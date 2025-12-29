Deviza
Csúcsdöntésre készül a BUX, magához tért a forint

Pattant a Mol, élénk a Richter. Csúszik az OTP és a Magyar Telekom. A 4iG is lejtőre került. Míg a forint erőre kapott.
Faragó József
2025.12.29, 09:13

Múlt héten tovább emelkedett a pesti parkett vezető részvényindexe. A BUX korábban beállított csúcsa 111 277 pont közelében húzódik. A határidős mozgások alapján ma esélyes lehet az új rekord. A BUX 111 222 ponton nyitott, minimális pluszban.

pesti parkett
 Két ünnep között a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában süllyednek a fontosabb indexek

A pénteki kereskedést kisebb csökkenéssel zárták az amerikai részvényindexek, de a széles piacot leképező S&P 500 napközben új történelmi csúcson járt. 

Ma hajnalban Ázsiában vegyes mozgásokat láthattunk, ám a fontosabb indexek enyhe csökkenést mutatnak. 

Így a japán Nikkei, a hongkongi Hang Seng és a kontinentális kínai Sanghaj Composite is lejjebb ereszkedett.

 A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek mérsékelt emelkedéssel indíthatják az év utolsó hetét.

 

Pesti parkett: pattant a Mol, élénk a Richter

Az OTP 35 270 forintról startolt, szűk fél százalékos mínuszban.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2 950 forintra pattant, ami majd 2 százalékos plusz.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9 800 forinton indított, közel 1 százalékos pluszban.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 796 forintra csúszott, ami enyhe mínusz.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4 170 forintig szánkázott, majd 1 százalékot csúszva.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Erőre kapott a forint

Némileg erősödött a forint. Az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, mely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg ellenállási szint 387,40-nél, majd 388,50-nél látszik a grafikonon.

Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.

3 éves

 

 

