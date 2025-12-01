Csúcsra futott a BUX, pattant a Mol, erős a forint

A BUX 110 520 pontnál már a nyitásban újabb történelmi csúcsra futott, 1 százalékot pattanva. Remek a hangulat a pesti parketten. A forint is erősen kezdett.

Remek formában a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában vegyes a kép

Pénteken rövidített kereskedésben emelkedtek az amerikai részvényindexek. Ám azóta a tengerentúli határidős jegyzések csökkentek.

Az Air Force One fedélzetén az amerikai elnök elmondta, hogy

már tudja, kit fog választani a Fed élére.

Arra a kérdésre, hogy Kevin Hassett lesz-e a jelölt, nevetve csak annyit válaszolt:

Nem mondom meg, majd bejelentjük.

Hétfőn hajnalban Ázsiában vegyes volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng kétharmad százalékot emelkedett, a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig bő fél százalékot. Ellenben

a japán Nikkei majd 2 százalékot zuhant.

A tokiói kamatemelés esélyének erősödése ásta alá a japán tőzsdeindexet.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,2–0,6 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: tolonganak a vásárlók

Péntek este a Moody’s hitelminősítő bejelentette, hogy változatlanul hagyja a Baa2 osztályzatot, negatív kilátással.

Hétfőn az OTP 34 300 forintról startolt, negyed százalékos pluszban.