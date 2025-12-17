Deviza
Már meg is van a 2026-os országgyűlési választások első nyertese – fontos megbízást nyert el a tőzsdei cég

Hárommilliárd forintos keretszerződést kötött a Nemzeti Választási Iroda a jövő évi magyarországi választások nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére. A 2026-os országgyűlési választás nyomtatványait az ANY Biztonsági Nyomda szállítja.
VG
2025.12.17, 17:10
Frissítve: 2025.12.17, 18:32

A 2026-ban sorra kerülő magyarországi országgyűlési választások nyomtatványait az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. szállítja – jelentette be szerda déután a Budapesti Értéktőzsde honlapján a nyomdatársaság.

országgyűlési választás, ANY Biztonsági Nyomda
Az ANY Biztonsági Nyomda szállítja a 2026-os országgyűlési választás szavazólapjait / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az ANY közleménye szerint a Nemzeti Választási Iroda 2025. december 17-én keretszerződést kötött az ANY Biztonsági Nyomdával a 2026. évi 

  • általános országgyűlési képviselő-választás, 
  • valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 
  • és helyi népszavazások 

nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére. 

Ennyibe kerülnek a jövő évi országgyűlési választás nyomtatványai

A szerződés keretösszege nettó 2,94 milliárd forint.

A társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a választási nyomtatványok, a hozzá tartozó biztonsági és logisztikai feladatok teljes körű ellátásában. Az ANY a szerződés keretében biztosítja majd a hazai szavazókörökben, a külképviseleteken és a levélben szavazók részére a hamisítás elleni biztonsági védelemmel ellátott nyomtatványokat. Szintén a vállalat feladata lesz a szavazáshoz szükséges egyéb nyomdai szolgáltatások biztosítása és a választási kellékek szállítása.

Az ANY Biztonsági Nyomda a most bejelentett megrendelés mellett erősen indíthatja a következő évet, és az idei teljesítményére sem lehet eddig panasz. A nyomdacég az előző hónap végén tette közzé első kilenchavi időközi jelentését, amiben erős eredényszámokról és élénkülő exportpiaci forgalomról számolt be.

Árbevétele 5 százalékkal, 52,8 milliárd forintra emelkedett, az üzemi eredmény 16 százalékkal, tízmilliárd forintra nőtt, az EBITDA pedig 11,9 milliárd forint volt, 14 százalékkal meghaladva a tavalyit. A társaság adózott nyeresége negyedével ugrott meg, 7,3 milliárd forintra. Az év első kilenc hónapjában az egy részvényre jutó eredmény (EPS) így 509 forint volt, míg az EBITDA marzs pedig 21,5 százalék fölé emelkedett.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A novemberben közzétett gyorsjelentésre reagálva  a Concorde elemzője megerősítette a részvényre vonatkozó semleges ajánlását és 6725 forintos célárát, ami 3 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. A brókerház az idei eredményből részvényenként 547 forint osztalék kifizetését valószínűsíti.

 

