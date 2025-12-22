Továbbra is ellenállást ostromol a BUX, megékezett a 35 000 forinthoz az OTP

A 110 ezer pontos szint közelében mozog a hazai részvényindex, a BUX, de áttörésre egyelőre nem került sor. A vezető részvények teljesen kettéváltak, az OTP és a Magyar Telekom technikai képe pozitív, ugyanakkor a Mol és a Richter grafikonja inkább negatív képet fest.

Megérkezett a 35 ezer forinthoz az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

OTP

Az OTP árfolyama a 35 ezer forintos ellenállás felé közelít, a Bollinger-szalagok szűkülnek, így kezd izgalmassá válni a technikai kép. Ha szignifikánsan át tudná lépni a jelzett ellenállást, a következő potenciális akadály a 161,8 százalékos Fibo-szint 35 662 forintnál. Alul 33 700 forintnál látható az első fontosabb támasz, a korábbi emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala.

Richter

A Richter árfolyamában kicsit megemelkedett a volatilitás, az induló emelkedő hullám megakadt a 9870 forintos ellenállásnál. Onnan éles lefordulást láttunk, és a 30 napos mozgóátlag így rövid távú ellenállást jelent 9709 forintnál. Ha nem sikerül a következő napokban áttörni, a 9500 forintos támaszra érdemes figyelni.

Mol

A Mol jegyzése meghatározó támaszt tört le a héten, amely a lila emelkedő trendvonal volt, és egy fej és vállak alakzat nyakvonala. Az alakzati célárfolyam egészen alacsonyra, a 2640 forintos támasz közelébe mutat. Előtte azonban a 23,6 százalékos Fibo-szint is támaszt jelent 2764 forintnál. Felül, a lila trendvonal felett az 50 napos mozgóátlag jelent ellenállást 2912 forintnál.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama fontos ellenállási szinteket lépett át, mindhárom mozgóátlagot, majd az 1800 forintos szintet is. Ha utóbbi felett tud maradni a következő napokban, 1868 forintnál adódhat a következő erősebb akadály.