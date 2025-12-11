Brutális OTP-célár érkezett, óriási tér lehet a Richter részvényei előtt – még a Mol is feljebb araszolhat

A tétova tőzsderajtot követően felfelé vette az irányt az OTP részvényeinek kurzusa csütörtök délelőtt. A vezető hazai bankpapír emelkedésének két friss céláremelés is megágyazhat, melyek között az eddigi legmagasabb árfolyam-várakozás is befutott a papírra.

A JPMorgan 40 ezer forint közelébe várja az OTP kurzusát / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Rekord célár érkezett az OTP részvényeire

A JPMorgan friss elemzésében 39 700 forintra srófolta fel az OTP célárát a korábbi 36 500 forintról. Az amerikai nagybank ezzel a valaha volt legmagasabb árfolyam-várakozást fogalmazta meg a magyar részvényre, túllicitálva az eddigi csúcstartó Autonomous Research 39 504 forintos várakozását is.

A JPMorgan ez alapján közel 18 százalékos ralira számít a társaság részvényeitől a 12 hónap során. A tekintélyes felértékelődési lehetőség miatt továbbra is felülsúlyozásra javasolják az OTP-t.

Az amerikai nagybank elemzőivel egyszerre lépett a Trigon Dom Maklerski is, amely 36 925 forintos árfolyam-várakozást 39 200 forintra srófolta fel. A lengyel brókercég 16 százalékos emelkedést lát az OTP részvényeiben, ezzel együtt óvatosabbá vált az ajánlást illetően: vétel helyett már csak tartást javasolnak.