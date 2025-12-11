Megjelent a rémületes tű, ha van mesterséges intelligencia buborék: az Oracle mutatta fel
Az Oracle nem tudja olyan ütemben hasznosítani a mesterséges intelligenciába ölt hatalmas befektetéseit, mint azt tőle a Wall Streeten elvárják, ennek tudható be, hogy a technológiai óriásvállalat részvényárfolyama 10 százalékot zuhant a csalódást keltő negyedéves gyorsjelentésre reagálva.
A szerdai New York-i tőzsdezárást követően publikált beszámolóhoz fűzött kilátások mind a várható árbevételt, mint a nyereséget illetően távol maradtak az elemzői konszenzustól, ráadásul az üzleti év egészére vetített, MI-fókuszú kiadások, fejlesztések 15 milliárd dollárral még az eddig jelzettet is meg fogják haladni. Ezek így együtt már megfeküdték a befektetők gyomrát.
Nincs szinkronban a piaci várakozásokkal az Oracle
Az Oracle a mesterséges intelligenciát kiszolgáló felhőalapú adatközpontok építésére helyezi a fókuszt, s a cég teljesítménye egyfajta indikátorként szolgál arra vonatkozóan, hogy a tőzsdei MI-buborék valóban létezik-e és ha igen, akkor mekkora a mérete és milyen közel van hozzá a tű, ami kilyukaszthatja.
Ami a mostani zuhanást kiváltó konkrét számokat illeti, az Oracle üzleti évének decemberrel megkezdett harmadik negyedévében 1,64-1,68 dollár közötti egy részvényre vetített nyereséget (EPS) vár, szemben a londoni tőzsdecsoport, az LSEG 1,72 dolláros elemzői konszenzusával.
A folyó negyedévre remélt 16 és 18 százalék közötti bevételbővüléssel szemben a piac 19,4 százaléknál cövekelt le, ami 16,9 milliárd dolláros plusznak felelne meg. Emellett még a kitüntetett figyelemmel kísért bevételforrásnál, a felhőalapú szolgáltatásoknál is vékonyabban fogott az Oracle ceruzája az elemzőkénél. A szeptemberben csak 35 milliárdosra tervezett, ám
a most már 50 milliárd dollárra növelt éves beruházási keret már csak a hab volt a rossz hírekből sütött tortán.
A második negyedév teljesítményét is kritikával fogadta a piac. Az Oracle
- bevétele 16,06 milliárd dollár (+14 százalék),
- üzemi nyeresége 4,73 milliárd dollár (+12 százalék)
- adózott profitja 616 millió dollár (+ 96 százalék)
- részvényarányos profitja (EPS) 2,10 dollár (+ 1,00 dollár)
volt, de valamennyi mérőszám elmaradt a piaci várakozásoktól. Ráadásul a mutatós profitadatokat egy egyszeri tétel dobta meg, az Oracle ugyanis 2,7 milliárd dollárért eladta az Ampere csiptervező társaságban lévő részesedését.
Hozott anyagból is dolgozik majd az Oracle
Larry Ellison alapító-elnök ezt azzal indokolta, hogy cége semleges politikát folytat arra vonatkozóan, mely csipeket használja a gigantikus adatközpontjaiban. Már nem gondolják stratégiai fontosságúnak, hogy a felhőalapú adatközpontjaikban saját tervezésű és gyártásű csipekkel dolgozzanak, ehelyett lehetővé teszik, hogy ügyfeleik "hozott anyagból" dolgozzanak, maguk válasszák meg csipbeszállítójukat.
Ellison azt mondta, hogy az Oracle továbbra is vásárolja az Nvidia legújabb Blackwell csipjeit, de már készülnek arra, hogy bármilyen csipet telepítsenek, amit az ügyfeleik helyettük megvásárolnak. Ennek a modellnek köszönhetően viszont lesz annyira nyomasztó az amúgy elég súlyos finanszírozási kényszerük.
Az Oracle hatalmas adatközpontokat épít a ChatGPT megalkotója, az OpenAI számára, amely a Reuters beszámolója szerint a Broadcommal együttműködve fejleszti saját, egyedi MI-csipjét.
Az Oracle három hónap leforgása alatt, november végére 15 százalékkal, 523 milliárd dollárra növelte szerződéses megrendelés-állományát, köszönhetően az OpenAI-val és másokkal kötött üzleteinek, ám a telhetetlen elemzők ennél a tételnél is 3 milliárd dollárral többet vártak.