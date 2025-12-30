Eldorádó küszöbéig jutott az OTP, újabb bankba szállt be a legnagyobb magyar pénzintézet

Dél-Amerikában terjeszkedik az OTP. Az U Holdings SARL, az Ueno Bank holdingtársasága ugyanis karácsony előtt bejelentette, hogy az OTP Bank új részvényesként jelent meg a cégben egy 30 millió dolláros tőkebefektetés révén - szúrta ki a Privátbankár.

Újabb kontinensre juthat el az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közlemény kitér arra, hogy az OTP csoport Közép- és Kelet-Európa egyik vezető bankcsoportjaként működik, jelentős eredményekkel a lakossági, vállalati és digitális banki szolgáltatások terén. A csoport tizenegy országban van jelen, és 17 millió ügyfelet szolgál ki innovatív és technológiavezérelt pénzügyi megoldásokon keresztül.

Az OTP Csoport, amelynek piaci kapitalizációja mintegy 29 milliárd dollár, fontos pénzügyi befektetésnek tekinti a tranzakciót, amely egy több kontinensre kiterjedő befektetési program első lépését jelentheti.

Ez a befektetés megerősíti az U Holdings SARL hosszú távú vízióját, amely egy robusztus pénzügyi ökoszisztéma kiépítésére irányul, amely a banki szolgáltatásokra, a fizetésekre, a befektetésekre és a digitális pénzügyi szolgáltatásokra összpontosít, és amelynek paraguayi zászlóshajója az Ueno Bank.

Az Ueno Bank 2025-re Paraguay legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező bankja lett, több mint 2 millió regisztrált felhasználóval.