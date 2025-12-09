Deviza
Pattant a Richter és a 4iG, inflációs adat támasztja a forintot

A blue chipek közül csak a Magyar Telekomnak volt rossz napja. A pesti parkett vezető indexe felfelé oldalazott. Nagyot mentek ma a hadiipari papírok. Míg a forint az inflációs adatba kapaszkodva tartotta magát az erős oldalon.
Faragó József
2025.12.09, 17:18
Frissítve: 2025.12.09, 18:16

A BUX 108 570 ponton zárt, ami közel kétharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a német DAX indexszel, s kissé alulmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forintot ma a kedvező inflációs adat segítette.

pesti parkett
A blue chipek többsége szépen muzsikált a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika kamatvágásra vár

Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését. A kamatpályára vonatkozó jelenlegi árazások alapján a következő kamatcsökkentésre jövő júniusban kerülhet sor, továbbá egy harmadik kamatcsökkentésre is számítanak a jövő év végéig, így jövő decemberre 3,00-3,25 százalékra mérséklődhet az irányadó célsáv. 

Ma a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite irányt keresett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag csekély emelkedést mutatott.

 

Pesti parkett: pattant a Richter

Az OTP 33 830 forinton zárt, közel félszázalékos pluszban.

 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 33,830 HUF 0 / +0.48 %
Forgalom: 12,220,979,000 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2930 forintnál zárta a napot, bő fél százalékot emelkedve.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2,930 HUF 0 / +0.55 %
Forgalom: 1,399,932,274 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9680 forinton zárt, ami közel 2 százalékos pattanás.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9,680 HUF 0 / +1.89 %
Forgalom: 2,941,842,395 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 730 forintig csúszott, s ez majd másfél százalékos esés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,726 HUF 0 / -1.6 %
Forgalom: 410,869,232 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4480 forintig jutott, közel 4 százalékot menetelve.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,480 HUF 0 / +3.58 %
Forgalom: 939,271,905 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

De a Rába is közel 3 százalékot emelkedett.

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3,750 HUF 0 / +2.74 %
Forgalom: 8,875,270 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Inflációs adatok segítették a forintot 

Tegnap erőteljes felpattanást láthattunk az euró-forint árfolyamában, a 384-es ellenállás felett zárt a jegyzés. Ma azonban

 a vártnál alacsonyabb infláció forinterősödést indított. 

Az MNB kommunikációjában a jövő héten még nem várható érdemi változás. Ugyanakkor érdemes figyelni az új inflációs jelentés keretszámaira, a legutóbbi jegyzőkönyvben jelezték, hogy ez befolyásolja majd a jövő évi monetáris politikát. 

A 30 napos mozgóátlag 383,83-nál jelent ellenállást, illetve a 384-es szintre kell külön figyelni a következő napokban. Áttörése esetén 386,23-nál és 387 közelében adódnának újabb technikai akadályok.

Ma 383,7 közelében zárt az euró-forint.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

