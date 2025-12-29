Csúcsra futott a BUX, ütést váltott a forint

A BUX 111 065 pontnál zárt, ami minimális emelkedés. A pesti parkett vezető indexe ezzel valamelyest felülmúlta a német DAX indexet. De napközben újabb történelmi csúcsra futott a BUX. A forint délelőtt gyengült, délután erősödött.

Volt már jobb, de rosszabb nap is a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Még tart a Mikulás-rali Amerikában

A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel 0,5 százalékot csúszott. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot süllyedt. De a vezető részvényindexek még mindig a historikus csúcsok közelében mozognak. Az év vége és az év eleje a tengerentúlon a Mikulás-rali időszaka.

Az olajárak emelkednek, miután a piac geopolitikai kockázatokat áraz. Míg az arany, az ezüst és a platina árfolyama a pénteki csúcsokról lefelé tart a fedezeti követelmények emelése miatt.

Pesti parkett: pattant a Mol és a Richter

Az OTP 35 020 forintnál zárt, ami bő 1 százalékos esés.