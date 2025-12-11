Deviza
Brutális OTP-célár érkezett, óriási tér lehet a Richter részvényei előtt – még a Mol is feljebb araszolhat

Négy friss célár is érkezett a hazai blue chip részvényekre. A JPMorgan 40 ezer forint közelébe várja az OTP árfolyamát. A Richter durván alulértékelt lehet, a Mol részvényeiben is van még tartalék a Trigon Dom Maklerski elemzése szerint.
K. T.
2025.12.11, 12:00
Frissítve: 2025.12.11, 12:22

A tétova tőzsderajtot követően felfelé vette az irányt az OTP részvényeinek kurzusa csütörtök délelőtt. A vezető hazai bankpapír emelkedésének két friss céláremelés is megágyazhat, melyek között az eddigi legmagasabb árfolyam-várakozás is befutott a papírra.

OTP, célár, részvény
A JPMorgan 40 ezer forint közelébe várja az OTP kurzusát / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Rekord célár érkezett az OTP részvényeire

A JPMorgan friss elemzésében 39 700 forintra srófolta fel az OTP célárát a korábbi 36 500 forintról. Az amerikai nagybank ezzel a valaha volt legmagasabb árfolyam-várakozást fogalmazta meg a magyar részvényre, túllicitálva az eddigi csúcstartó Autonomous Research 39 504 forintos várakozását is.

A JPMorgan ez alapján közel 18 százalékos ralira számít a társaság részvényeitől a 12 hónap során. A tekintélyes felértékelődési lehetőség miatt továbbra is felülsúlyozásra javasolják az OTP-t.

Az amerikai nagybank elemzőivel egyszerre lépett a Trigon Dom Maklerski is, amely 36 925 forintos árfolyam-várakozást 39 200 forintra srófolta fel. A lengyel brókercég 16 százalékos emelkedést lát az OTP részvényeiben, ezzel együtt óvatosabbá vált az ajánlást illetően: vétel helyett már csak tartást javasolnak.

A két friss elemzéssel együtt már 33 163 forintnál jár az elemzői célárak átlaga, ami 1,5 százalékkal van a jelenlegi árfolyam alatt. Az OTP papírjait követő 13 befektetési szolgáltató közül 

  • 10 vételt, 
  • egy tartást, 
  • kettő pedig eladást javasol.

Az OTP részvényei idén kiemelkedően teljesítenek, a BUX indexet is húzva 58 százalékkal értékelődtek fel az év eleje óta.

Feljebb araszolhat a Mol, órási tér van a Richter részvényei előtt

A Trigon az OTP mellett két másik hazai blue chip részvény kilátásait is felülvizsgálta, vegyes eredménnyel.

A lengyel elemzők a Mol célárát 61 forinttal toldották meg, így már 3223 forintra várják azokat egyéves távlaton. Ez bő 10 százalékos hozamlehetőséggel kecsegtet a jelenlegi szintről. Ezzel együtt – az OTP-hez hasonlóan – vételről tartásra minősítették le a részvényt.

A Richterre vonatkozó 12 havi árfolyam-várakozását eközben 13 797 forintról 13 127 forintra mérsékelte a Trigon Dom Maklerski. A mérsékelt célár még így is csaknem 35 százalékos rali lehetőségét rejti, ezért továbbra is vételre ajánlott a hazai gyógyszergyártó.

A Mol konszenzusos elemzői célára 3183 forint, 9 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. Az olajtársaság papírjait követő bankházak közül négy vételt, három tartást, kettő pedig eladást javasol.

A Richter célárak átlaga jelenleg 12 008 forint, ami alapján közel negyedével lehet alulértékelt a részvény. Hat brókerház szerint venni, három meglátása alapján pedig tartani kell a papírt.

