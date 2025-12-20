Deviza
OTP-részvények rendkívüli vásárlása: ez lehet a magyarázat a 27 milliárdos üzletre – nem véletlen az időzítés

Döbbenetes vásárlás zajlott le a budapesti tőzsdén pénteken. Eddig csak találgatták, mi történhetett az OTP kereskedésében, most viszont van rá egy válasz.
Hecker Flórián
2025.12.20, 18:06
Frissítve: 2025.12.20, 18:26

Ahogy arról pénteken a Világgazdaság beszámolt, hatalmas forgalomba emelkedett a BUX. A blue chipek közül csak a Mol zárt lejjebb, az OTP viszont szenzációs új csúcson búcsúzott a kereskedéstől.

OTP
OTP-részvények rendkívüli vásárlása: nem véletlen, ami történt / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Egészen pontosan az történt, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 52,9 milliárd forintos forgalom mellett folyt a kereskedés, aminek eredményeként a BUX 0,8 százalékkal, 110 406 pontra emelkedett.

Persze, sok minden is történt aznap. Péntekre időzítette ünnepélyes becsengetését a pesti börzén

  • az MBH Bank
  • és az STRT Holding is.

A bank az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amelyben csaknem 12 ezer befektető vett részt. A kibocsátás során bevont tőke megközelítette a 67,8 milliárd forintot.

Az STRT pedig az év egyetlen elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) zárta sikeresen, egyúttal az Xtend-piacról a Standard kategóriába lépett előre a BÉT-en.

A nap sztárrészvénye azonban új rekordjának köszönhetően vitathatatlanul az OTP volt.

OTP-részvények rendkívüli vásárlása: nem lehet véletlen az időzítés

Az OTP részvényei – melyeket közel 39 milliárd forintos értékben adták-vették – 1,3 százalékkal, fantasztikus új rekordra,

35 300 forintra erősödtek.

A bankpapír eddigi rekordértéke 34 940 forint volt, amelyet most a befektetők átadtak a múltnak. Ahogy arra a Portfólió először felhívta a figyelmet, a kereskedési idő végén, sőt, a hivatalos kereskedési idő után jegyeztek be egy elképesztően nagy volumenű tranzakciót: valaki 756 666 darab részvényt vásárolt mintegy 26,7 milliárd forint értékben.

A Budapesti Értéktőzsde adatai szerint a bankrészvények teljes pénteki forgalma 1 101 691 darab volt, vagyis ennek az utolsó pillanatban a háromnegyedét kötötték le.

A vétel természetesen az árfolyamon is meglátszott, ennek köszönhetően került új történelmi zárócsúcsra az OTP. A döbbenetes üzlet természetesen alaposan megmozgatta a fantáziákat. Alapvetően két kérdésre keresik az érdeklődök a választ:

  1. ki a vásárló
  2. és mi magyarázza az extrém tranzakciót?

Előbbire aligha lesz válasz, az illető kilétét ugyanis nem hozzák nyilvánosságra, utóbbiról viszont már lehet spekulálni és adja is magát egy kézenfekvő megoldás.

Erre a péntekre esett ugyanis az úgynevezett boszorkányszombat (németül: Hexensabbat, angolul: Triple Witching), amely minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén, akkor is a kereskedés utolsó szakaszában köszönt be. Éppen akkor, amikor a rendkívüli OTP-részvényvásárlás is végbement. 

Ebben az időszakban különböző határidős ügyletek és opciós szerződések határideje egyszerre jár le. Az ekkor kialakult árfolyam döntő jelentőségű az ügyletek elszámolása szempontjából,

ezért a profi kereskedők jellemzően óriási tőzsdei forgalommal igyekeznek beállítani a nekik kedvező kurzust.

Hogy valóban ez magyarázza-e történteket, azt biztosra persze nem lehet mondani. Mindenesetre logikusnak tűnik összekötni a Hexensabbat napját a szokatlan vásárlással és talán ténylegesen is köze lehetett a kettőnek egymáshoz.

