Folytatódik az OTP Bank ralija 2026-ban is, részvényvisszavásárlás vagy akvizíció is lehet a pakliban

Várhatóan az OTP Bank részvényeinek árfolyama továbbra is növekedszikg 2026-ban az Equilor 36 443 forintos 12 havi célára irányába, amely egyébként meghaladja a Bloomberg-konszenzus 17 elemzőház várakozásaira alapozott 35 009 forintos 12 havi célárát - mondta a Világgazdaságnak Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.

Folytatódik az OTP nyerőszériája /Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Otthon Start program az OTP hazai motorja

Az OTP teljesítményét egyébként több tényező együttes hatása formálja a jövő év során - tette hozzá az elemző.

A magyarországi (úgynevezett core) üzletág nettó kamatbevételét az Otthon Start program további növekedési üteme, illetve a támogatott és nem támogatott hitelek átlagos méretnövekedése határozza meg.

Az Otthon Startra vonatkozó hiteligénylés várhatóan 2025 negyedig negyedévében tetőzik, majd 2026 során fokozatosan csökken.

Ennek ellenére az Otthon Start program hatása továbbra is a legmeghatározóbb tényező lesz 2026 során.

A magyarországi operáció további fontos tényezője lehet a vállalati hitelezés élénkülése, amely az idei évben stagnált.

A kamatkiadások szempontjából a csökkenő magyar kamatpálya és a növekvő betétállomány lesz meghatározó, utóbbi pozitívan befolyásolja a nettó kamateredményeket.

További kedvező tényező lesz a 2026 közepén a bankkártya és számlavezetési díjak várható kivezetése, illetve újraárazása a 2025-ös befagyasztás után - vélik az Equilornál.

Költségoldalon a legdöntőbb tényező kétségkívül az extraprofitadó emelkedése lesz, azonban további költségtételekre is figyelni kell.

Ezek közül kitűnik a bérezés várható növekedése, miután 2026. január elsejétől 11 százalékkal nő a minimálbér.