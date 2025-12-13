Bánhatja az Nvidia, hogy kitanította a kínai topmenedzsert, lelépett a cégtől, és most ezerrel jön ellene

Decemberben jött el a nagy nap, egészen pontosan 5-én, amikor - a korábban az Nvidia kínai üzletágát 14 évig vezető - Zhang Jianzhong, a Moore Threads Technology alapítója egy csapásra dollármilliárdossá vált, ekkor lépett ugyanis tőzsdére a sanghaji börze technológiai cégeknek fenntartott Star Market piacán az addig startupként működött vállalat, mégpedig hatalmas sikerrel.

Hatalmas sikerrel lépett tőzsdére a kínai Nvidia / Fotó: CFOTO via AFP

Bombasiker volt az Nvidia-rivális tőzsdei bevezetése

A kínai mesterséges intelligencia-alkalmazásokhoz csipeket gyártó cég részvényei a kereskedés első napján ugyanis több mint 420 százalékkal értékelődtek fel. A piac, úgy tűnik, készpénznek vette az alapító ígéretét, amely szerint a Moore Threads lesz a kínai Nvidia, persze a múltja alapján nem egészen légből kapott az állítás.

A pekingi székhelyű cég 59 éves elnök-vezérigazgatója a Forbes becslései szerint így aztán 4,3 milliárd dolláros vagyonra tett szert a vállalatban meglévő részesedése alapján.

A Moore Threads november végén 8 milliárd jüant (1,1 milliárd dollárt) friss forrást vont be, 70 millió darab részvény eladásával, darabonként 114,28 jüanért.

A tőzsdei debütálással Wang Dong és Zhang Yubo társalapítók is csatlakoztak a világ leggazdagabbjainak klubjához,

1,4 milliárd,

illetve 1,7 milliárd dolláros vagyonukkal.

Az egyik legjobban várt idei kínai elsődleges részvénykibocsátás (IPO) során a lakosság 2750-szeres túljegyzéssel jegyezte a papírokat.

A Moore Threads piaci kapitalizációja jelenleg 276 milliárd jüan, és az IPO-ból származó bevételt munkaerő-toborzásra, valamint kutatás-fejlesztésre tervezik felhasználni.

A nagy sikerű tőzsdei bevezetés előtt a Moore Threadsbe olyan kínai technológiai óriások szálltak be, mint például a ByteDance vagy a Tencent, noha a cég már 2023-ban felkerült az Egyesült Államok kormányának feketelistájára, amely megakadályozza, hogy hozzáférjenek a fejlett amerikai csipgyártási technológiákhoz.

Amerika besegít a kínai csipgyártóknak

Valószínűleg egyébként éppen ez az amerikai politika járult hozzá a leginkább a kínai csipgyártók sikeréhez, hiszen ezek a vállalatok Kína technológiai önellátásra irányuló törekvéséből profitálnak

– állítja Kenny Ng, az Everbright Securities International hongkongi székhelyű befektetési vállalat értékpapír-stratégája.