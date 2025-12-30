Fékezhet az OTP ralija, a Richter előtt hatalmas még a tér – rendkívüli év után izgalmas lehet 2026 is a hazai blue chipeknél
Remek év áll a pesti tőzsde és a hazai részvények előtt, elég csak a BUX index közel negyven százalékos ralijára pillantani, amivel nemcsak új csúcsokat ostromolt, hanem globálisan is az élmezőnybe került a Budapesti Értéktőzsde blue chip indexe.
A BUX emelkedését – és ereszkedését – a fő részvénykosárban meghatározó, együttesen bőven 90 százalék feletti súllyal rendelkező négy nagypapír, az OTP, a Mol, a Richter, valamint a Magyar Telekom mozgatja leginkább.
Az OTP-vel szárnyalt a pesti tőzsde
A négy társaság idei részvénypiaci teljesítménye azonban közel sem egyenletes, az éves árfolyamgráfra pillantva rögtön szembetűnik, hogy a tőzsde szárnyalása leginkább a bankpapír szárnyalásának köszönhető. Amíg ugyanis az OTP 60 százalékot ralizott, és a Magyar Telekom bő 40 százalékot szedett magára, a Mol mindössze öt százalékkal került feljebb, a Richter kurzusa pedig hét százalékot süllyedt. A bankrészvény és szerényebb mértékben a kosárban jóval kisebb súllyal bíró távközlési papír húzta tehát magával a BUX indexet 2025-ben.
A regionálisan is meghatározó piaci pozíciókkal rendelkező OTP-nek a magas kamatkörnyezet továbbra is hátszelet adott, hasonlóan a térség pénzintézeteihez, melyek ugyancsak felülteljesítőek voltak idén. A vezető magyar bank emellett profitálni tudott a hazai hitelezésnek is új lendületet adó Otthon Start Programból is, miközben változatlanul meggyőző növekedést és megtérülési mutatókat tudott felmutatni.
A Magyar Telekomot a vonzó osztalékpolitika és az erős eredmények tehették vonzóvá a befektetők számára, ráadásul a távközlési vállalat a geopolitikai konfliktusokkal szemben, és a gyengébb makrogazdasági környezetnek is hagyományosan ellenállóbb.
Ezzel szemben a Molnál a háború jelentette kockázatok és a piaci bizonytalanság is meghatározó volt. A Barátság olajvezetéket több támadás is érte az év során, az Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók miatt pedig az ellátásbiztonság is újra előtérbe került, miközben az alternatív beszállítási útvonalat jelentő Adria-vezeték üzemeltetőjével, a horvát Janaffal is viták álltak elő. Ebben a környezetben a legrosszabbkor jött a dunai finomító tűzesete, amely várhatóan majd csak 2026 harmadik negyedévében működhet ismét teljes kapacitáson. Mindezek miatt nem csoda, hogy a tőzsdézők óvatosan nyúltak az olajtársaság papírjaihoz.
A Richternek a csúcskészítménye, a Vraylar felfutásának lassulásával kellett szembenéznie, miközben a forint 2025-ös szárnyalása, a dollár mélyrepülésével együtt nagy szeletet harapott ki a nyereségből. A gyógyszergyártó bevételeinek bő 90 százaléka devizában, leginkább euróban, dollárban, rubelben keletkezik, az erős forint ezért fájdalmas számára. Ez pedig meglátszik az idei tőzsdei teljesítményen is.
Blue chip célárak és kilátások: nagy tér a Richter előtt, az OTP-től már nem várnak sokat
A jövő évi kilátások az idei teljesítményhez hasonlóan vegyesek a hazai blue chipeket illetően. A 2025-ben alulteljesítő papírok közül kerülhet ki a következő év lgagyobb nyertese.
Az OTP konszenzusos célára 33 261 forint az LSEG Lipper adatbázisa alapján, ami három százalékkal alacsonyabb a jelenlegi árfolyamnál. Ez alapján a bankpapír befutotta a tőle várt ívet, egyelőre további ralira nem számít a széleskörű konszenzus. Igaz, van még nagyon optimista várakozás:
- a JPMorgan például 39 700 forintra,
- az Autonomous Research 39 504 forintra,
- a HSBC pedig 37 500 forintra várja a kurzust egy éves távlaton.
A legpesszimistább Santander Brokerage Poland szerint ezekkel éles kontrasztban egészen 23 400 forintig eshet a részvény. Az OTP részvényeit tíz brókerház vételre, egy tartásra, további kettő pedig eladásra javasolja.
A Mol árfolyamkilátásai sokkal jobbak, noha itt is óriási a szórás a két véglet között. A célárak átlaga itt 3211 forint, ami 11 százalék feletti hozamlehetőséget takar. A Wood & Company prognózisa alapján akár 3730 forintig is elszaladhat 2026 végéig apapír, 30 százalékos ralit követően. A másik véglet az ODDO BHF 2300 forintos várakozása, ami 20 százalékos esést hozhat a jelenlegi szintekről. Az olajtársaság részvényeit négy befektetési szolgáltató vételre, három tartásra, kettő pedig eladásra ajánlja.
A Richter előtt lehet a legnagyobb tér a négy blue chip közül, az elemzői értékelések alapján 25 százalékkal lehet alulértékelt a gyógyszerrészvény.
Az LSEG adatbázisában 9435 és 13 750 forint szóródnak a célárak, a legoptimistább a Jefferies, a leginkább borúlátó pedig a Wood & Company. A cég papírjai mellett hat vételi és három tartásra vonatkozó ajánlás szerepel 2025 végén.
A Magyar Telekomban szűk 10 százalékos felértékelődési potenciált látnak a szakértők, az árfolyam 1971 forintig menetelhet egy év alatt. A legmagasabbra, 2182 forintra az ODDO BHF várja a kurzust, míg a Wood & Company a jelenleginél közel tizedével alacsonyabbra, 1635 forintra taksálja a papír értékét. Négy bankház vételt, másik három pedig tartást javasol.