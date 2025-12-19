Fantasztikus történelmi csúcsra ért az OTP, utcahosszal döntötte meg eddigi rekordját a bankpapír

Péntekre időzítette ünnepélyes becsengetését a pesti börzén az MBH Bank és az STRT Holding is. A bank az elmúlt 25 év legnagyobb tőkepiaci részvénytranzakcióját zárta a napokban, amelyben csaknem 12 ezer befektető vett részt, s a kibocsátás során bevont tőke megközelítette a 67,8 milliárd forintot. Az STRT pedig az év egyetlen elsődleges nyilvános részvénykibocsátását (IPO) zárta sikeresen, s egyúttal az Xtend-piacról a Standard kategóriába lépett előre a BÉT-en. A nap sztárrészvénye azonban új rekordjának köszönhetően vitathatatlanul az OTP volt.

Az OTP volt a nap sztárja / Fotó: Shutterstock

Erre a péntekre esett nem mellesleg az úgynevezett boszorkányszombat (németül: Hexensabbat, angolul: Triple Witching), amely minden negyedév utolsó hónapjának harmadik péntekén, akkor is a kereskedés utolsó szakaszában köszönt be, amikor a különböző határidős ügyletek és opciós szerződések határideje egyszerre jár le. Az ekkor kialakult árfolyam döntő jelentőségű az ügyletek elszámolása szempontjából, ezért a profi kereskedők jellemzően óriási tőzsdei forgalommal igyekeznek beállítani a nekik kedvező kurzust.

Így aztán a BÉT-en is hatalmas, 52,9 milliárd forintos forgalom mellett folyt a kereskedés, aminek eredményeként a BUX 0,8 százalékkal, 110 406 pontra emelkedett.