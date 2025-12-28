Most kell nyaralót venni a Balatonnál, télen olcsóbb: már 11 millió forintért is van eladó - meglepő ingatlan-hirdetésekre bukkantak

Nyaralót télen érdemes vásárolni, hiszen tavasztól megélénkülhet a kereslet és ez általában felfelé viszi az árakat. 11 és közel 300 millió forint közötti összegért kínálnak télen nyaralókat, üdülőházakat a Balatonnál a keszthelyi kistérségben.

Meglepően élénk a kínálat

Közel húsz nyaralónak alkalmas épületet kínálnak az Ingatlanbazár oldalán a Balatonnál, a keszthelyi kistérségben.

Télen 40-60 millió forintos áron kínálnak balatoni nyaralókat.

De a Balatontól kicsit távolabb, a keszthelyi kistérség területén területén, Szentgyörgyváron, már 11 millió forintért is árulnak 30 négyzetméteres, két szobás, de romos hétvégi házat, két gazdasági épülettel és mezőgazdasági területtel. Ennek négyzetméterenkénti ára 336 ezer forint.

Míg Vonyarcvashegyen "Cuki ikernyaraló nagy fedett terasszal!" vásárolható 39,9 millióért. A 2014-ben felújított, 45 négyzetméteres, beköltözhető állapotú, egy szobás épületet négyzetmétere 886 ezer forint.

Keszthely-Kertvárosban tíz millió forintért többért, 49,9 millió forintért lehet hozzájutni egy kétszintes, dupla teraszos, két külön bejáratú garzont magában foglaló, két plusz két szobás ingatlanhoz, mely társas üdülőként van nyilvántartva. A 64 négyzetméteres ház 779 ezer forintos négyzetméter áron forog.

Többségében Balatongyörök, Gyenesdiás. Keszthely, Vonyarcvashegy területén található eladó nyaralók a keszthelyi kistérségben 50 és 150 négyzetméter közötti alapterülettel. A házak közül van, amelyiknek négyzetméterenkénti ára meghaladja az 1,7 millió forintot.

A legdrágábbak a legolcsóbbak

Az egyik legdrágább ingatlan egy közel 150 milliós, 120 négyzetméteres, 1+4 szobás. 2018-as építésű extra minőségű épület. Bár nyaralóként hirdetik, állandó otthonnak is választhatja leendő tulajdonosa. Ennek négyzetméterenkkénti ára közel egymillió-kétszázötvemezer forint.

Vendégfogadásra alkalmas egy 500 négyzetméteres, 14 szobás, medencés, teraszos ház, melyben bár is található, része két külön bejáratú, kétszintes apartman, valamint gyümölcsöskert. Négyzetméterenként ára mindössze 435 ezer forint, így az épületet 217,5 millió forintért kínálják.

A legdrágább, egyben legnagyobb ingatlan - de az alig valamivel több mint 345 ezer forintjával a legkedvezőbb négyzetméterárú ház - a nyaralók sorában egy 840 négyzetméteres, 27+1 szobás épület, mely 290 millió forintért keresi tulajdonosát vagy tulajdonosait. Az üdülőkomplexum része egy lakóház, több apartmanház, medence, borospince és egy étterem is.