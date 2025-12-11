Megjelent a rémületes tű, ha van mesterséges intelligencia buborék: az Oracle mutatta fel

Az Oracle nem tudja olyan ütemben hasznosítani a mesterséges intelligenciába ölt hatalmas befektetéseit, mint azt tőle a Wall Streeten elvárják, ennek tudható be, hogy a technológiai óriásvállalat részvényárfolyama 10 százalékot zuhant a csalódást keltő negyedéves gyorsjelentésre reagálva.

Az Oracle minden téren csalódást okozott, hiába növelte negyedéves bevételét és profitját / Fotó: JHVEPhoto / Shutterstock

A szerdai New York-i tőzsdezárást követően publikált beszámolóhoz fűzött kilátások mind a várható árbevételt, mint a nyereséget illetően távol maradtak az elemzői konszenzustól, ráadásul az üzleti év egészére vetített, MI-fókuszú kiadások, fejlesztések 15 milliárd dollárral még az eddig jelzettet is meg fogják haladni. Ezek így együtt már megfeküdték a befektetők gyomrát.

Nincs szinkronban a piaci várakozásokkal az Oracle

Az Oracle a mesterséges intelligenciát kiszolgáló felhőalapú adatközpontok építésére helyezi a fókuszt, s a cég teljesítménye egyfajta indikátorként szolgál arra vonatkozóan, hogy a tőzsdei MI-buborék valóban létezik-e és ha igen, akkor mekkora a mérete és milyen közel van hozzá a tű, ami kilyukaszthatja.

Ami a mostani zuhanást kiváltó konkrét számokat illeti, az Oracle üzleti évének decemberrel megkezdett harmadik negyedévében 1,64-1,68 dollár közötti egy részvényre vetített nyereséget (EPS) vár, szemben a londoni tőzsdecsoport, az LSEG 1,72 dolláros elemzői konszenzusával.

A folyó negyedévre remélt 16 és 18 százalék közötti bevételbővüléssel szemben a piac 19,4 százaléknál cövekelt le, ami 16,9 milliárd dolláros plusznak felelne meg. Emellett még a kitüntetett figyelemmel kísért bevételforrásnál, a felhőalapú szolgáltatásoknál is vékonyabban fogott az Oracle ceruzája az elemzőkénél. A szeptemberben csak 35 milliárdosra tervezett, ám

a most már 50 milliárd dollárra növelt éves beruházási keret már csak a hab volt a rossz hírekből sütött tortán.

A második negyedév teljesítményét is kritikával fogadta a piac. Az Oracle

bevétele 16,06 milliárd dollár (+14 százalék),

üzemi nyeresége 4,73 milliárd dollár (+12 százalék)

adózott profitja 616 millió dollár (+ 96 százalék)

részvényarányos profitja (EPS) 2,10 dollár (+ 1,00 dollár)

volt, de valamennyi mérőszám elmaradt a piaci várakozásoktól. Ráadásul a mutatós profitadatokat egy egyszeri tétel dobta meg, az Oracle ugyanis 2,7 milliárd dollárért eladta az Ampere csiptervező társaságban lévő részesedését.