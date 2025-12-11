Brutális OTP-célár érkezett, óriási tér lehet a Richter részvényei előtt – még a Mol is feljebb araszolhat
A tétova tőzsderajtot követően felfelé vette az irányt az OTP részvényeinek kurzusa csütörtök délelőtt. A vezető hazai bankpapír emelkedésének két friss céláremelés is megágyazhat, melyek között az eddigi legmagasabb árfolyam-várakozás is befutott a papírra.
Rekord célár érkezett az OTP részvényeire
A JPMorgan friss elemzésében 39 700 forintra srófolta fel az OTP célárát a korábbi 36 500 forintról. Az amerikai nagybank ezzel a valaha volt legmagasabb árfolyam-várakozást fogalmazta meg a magyar részvényre, túllicitálva az eddigi csúcstartó Autonomous Research 39 504 forintos várakozását is.
A JPMorgan ez alapján közel 18 százalékos ralira számít a társaság részvényeitől a 12 hónap során. A tekintélyes felértékelődési lehetőség miatt továbbra is felülsúlyozásra javasolják az OTP-t.
Az amerikai nagybank elemzőivel egyszerre lépett a Trigon Dom Maklerski is, amely 36 925 forintos árfolyam-várakozást 39 200 forintra srófolta fel. A lengyel brókercég 16 százalékos emelkedést lát az OTP részvényeiben, ezzel együtt óvatosabbá vált az ajánlást illetően: vétel helyett már csak tartást javasolnak.
A két friss elemzéssel együtt már 33 163 forintnál jár az elemzői célárak átlaga, ami 1,5 százalékkal van a jelenlegi árfolyam alatt. Az OTP papírjait követő 13 befektetési szolgáltató közül
- 10 vételt,
- egy tartást,
- kettő pedig eladást javasol.
Az OTP részvényei idén kiemelkedően teljesítenek, a BUX indexet is húzva 58 százalékkal értékelődtek fel az év eleje óta.
Feljebb araszolhat a Mol, órási tér van a Richter részvényei előtt
A Trigon az OTP mellett két másik hazai blue chip részvény kilátásait is felülvizsgálta, vegyes eredménnyel.
A lengyel elemzők a Mol célárát 61 forinttal toldották meg, így már 3223 forintra várják azokat egyéves távlaton. Ez bő 10 százalékos hozamlehetőséggel kecsegtet a jelenlegi szintről. Ezzel együtt – az OTP-hez hasonlóan – vételről tartásra minősítették le a részvényt.
A Richterre vonatkozó 12 havi árfolyam-várakozását eközben 13 797 forintról 13 127 forintra mérsékelte a Trigon Dom Maklerski. A mérsékelt célár még így is csaknem 35 százalékos rali lehetőségét rejti, ezért továbbra is vételre ajánlott a hazai gyógyszergyártó.
A Mol konszenzusos elemzői célára 3183 forint, 9 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. Az olajtársaság papírjait követő bankházak közül négy vételt, három tartást, kettő pedig eladást javasol.
A Richter célárak átlaga jelenleg 12 008 forint, ami alapján közel negyedével lehet alulértékelt a részvény. Hat brókerház szerint venni, három meglátása alapján pedig tartani kell a papírt.