Roppant erős az OTP Bank részvényeinek technikai képe, de rövid távon a korrekció esélye egyre nagyobb

Az amerikai piacok kitartóak maradtak a múlt héten. A Fed kamatvágásával kapcsolatos várakozások – 85 százalékos eséllyel már decemberben léphetnek – segítették a részvénypiacokat, emellett az Nvidia eredményvárakozásai is jelentősen javították a hangulatot. Idehaza az OTP kurzusa rekordot is döntött.

Erős az OTP technikai képe / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A technológiai szektor továbbra is domináns, az S&P 500-ban például a nagy tech cégek adják a hozamok 75 százalékát. A volatilitás ugyanakkor emelkedett az Nvidia jelentése óta: a VIX félelemindex 18-ról 27,5-re ugrott, majd gyorsan visszarendeződött, az amerikai indexek realizált volatilitása 15 százalék körül stabilizálódott.

Európában a részvények – alacsonyabb értékeltségük miatt – felülteljesítették az amerikai piacot: a DAX, az ATX és a WIG 20 is közel voltak éves csúcsához, és az elemzői konszenzus szerint 2026-ban akár újabb 11 százalékos emelkedés is lehetséges. Az európai indexekre pozitívan hatott a német adósságfékről szóló döntés, illetve a befektetők átrendeződése a vámok által sújtott amerikai piacokról.

A magyar tőzsde a régióval együtt mozgott, de sajátos mintázatokat is mutatott: a BUX két hét alatt 2 százalékkal nőtt, éves távlatban pedig 40,4 százalékkal erősödött.

A forint árfolyama stabil volt, a volatilitás pedig 10 százalék körül mozgott – ez a nemzetközi átlaghoz képest mérsékelt kockázatot jelent.

A régióban a cseh PX 0,5 százalékos, a lengyel WIG 20 0,4 százalékos pluszt hozott, míg az osztrák ATX 3,2 százalékkal nőtt, a magyar piac tehát stabilan az élmezőnyben maradt.

Mire figyeljünk a következő két hétben?

A piacokon rövid távon kitartó az optimizmus, de érdemes óvatosnak lenni:

A Fed döntése (kamatvágás vagy kivárás) kulcsfontosságú lesz, főleg az amerikai CPI-adatok hiányában.

Az európai részvénypiacok továbbra is olcsónak számítanak, de az AI-szektor lufijának kipukkanása 2027-re várható, így továbbra is a defenzív szektorok iránt lehet kereslet.

A geopolitikai rizikók (EU–Oroszország, Kína–Japán) növelik a volatilitást.

Magyarországon a BUX és a blue chipek stabilitása, valamint a forint árfolyama kulcsfontosságú marad – lokális hírek, vállalati gyorsjelentések mozgathatják az árakat.

Tehát a következő két hétben mérsékelt optimizmus, növekvő volatilitás és a makrogazdasági döntések iránti kiélezett figyelem borítékolható. A régiós részvények továbbra is kedveltek lehetnek, de a gyors piaci váltásokra érdemes felkészülni, főleg a magyar piacon kell résen lennünk.