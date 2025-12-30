Folytatódik az OTP Bank ralija 2026-ban is, részvényvisszavásárlás vagy akvizíció is lehet a pakliban
Várhatóan az OTP Bank részvényeinek árfolyama továbbra is növekedszikg 2026-ban az Equilor 36 443 forintos 12 havi célára irányába, amely egyébként meghaladja a Bloomberg-konszenzus 17 elemzőház várakozásaira alapozott 35 009 forintos 12 havi célárát - mondta a Világgazdaságnak Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.
Az Otthon Start program az OTP hazai motorja
Az OTP teljesítményét egyébként több tényező együttes hatása formálja a jövő év során - tette hozzá az elemző.
A magyarországi (úgynevezett core) üzletág nettó kamatbevételét az Otthon Start program további növekedési üteme, illetve a támogatott és nem támogatott hitelek átlagos méretnövekedése határozza meg.
Az Otthon Startra vonatkozó hiteligénylés várhatóan 2025 negyedig negyedévében tetőzik, majd 2026 során fokozatosan csökken.
Ennek ellenére az Otthon Start program hatása továbbra is a legmeghatározóbb tényező lesz 2026 során.
A magyarországi operáció további fontos tényezője lehet a vállalati hitelezés élénkülése, amely az idei évben stagnált.
A kamatkiadások szempontjából a csökkenő magyar kamatpálya és a növekvő betétállomány lesz meghatározó, utóbbi pozitívan befolyásolja a nettó kamateredményeket.
További kedvező tényező lesz a 2026 közepén a bankkártya és számlavezetési díjak várható kivezetése, illetve újraárazása a 2025-ös befagyasztás után - vélik az Equilornál.
Költségoldalon a legdöntőbb tényező kétségkívül az extraprofitadó emelkedése lesz, azonban további költségtételekre is figyelni kell.
Ezek közül kitűnik a bérezés várható növekedése, miután 2026. január elsejétől 11 százalékkal nő a minimálbér.
Csökkenhet a nyereség, de marad az osztalékpolitika
A bank külföldi üzletágainak eredményét az elemző szerint várhatóan az Üzbegisztáni operáció fellendülése, illetve az oroszországi és ukrán - piaci feltételek mellett felvett - személyi hitelek növekedése is segítheti.
Mindezek alapján az Equilor várakozásai szerint 2026-ban az adózott eredmény kis mértékben csökkeni fog év/év alapon, amely az együttes következménye annak, hogy a továbbra is növekvő bevételek mérete csak részben tudja kompenzálni a működési költség, illetve a bankra vonatkozó speciális adóterhek növekedését.
A mérlegfőösszeg megközelítőleg 10 százalékos bővülést mutathat év/év alapon.
Az elemzőház várakozásai szerint az OTP jövőre is folytatja a nyereség 25 százalékát kivető osztalékfizetést.
Ezen túl, a bank pénzeszközeinek méretét figyelembe véve arra számítanak, hogy a bank vagy bejelent egy újabb részvényvisszavásárlási programot 2026 elején - ami természetesen az MNB engedélyéhez kötött -, vagy egy újabb külföldi bank felvásárlását jelenti be az év későbbi szakaszában.