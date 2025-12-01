Deviza
Csúcsra futott a BUX, pattant a Mol, erős a forint

Remek formában kezdtek a blue chipek. Hitelminősítés után kiváló a hangulat a pesti parketten. A vezető index már a nyitásban historikus rekordot döntött. Gyorsjelentés után felfelé indult a 4iG. Az euró-forint továbbra is 381 közelében mozog.
Faragó József
2025.12.01, 09:21
Frissítve: 2025.12.01, 09:46

A BUX 110 520 pontnál már a nyitásban újabb történelmi csúcsra futott, 1 százalékot pattanva. Remek a hangulat a pesti parketten. A forint is erősen kezdett.  

pesti parkett
 Remek formában a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában vegyes a kép 

Pénteken rövidített kereskedésben emelkedtek az amerikai részvényindexek. Ám azóta a tengerentúli határidős jegyzések csökkentek.

Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnök elmondta, hogy 

már tudja, kit fog választani a Fed élére.

 Arra a kérdésre, hogy Kevin Hassett lesz-e a jelölt, nevetve csak annyit válaszolt: 

Nem mondom meg, majd bejelentjük.

Hétfőn hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng kétharmad százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig bő fél százalékot. Ellenben 

a japán Nikkei majd 2 százalékot zuhant.  

A tokiói kamatemelés esélyének erősödése ásta alá a japán tőzsdeindexet. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,2–0,6 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést. 

Pesti parkett: tolonganak a vásárlók

Péntek este a Moody’s  hitelminősítő bejelentette, hogy változatlanul hagyja a Baa2 osztályzatot, negatív kilátással. 

Hétfőn az OTP 34 300 forintról startolt, negyed százalékos pluszban.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény09:35:43
Árfolyam: 34,510 HUF +300 / +0.87 %
Forgalom: 1,198,037,420 HUF
A Mol 3 ezer forint fölé pattant, bő 3 százalékkal emelkedett.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:35:53
Árfolyam: 3,018 HUF +108 / +3.58 %
Forgalom: 897,443,132 HUF
A Richter 9790 forintról indult, bő félszázalékos pluszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:34:34
Árfolyam: 9,750 HUF +15 / +0.15 %
Forgalom: 80,297,510 HUF
A Magyar Telekom 1764 forintnál kezdett, egyharmad százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:36:06
Árfolyam: 1,760 HUF +2 / +0.11 %
Forgalom: 28,063,562 HUF
A 4iG adózott eredménye 9,1 milliárd forint volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év 2,9 milliárd forintos veszteségével. A részvény 4790 forinton nyitott, bő 1 százalékos pluszban.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:34:43
Árfolyam: 4,750 HUF +20 / +0.42 %
Forgalom: 174,601,180 HUF
Erős szinteken a forint

Továbbra is 382 alatt az euró-forint árfolyama. Hétfőn reggel sem látszik érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: támaszok 381-nél és 380-nál, míg ellenállási szintek 382-nél, majd 384-nél látszanak a grafikonon.

Az euró-forint a tőzsdenyitás előtt 381,12-ig szúrt le, majd 381,3 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
380.9524 -0.19%
