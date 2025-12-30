Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX
OTP
2026
tőzsde
Mol
Richter

Fékezhet az OTP ralija, a Richter előtt hatalmas még a tér – rendkívüli év után izgalmas lehet 2026 is a hazai blue chipeknél

A világ élmezőnyébe került 2025-ben a pesti tőzsde. A BUX idei szárnyalása az OTP-nek és kisebb részben a Magyar Telekomnak köszönhető, jövőre viszont a Richter is begyújthatja a rakétákat.
K. T.
2025.12.30, 07:34

Remek év áll a pesti tőzsde és a hazai részvények előtt, elég csak a BUX index közel negyven százalékos ralijára pillantani, amivel nemcsak új csúcsokat ostromolt, hanem globálisan is az élmezőnybe került a Budapesti Értéktőzsde blue chip indexe.

OTP, BUX, pesti tőzsde
Az OTP-nek köszönhetően fényes éven van túl a pesti tőzsde és a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX emelkedését – és ereszkedését – a fő részvénykosárban meghatározó, együttesen bőven 90 százalék feletti súllyal rendelkező négy nagypapír, az OTP, a Mol, a Richter, valamint a Magyar Telekom mozgatja leginkább.

Az OTP-vel szárnyalt a pesti tőzsde

A négy társaság idei részvénypiaci teljesítménye azonban közel sem egyenletes, az éves árfolyamgráfra pillantva rögtön szembetűnik, hogy a tőzsde szárnyalása leginkább a bankpapír szárnyalásának köszönhető. Amíg ugyanis az OTP 60 százalékot ralizott, és a Magyar Telekom bő 40 százalékot szedett magára, a Mol mindössze öt százalékkal került feljebb, a Richter kurzusa pedig hét százalékot süllyedt. A bankrészvény és szerényebb mértékben a kosárban jóval kisebb súllyal bíró távközlési papír húzta tehát magával a BUX indexet 2025-ben.

OTP részvény
OTP részvény2025.12.29.
Utolsó ár: 35 010 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A regionálisan is meghatározó piaci pozíciókkal rendelkező OTP-nek a magas kamatkörnyezet továbbra is hátszelet adott, hasonlóan a térség pénzintézeteihez, melyek ugyancsak felülteljesítőek voltak idén. A vezető magyar bank emellett profitálni tudott a hazai hitelezésnek is új lendületet adó Otthon Start Programból is, miközben változatlanul meggyőző növekedést és megtérülési mutatókat tudott felmutatni.

A Magyar Telekomot a vonzó osztalékpolitika és az erős eredmények tehették vonzóvá a befektetők számára, ráadásul a távközlési vállalat a geopolitikai konfliktusokkal szemben, és a gyengébb makrogazdasági környezetnek is hagyományosan ellenállóbb.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény2025.12.29.
Utolsó ár: 1 798 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Ezzel szemben a Molnál a háború jelentette kockázatok és a piaci bizonytalanság is meghatározó volt. A Barátság olajvezetéket több támadás is érte az év során, az Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók miatt pedig az ellátásbiztonság is újra előtérbe került, miközben az alternatív beszállítási útvonalat jelentő Adria-vezeték üzemeltetőjével, a horvát Janaffal is viták álltak elő. Ebben a környezetben a legrosszabbkor jött a dunai finomító tűzesete, amely várhatóan majd csak 2026 harmadik negyedévében működhet ismét teljes kapacitáson. Mindezek miatt nem csoda, hogy a tőzsdézők óvatosan nyúltak az olajtársaság papírjaihoz.

MOL részvény
MOL részvény2025.12.29.
Utolsó ár: 2 954 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richternek a csúcskészítménye, a Vraylar felfutásának lassulásával kellett szembenéznie, miközben a forint 2025-ös szárnyalása, a dollár mélyrepülésével együtt nagy szeletet harapott ki a nyereségből. A gyógyszergyártó bevételeinek bő 90 százaléka devizában, leginkább euróban, dollárban, rubelben keletkezik, az erős forint ezért fájdalmas számára. Ez pedig meglátszik az idei tőzsdei teljesítményen is.

RICHTER részvény
RICHTER részvény2025.12.29.
Utolsó ár: 9 885 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Blue chip célárak és kilátások: nagy tér a Richter előtt, az OTP-től már nem várnak sokat

A jövő évi kilátások az idei teljesítményhez hasonlóan vegyesek a hazai blue chipeket illetően. A 2025-ben alulteljesítő papírok közül kerülhet ki a következő év lgagyobb nyertese. 

Az OTP konszenzusos célára 33 261 forint az LSEG Lipper adatbázisa alapján, ami három százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. Ez alapján a bankpapír befutotta a tőle várt ívet, egyelőre további ralira nem számít a széleskörű konszenzus. Igaz, van még nagyon optimista várakozás: 

A legpesszimistább Santander Brokerage Poland szerint ezekkel éles kontrasztban egészen 23 400 forintig eshet a részvény. Az OTP részvényeit tíz brókerház vételre, egy tartásra, további kettő pedig eladásra javasolja.

A Mol árfolyamkilátásai sokkal jobbak, noha itt is óriási a szórás a két véglet között. A célárak átlaga itt 3211 forint, ami 11 százalék feletti hozamlehetőséget takar. A Wood & Company prognózisa alapján akár 3730 forintig is elszaladhat 2026 végéig apapír, 30 százalékos ralit követően. A másik véglet az ODDO BHF 2300 forintos várakozása, ami 20 százalékos esést hozhat a jelenlegi szintekről. Az olajtársaság részvényeit négy befektetési szolgáltató vételre, három tartásra, kettő pedig eladásra ajánlja.

A Richter előtt lehet a legnagyobb tér a négy blue chip közül, az elemzői értékelések alapján 25 százalékkal lehet alulértékelt a gyógyszerrészvény.

 Az LSEG adatbázisában 9435 és 13 750 forint szóródnak a célárak, a legoptimistább a Jefferies, a leginkább borúlátó pedig a Wood & Company. A cég papírjai mellett hat vételi és három tartásra vonatkozó ajánlás szerepel 2025 végén.

A Magyar Telekomban szűk 10 százalékos felértékelődési potenciált látnak a szakértők, az árfolyam 1971 forintig menetelhet egy év alatt. A legmagasabbra, 2182 forintra az ODDO BHF várja a kurzust, míg a Wood & Company a jelenleginél közel tizedével alacsonyabbra, 1635 forintra taksálja a papír értékét. Négy bankház vételt, másik három pedig tartást javasol.

 

 

