Deviza
EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,82 -0,26% GBP/HUF440,92 -0,35% CHF/HUF414,59 -0,41% PLN/HUF91,84 -0,43% RON/HUF75,92 -0,3% CZK/HUF15,89 -0,18% EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,82 -0,26% GBP/HUF440,92 -0,35% CHF/HUF414,59 -0,41% PLN/HUF91,84 -0,43% RON/HUF75,92 -0,3% CZK/HUF15,89 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12% BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
OTP
BUX

Fantasztikus történelmi csúcsra ért az OTP, utcahosszal döntötte meg eddigi rekordját a bankpapír

Hatalmas forgalomban emelkedett pénteken a BUX. A blue chipek közül csak a Mol zárt lejjebb, az OTP viszont szenzációs új csúcson búcsúzott a kereskedéstől.
Murányi Ernő
2025.12.19, 17:25
Frissítve: 2025.12.19, 18:07

Péntekre időzítette ünnepélyes becsengetését a pesti börzén az MBH Bank és az STRT Holding is. A bank az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amelyben csaknem 12 ezer befektető vett részt, s a kibocsátás során bevont tőke megközelítette a 67,8 milliárd forintot. Az STRT pedig az év egyetlen elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) zárta sikeresen, s egyúttal az Xtend-piacról a Standard kategóriába lépett előre a BÉT-en. A nap sztárrészvénye azonban új rekordjának köszönhetően vitathatatlanul az OTP volt.

otp
Az OTP volt a nap sztárja / Fotó: Shutterstock

Erre a péntekre esett nem mellesleg az úgynevezett boszorkányszombat (németül: Hexensabbat, angolul: Triple Witching), amely minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén, akkor is a kereskedés utolsó szakaszában köszönt be, amikor a különböző határidős ügyletek és opciós szerződések határideje egyszerre jár le. Az ekkor kialakult árfolyam döntő jelentőségű az ügyletek elszámolása szempontjából, ezért a profi kereskedők jellemzően óriási tőzsdei forgalommal igyekeznek beállítani a nekik kedvező kurzust.  

Így aztán a BÉT-en is hatalmas, 52,9 milliárd forintos forgalom mellett folyt a kereskedés, aminek eredményeként a BUX 0,8 százalékkal, 110 406 pontra emelkedett.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei – melyeket közel 39 milliárd forintos értékben adták-vették – 1,3 százalékkal, fantasztikus új rekordra, 35 300 forintra erősödtek.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 35 300 HUF 0 / +1,26 %
Forgalom: 38 768 670 530 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A bankpapír eddigi rekordértéke 34 940 forint volt, amelyet most a befektetők átadtak a múltnak.

A Richter 0,6 százalékkal, 9735 forintra, míg a Magyar Telekom 0,8 százalékkal, 1816 forintra drágult.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 735 HUF 0 / +0,57 %
Forgalom: 5 846 056 560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 816 HUF 0 / +0,78 %
Forgalom: 1 403 855 462 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol árfolyama viszont 0,2 százalékkal, 2824 forintra süllyedt.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2 824 HUF 0 / -0,21 %
Forgalom: 3 896 240 996 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Jól szerepeltek az MBH Bank papírjai, melyek kurzusa – csaknem 1,7 milliárd forintos forgalom mellett – 0,9 százalékkal, 3390 forintra emelkedett.

MBHBANK részvény
MBHBANK részvény17:20:00
Árfolyam: 3 390 HUF 0 / +0,89 %
Forgalom: 1 669 273 130 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az STRT Holding záróára 7 százalékkal, 1050 forintra esett, ám még így is 17 százalékkal múlta felül az IPO 900 forintos kibocsátási árfolyamát.   

STRT részvény
STRT részvény17:20:00
Árfolyam: 1 050 HUF 0 / -7,08 %
Forgalom: 20 290 260 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint is szárnyra kapott a hét utolsó kereskedési napján. Az euró árfolyama 386,6 forintig esett vissza.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu