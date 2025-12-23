Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Csak a Mol és a Richter kapaszkodott, a forintot egész nap ütötték

Kifejezetten rossz napja volt a forintnak. Míg a pesti parketten már az ünnep előtti lanyhaság volt jellemző.
Faragó József
2025.12.23, 17:18

A BUX 111 046 pontnál zárt, minimális pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé alulmúlta a német DAX indexet. A forintot egész nap ütötték. 

pesti parkett
Volt már jobb, de rosszabb nap is a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika régóta várt a mai GDP adatra

Két éve nem látott robusztus GDP növekedést mértek a harmadik negyedévben az Egyesült Államokban. A kormányzati leállás miatt halasztott 4,3 százalékos mutató jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is enyhe pluszba kapaszkodott.   

 

Pesti parkett: a Mol és a Richter kapaszkodott

Az OTP 35 440 forinton zárt, árnyalatnyi mínuszban.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 35 440 HUF 0 / -0,03 %
Forgalom: 6 091 737 350 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2 900 forintig jutott, ami közel fél százalékos emelkedés.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2 900 HUF 0 / +0,42 %
Forgalom: 683 337 836 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9 720 forinton zárt, bő fél százalékos pluszban.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 720 HUF 0 / +0,52 %
Forgalom: 667 418 645 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 800 forintról indult, s ott is zárt.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 800 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 288 106 854 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4 200 forinton zárt, ami negyed százalékos csúszás.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 200 HUF 0 / -0,24 %
Forgalom: 239 836 805 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Nyilatkozatok rángatják a forintot

Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza. 

A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.

Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam. Majd tőzsdezárásra visszasüllyedt 390 közelébe.

A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően, 

immár az 391,80-as ellenállás következik.

  Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390,3201 +0,43%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak a forintesés mögött, a tárcavezető ugyanis ismét

 a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

