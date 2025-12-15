Alaposan megfogta a költségeket az Opus Global, nagyot javult a holding eredményessége
Az Opus Global működési bevételei 2025 első három negyedévében az előző év azonos időszakához mérten 18,1 százalékkal, 367,7 milliárd forintra csökkentek, ám működési költségei ezalatt még nagyobb mértékben, 21,5 százalékkal, 327,5 milliárd forintra estek, így a holding EBITDA-ja 10,9 százalékkal, 75,9 milliárd forintra nőtt – derült ki a vállalatcsoport hétfő reggel publikált gyorsjelentéséből.
Nőtt az Opus nyeresége
A bevételekre és költségekre egyaránt az elmúlt időszakban tapasztalható piaci árkonszolidáció – különösen az energia- és alapanyagköltségek alakulása, valamint az infláció mérséklődése – gyakorolt mérséklő hatást.
Az EBITDA-bővüléshez legnagyobb mértékben továbbra is az energetikai szegmens járult hozzá. A pénzügyi műveletek bevételeinek mérséklődése, valamint a kapcsolódó ráfordítások emelkedése következtében kialakult 110,7 millió forintos pénzügyi eredmény viszont a cégcsoport összteljesítményét érdemben nem befolyásolta.
Az Opus a kilenc hónapos időszak során 40,3 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, ami jelentős, 14,3 százalékos növekedés a 2024 első három negyedévéhez képest,
miközben a hazai GDP 2025 első három negyedévében naptárhatással kiigazított adatok szerint csupán 0,6 százalékkal nőtt.
Az adófizetési kötelezettségek teljesítését követően a csoport adózott eredménye 30,8 milliárd forint volt, 1,3 százalékkal haladta meg a bázisidőszakban kigazdálkodott nettó profitot.
A társaság mérlegfőösszege 7,9 százalékkal mérséklődött a 2024. év végi értékhez képest, míg a konszolidált saját tőke gyakorlatilag stabil maradt, mindössze 0,6 százalékos csökkenést mutatva.
A mérlegfőösszeg visszaesése döntően az idegen források mérséklődésére vezethető vissza, amely a vállalatcsoport tőkeszerkezetének további erősödését és a külső finanszírozási kitettség csökkenését eredményezte.
Az energetikai szegmens vitte a prímet
Az összes működési bevételen belül
- az energetikaszegmens részaránya a legnagyobb, 41 százalékkal,
- míg az építőipar 22 százalékos,
- az élelmiszeripar 25 százalékkal,
- a turizmus pedig 12 százalékkal járult hozzá a bevételekhez.
A vagyonkezelési üzletág érdemben nem termelt bevételt.
Az építőipari szegmens 2025 első kilenc hónapjában 105,43 milliárd forint működési bevételt ért el, ez 43,2 százalékos, 80,34 milliárd forint visszaesés a 2024 azonos időszaki bázishoz viszonyítva. A nettó nyereség 17,8 százalékkal, 18,8 milliárd forintra esett.
Az élelmiszeripari divízió forgalma ellenben 9,2 százalékkal, csaknem 92 milliárd forintra nőtt, ám adózott eredménye a bázisidőszaki 4,5 milliárd forintos nyereségből közel 6 milliárdos veszteségbe fordult.
A szegmens visszaeső eredményességének oka többtényezős – írja közlemény. A két alapcég közül a Viresol gazdálkodása nem kedvezőtlenebb az előző évinél, ám a cég 2024-ben kiugró egyedi jellegű profitot ért el azzal, hogy a termékek árkonszolidációja csak időben elcsúsztatva és lassabban követte le az inputárak változásait, amit a szerződéses feltételrendszer tett lehetővé.
A KALL esetében egyedi negatív hatásként jelentkezett 2025-ben a kukorica magas aflatoxinszennyezettsége és az ebből fakadó, 4 millió eurót is meghaladó bevételkiesés. Mindkét cég esetében az alapanyagár emelkedése is kedvezőtlenül hatott, mert a költségnövekedés volumenét a szegmens szereplői nem tudták teljeskörűen beépíteni a 2025-ös értékesítési áraikba.
Jóval szívvidítóbbak a turizmus eredményei, hiszen ebben az üzletágban az árbevétel 15,7 százalékkal, 42,25 milliárd forintra, a nettó profit pedig 13,6 százalékkal, 5,4 milliárd forint fölé emelkedett.
Brutális nyereségbővülést könyvelhetett el az energetika, hiszen az adózott eredmény 878,7 százalékkal, csaknem 17 milliárd forintra ugrott, holott a forgalom 0,7 százalékkal, 153,3 milliárd forintra mérséklődött.
Az eredményjavulás hátterében a működési költségek 15,4 százalékos csökkenése rejlik.
Az Opus Global bejelentette, hogy a gyorsjelentés közzétételére tekintettel már a mai naptól, azaz hétfőtől folytatódik a részvények visszavásárlása.