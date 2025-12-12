Részvényei visszavásárlásával kezdi az új évet az Opus Global

Legalább egymilliárd forint értékben tervez részvény-visszavásárlásokat az Opus Global jövő januárban – közölte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzett holding pénteken.

A nagyobb részvénypakettekre vadászik az Opus Global /Fotó: Dömötör Csaba

Az Opus Global közgyűlése már kiadta a meghatalmazást

A tranzakcióra – melyekre az igazgatóság már áprilisban megkapta a szükséges felhatalmazást a társaság közgyűlésétől – a BÉT Általános Üzletszabályzatában meghatározott Fix ügylet(ek) keretében kerül sor,

figyelembe véve a BÉT által meghatározott, large in scale (LIS) waiver alatt kötött fix ügyletkötési minimális árfolyamértéket, amely jelenleg 50 millió forint.

A large in scale waiver egy olyan mentességet jelent, amely lehetővé teszi, hogy a nagyon nagy, piaci árat jelentősen befolyásoló megbízásokat ne kelljen azonnal közzétenni a tőzsdén, így védve a céget a negatív piaci hatásoktól, miközben a piac egészséges működését is fenntartják.

Ez a mentesség a standard piaci mérethez képest nagynak minősülő megbízásokra vonatkozik, és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) határozza meg a konkrét mértékeket pénzügyi instrumentumonként.

Különböző árszinteken lehet felajánlani a részvényeket

A tranzakció keretében az Opus Global különböző árszinteken tervezi lebonyolítani a részvény visszavásárlásokat, azzal, hogy az említett közgyűlési felhatalmazás alapján

a társaság által fizetett részvényenkénti ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záró árának 20 százalékkal növelt értékénél és részvényenként nem haladhatja meg a 2024. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 710 forintot.

Az ügyletekre várhatóan január második felében kerül sor. A pontos menetrendet, a részvétel részletes feltételeit, a részvételhez potenciálisan szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat, árazási kritériumokat és a részvény-visszavásárlási fix-ügylet(ek) elszámolási rendjét január első felében hirdeti ki az Opus.

A részvény-visszavásárlási akcióban részt vehet bárki, akinek a tranzakció időpontjában legalább 50 000 000 forint árfolyamértékű Opus-részvénye van és teljesíti a január első felére várható részletes közzétételben meghatározásra kerülő egyéb feltételeket.

A részvényesek mérlegelésük szerinti mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket, figyelembe véve a fix ügyletkötési minimális árfolyamértéket, illetve az egyéb feltételeket.