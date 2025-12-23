Deviza
Otthon Start Program
lakáshitel piac
törlesztőrészlet

Bevállalják a nagyobb hiteleket a fiatalok: az átlagosan félmilliós fizetésükből közel 40 százalék is mehet törlesztőre

Új lendületet kapott a lakáshitelpiac, miközben a számok első ránézésre meglepő irányba mutatnak. Az Otthon Start program indulása óta olyan döntéseket hoznak a hitelfelvevők, amelyek korábban nem voltak magától értetődők. A friss adatok mögött generációs mintázatok, megváltozott kockázatvállalás és hosszabb távú várakozások rajzolódnak ki. A részletek sokat elárulnak arról, merre tart a hazai lakáspiac.
Ballagó Dániel
2025.12.23., 13:29

Az Otthon Start program első száz napjának számai már alkalmasak arra, hogy kirajzolódjanak a támogatott hitel valódi hatásai. A bankok mintegy 15 ezer szerződést kötöttek meg, és hasonló nagyságrendű igénylés lehet még folyamatban, a szerződött összeg pedig megközelíti az 500 milliárd forintot – írja a Bankmonitor. A konstrukció nemcsak keresletet generált, hanem láthatóan át is formálta a hitelfelvevők viselkedését.

Otthon Start programfix 3 százalékos lakáshitelOSP ingatlanpiacCEE
Otthon Start: nagy ugrás a lakásba, mélyebb lépés a törlesztőbe / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Magasabb hitelösszeg, magasabb havi teher

Az Otthon Start keretében átlagosan 34 millió forint hitelt vesznek fel az igénylők, jellemzően 21,5 éves futamidővel. A fix, évi 3 százalékos kamat mellett ez közel 179 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent. Ezzel szemben 2025 augusztusában a használt lakás vásárlására felvett piaci lakáshitelek átlagos összege 19,8 millió forint volt 19,4 éves futamidővel. 

Egy 7 százalékos kamat mellett ez mintegy 156 ezer forintos havi terhet jelentett. Az eltérés alapján az Otthon Start igénylők átlagosan közel 15 százalékkal magasabb törlesztőt vállalnak.

Miért vállalnak többet az adósok?

A statisztikák mögött több, egymást erősítő magyarázat is meghúzódhat:

  • sok fiatal hajlandó nagyobb arányban leterhelni a jövedelmét, attól tartva, hogy később még nehezebb lesz lakáshoz jutni,
  • a program indulásakor felülreprezentáltak lehettek a magasabb jövedelmű igénylők,
  • az alacsony kamatszint befektetési célú vásárlásokat is ösztönözhetett.

A számok azt mutatják, hogy a kedvező kamat nem feltétlenül alacsonyabb havi terhet, hanem nagyobb hitelvállalást eredményezett.

Mennyire feszülnek a jövedelmek?

A 30–39 éves korosztály 2025 első három negyedévében átlagosan nettó 492 ezer forintos jövedelemmel rendelkezett.

Ebből a korábbi piaci hitel törlesztője nagyjából 32 százalékot vitt el, míg az Otthon Start esetében ez az arány már meghaladja a 36 százalékot.

A különbség érezhető, de még a szabályozói korlátok alatt marad. Fontos tényező az is, hogy az igénylők közel fele házas, és az esetek mintegy 8 százalékában a szülőt is bevonják adóstársnak, ami több jövedelemre osztja szét a havi terhet. Rendszerszintű kockázatra egyelőre nem utalnak az adatok, de a magasabb törlesztő tartós jövedelmi bizonytalanság mellett már érzékenyebbé teheti a háztartásokat.

Valóban a fiatalok programja

Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora 34 év, az adósok 80 százaléka 40 év alatti. Ez jóval fiatalabb összetételt mutat, mint a teljes lakáshitelpiac, ahol 2025 első felében az igénylők medián életkora 38 év volt. A támogatott konstrukció így egyértelműen az első lakásukat megszerző fiatalokat mozgósította.

Otthon Start: nagyobb hitel, nagyobb felelősség

Az Otthon Start program érdemben növelte a hitelkeresletet, és sokan a magasabb havi törlesztő vállalásától sem riadnak vissza a kedvező feltételekért. A lehetőség ugyanakkor felelős döntést igényel: a hosszú futamidő miatt különösen fontos, hogy a törlesztés tartósan is illeszkedjen az adósok jövedelmi helyzetéhez.

