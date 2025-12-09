Pattant a Richter és a 4iG, inflációs adat támasztja a forintot

A BUX 108 570 ponton zárt, ami közel kétharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel nagyjából együtt mozgott a német DAX indexszel, s kissé alulmúlta a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forintot ma a kedvező inflációs adat segítette.

A blue chipek többsége szépen muzsikált a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika kamatvágásra vár

Az aktuális árazások alapján a piaci szereplők szinte biztosra veszik az irányadó célsáv újabb 25 bázispontos csökkentését. A kamatpályára vonatkozó jelenlegi árazások alapján a következő kamatcsökkentésre jövő júniusban kerülhet sor, továbbá egy harmadik kamatcsökkentésre is számítanak a jövő év végéig, így jövő decemberre 3,00-3,25 százalékra mérséklődhet az irányadó célsáv.

Ma a széles piacot leképező S&P 500 minimális pluszba kapaszkodott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite irányt keresett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag csekély emelkedést mutatott.

Pesti parkett: pattant a Richter

Az OTP 33 830 forinton zárt, közel félszázalékos pluszban.