Új rekordon az OTP, nagyot ment a Mol

A főbb Wall Street-i tőzsdeindexek csökkenéssel nyitottak hétfőn, miközben a befektetők a szeptemberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) adatait és az építőipari kiadásokról szóló jelentést várták.

Bivalyerős volt a Mol és az OTP / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Csökkentek az indexek az Atlanti-óceán innenső partján is. A frankfurti DAX valamivel több mint 1 százalékkal, míg a francia CAC 40 0,4 százalékkal került lejjebb délután 5-ig.

A közeli béke halványuló reménye mellett a lefordulásban közrejátszott a német kötvényhozamok hétfőn látott emelkedése is. A 30 éves Bund hozama szeptember 3. óta nem látott csúcsra, 3,374 százalékra kúszott, miután a legfrissebb, novemberi feldolgozóipari BMI szerint az ágazat kilenc hónapos mélypontra zuhant.

A BMI-ről kiadott közlemény rávilágít a német gazdaságot övező tartós aggodalmakra is, bár megjegyzi, hogy jövőre lehetséges a fellendülés.

Ehhez képest a pesti börzén az OTP–Mol tandem vezetésével emelkedett a BUX. A hazai vezető index 0,9 százalékkal, 110 414 pontig hajrázott, több mint 100 ponttal megjavítva eddigi rekordját. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a húszmilliárd forintot.