Fantasztikus történelmi csúcsra ért az OTP, utcahosszal döntötte meg eddigi rekordját a bankpapír
Péntekre időzítette ünnepélyes becsengetését a pesti börzén az MBH Bank és az STRT Holding is. A bank az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amelyben csaknem 12 ezer befektető vett részt, s a kibocsátás során bevont tőke megközelítette a 67,8 milliárd forintot. Az STRT pedig az év egyetlen elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) zárta sikeresen, s egyúttal az Xtend-piacról a Standard kategóriába lépett előre a BÉT-en. A nap sztárrészvénye azonban új rekordjának köszönhetően vitathatatlanul az OTP volt.
Erre a péntekre esett nem mellesleg az úgynevezett boszorkányszombat (németül: Hexensabbat, angolul: Triple Witching), amely minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén, akkor is a kereskedés utolsó szakaszában köszönt be, amikor a különböző határidős ügyletek és opciós szerződések határideje egyszerre jár le. Az ekkor kialakult árfolyam döntő jelentőségű az ügyletek elszámolása szempontjából, ezért a profi kereskedők jellemzően óriási tőzsdei forgalommal igyekeznek beállítani a nekik kedvező kurzust.
Így aztán a BÉT-en is hatalmas, 52,9 milliárd forintos forgalom mellett folyt a kereskedés, aminek eredményeként a BUX 0,8 százalékkal, 110 406 pontra emelkedett.
Az OTP részvényei – melyeket közel 39 milliárd forintos értékben adták-vették – 1,3 százalékkal, fantasztikus új rekordra, 35 300 forintra erősödtek.
A bankpapír eddigi rekordértéke 34 940 forint volt, amelyet most a befektetők átadtak a múltnak.
A Richter 0,6 százalékkal, 9735 forintra, míg a Magyar Telekom 0,8 százalékkal, 1816 forintra drágult.
A Mol árfolyama viszont 0,2 százalékkal, 2824 forintra süllyedt.
Jól szerepeltek az MBH Bank papírjai, melyek kurzusa – csaknem 1,7 milliárd forintos forgalom mellett – 0,9 százalékkal, 3390 forintra emelkedett.
Az STRT Holding záróára 7 százalékkal, 1050 forintra esett, ám még így is 17 százalékkal múlta felül az IPO 900 forintos kibocsátási árfolyamát.
A forint is szárnyra kapott a hét utolsó kereskedési napján. Az euró árfolyama 386,6 forintig esett vissza.