Alaposan megfogta a költségeket az Opus Global, nagyot javult a holding eredményessége

Az Opus Global működési bevételei 2025 első három negyedévében az előző év azonos időszakához mérten 18,1 százalékkal, 367,7 milliárd forintra csökkentek, ám működési költségei ezalatt még nagyobb mértékben, 21,5 százalékkal, 327,5 milliárd forintra estek, így a holding EBITDA-ja 10,9 százalékkal, 75,9 milliárd forintra nőtt – derült ki a vállalatcsoport hétfő reggel publikált gyorsjelentéséből.

Vegyes eredményekkel rukkolt ki az Opus Global / Fotó: Dömötör Csaba

Nőtt az Opus nyeresége

A bevételekre és költségekre egyaránt az elmúlt időszakban tapasztalható piaci árkonszolidáció – különösen az energia- és alapanyagköltségek alakulása, valamint az infláció mérséklődése – gyakorolt mérséklő hatást.

Az EBITDA-bővüléshez legnagyobb mértékben továbbra is az energetikai szegmens járult hozzá. A pénzügyi műveletek bevételeinek mérséklődése, valamint a kapcsolódó ráfordítások emelkedése következtében kialakult 110,7 millió forintos pénzügyi eredmény viszont a cégcsoport összteljesítményét érdemben nem befolyásolta.

Az Opus a kilenc hónapos időszak során 40,3 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, ami jelentős, 14,3 százalékos növekedés a 2024 első három negyedévéhez képest,

miközben a hazai GDP 2025 első három negyedévében naptárhatással kiigazított adatok szerint csupán 0,6 százalékkal nőtt.

Az adófizetési kötelezettségek teljesítését követően a csoport adózott eredménye 30,8 milliárd forint volt, 1,3 százalékkal haladta meg a bázisidőszakban kigazdálkodott nettó profitot.

A társaság mérlegfőösszege 7,9 százalékkal mérséklődött a 2024. év végi értékhez képest, míg a konszolidált saját tőke gyakorlatilag stabil maradt, mindössze 0,6 százalékos csökkenést mutatva.

A mérlegfőösszeg visszaesése döntően az idegen források mérséklődésére vezethető vissza, amely a vállalatcsoport tőkeszerkezetének további erősödését és a külső finanszírozási kitettség csökkenését eredményezte.

Az energetikai szegmens vitte a prímet

Az összes működési bevételen belül

az energetikaszegmens részaránya a legnagyobb, 41 százalékkal,

míg az építőipar 22 százalékos,

az élelmiszeripar 25 százalékkal,

a turizmus pedig 12 százalékkal járult hozzá a bevételekhez.

A vagyonkezelési üzletág érdemben nem termelt bevételt.