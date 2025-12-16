Deviza
Pattant a Telekom, tarolt a 4iG, oldalazott a forint

A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom pattant közel 2 százalékot. Ám a Vienna, de különösen a 4iG ralijával ma nem lehetett versenyre kelni. A forint meredeken oldalazott a kamatdöntés napján.
Faragó József
2025.12.16, 17:18
Frissítve: 2025.12.16, 17:28

A BUX 109 761 pont közelében zárt, ami csaknem negyedszázalékos emelkedés. A pesti parkett vezető indexe ezzel felülteljesítette a német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG-et is. A forint meredeken oldalazott a kamatdöntésre reagálva.

pesti parkett
Volt már jobb, de rosszabb nap is a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát a munkanélküliség aggasztja

Az amerikai munkanélküliségi ráta novemberben 4,6 százalékra emelkedett, ami négyéves csúcs, és kétségeket ébreszt az amerikai gazdaság állapotával kapcsolatban. 

A széles piacot leképező S&P 500 index közel fél százalékot esett.

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite minimálisan csúszott, a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékkal került lejjebb.

Pesti parkett: felemás napot zártak a blue chipek

Az OTP 34 600 forinton zárt, bő fél százalékkal emelkedett.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 34 600 HUF 0 / +0,58 %
Forgalom: 12 607 353 530 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2850 forinton zárta a kereskedést, ez bő 2 százalékos zuhanás.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2 850 HUF 0 / -2,2 %
Forgalom: 2 193 933 084 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9855 forintig jutott, egyharmad százalékot emelkedve.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 855 HUF 0 / +0,36 %
Forgalom: 1 408 088 115 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1780 forinton zárt, majd 2 százalékot pattanva.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 780 HUF 0 / +1,83 %
Forgalom: 1 049 383 300 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4440 forintig ralizott, bő 9 százaléknyit menetelt. A cég amerikai bejelentéscunamival sokkolta a piacot.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 440 HUF 0 / +9,09 %
Forgalom: 2 347 291 060 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Vienna Insurance majd 12 százalékot ment.

VIG részvény
VIG részvény17:20:00
Árfolyam: 23 950 HUF 0 / +11,92 %
Forgalom: 574 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Meredeken oldalazott a forint

Az euró-forint 385 közelében indította a napot. Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot, majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt, és a kamatdöntésig nem mutatott különösebb lendületet.

Délután mozdult ki az erős oldalra: meredek erősödés indult, s 384,1-ig szúrt le a jegyzés. 

Ezt követően hasonlóan meredek forintgyengülést láthattunk: kétszer is 385,7 közelébe szúrt fel a kurzus, tesztelve az 50 napos mozgóátlagnál feszülő ellenállást, majd tőzsdezárásra 385 közelébe süllyedt.

A technikai képen azt látjuk, hogy a 383,1–384-es zóna fontos támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala képez meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,505 +0,23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

