Richteré 0,5 százalékkal, 9545 forintra nőtt.
Az euró valamelyest erősödött a dollárral szemben, momentán 1,1641 dolláron áll.
Szélsőséges mozgások játszódtak le ugyanakkor a forint piacán. Miután az euró negyed 9 körül 385 forint fölé száguldott, később – a vártnál kedvezőbb magyar inflációs adat közlése után – lefelé vette az irányt, s jelenleg 383,7 forint környékén folyik a kereskedés a bankközi devizapiacon, azaz 0,3 százalékkal erősödött hazai devizánk a hétfői záráshoz képest.