Deviza
EUR/HUF387 +0,08% USD/HUF329,92 -0,07% GBP/HUF442,87 +0,27% CHF/HUF415,8 +0,21% PLN/HUF91,93 +0,01% RON/HUF76,06 -0,12% CZK/HUF15,91 +0,08% EUR/HUF387 +0,08% USD/HUF329,92 -0,07% GBP/HUF442,87 +0,27% CHF/HUF415,8 +0,21% PLN/HUF91,93 +0,01% RON/HUF76,06 -0,12% CZK/HUF15,91 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 473,24 +0,06% MTELEKOM1 804 -0,67% MOL2 866 +1,47% OTP35 200 -0,28% RICHTER9 680 -0,57% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 100,13 +0,82% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 452,62 +0,09% BUX110 473,24 +0,06% MTELEKOM1 804 -0,67% MOL2 866 +1,47% OTP35 200 -0,28% RICHTER9 680 -0,57% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 100,13 +0,82% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 452,62 +0,09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Rakétázik a 4iG, pattant a Mol, gyenge pályán a forint

Amerikai hírekre rakétázik a 4iG. A blue chipek közül pattant a Mol. Meglódult néhány kispapír: a Vienna Insurance, a Duna House, a Rába és a Zwack. Míg a forint gyengülő pályán mozog. Ázsiában hajnalban csúcsra futtatták az aranyat.
Faragó József
2025.12.22, 09:26
Frissítve: 2025.12.22, 09:26

A BUX 110 450 ponton nyitott, árnyalatnyi pluszban keresve az irányt. Ezzel a pesti parkett vezető indexe illeszkedik az európai trendbe. A forint még mindig gyengülő pályán mozog. 

pesti parkett
 Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában kedvező a hangulat

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel zárták a hetet: a széles  piacot leképező S&P 500, a klasszikus Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt pozitív tartományban zárta az év utolsó teljes hetét.

Hétfőn hajnalban Ázsiában is kedvező volt a hangulat: a hongkongi Hang Seng ugyan árnyalatnyi mínuszban kereste az irányt, de 

a kontinentális kínai Sanghaj Composite kétharmad százalékos pluszba emelkedett, míg a japán Nikkei közel 2 százalékot pattant. 

Az európai határidős mozgások kisebb negatív korrekcióra utaltak.  

Hajnalban csúcsra futott az arany

Az unciánkénti árfolyam az új történelmi csúcsot jelentő 

4 400 dolláros szintre emelkedett hétfőn az ázsiai kereskedési időben.

Két tényező fűti az aranyralit: 

  • a Fed kamatcsökkentéseire vonatkozó piaci várakozások fokozódása, 
  • a nemesfém töretlenül erős menedékeszköz szerepe. 

Ezzel párhuzamosan az ezüst árfolyama több, mint 2 százalékkal 69 dollár fölé emelkedett, miközben a palládium árfolyama 3,6 százalékkal, a platináé 5,1 százalékkal került feljebb.

 

Pesti parkett: pattant a Mol és a 4iG

Az OTP 35 160 forinton nyitott közel fél százalékos mínuszban.

OTP részvény
OTP részvény10:46:12
Árfolyam: 35 200 HUF -100 / -0,28 %
Forgalom: 1 220 270 170 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2 858 forintra pattant, ami bő 1 százalékos emelkedés.

MOL részvény
MOL részvény10:44:39
Árfolyam: 2 866 HUF +42 / +1,47 %
Forgalom: 104 178 768 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9 705 forinton nyitott, s ez közel egyharmad százalékos csúszás.  

RICHTER részvény
RICHTER részvény10:42:44
Árfolyam: 9 680 HUF -55 / -0,57 %
Forgalom: 95 580 165 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 816 forintnál kereste az irányt.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:42:52
Árfolyam: 1 804 HUF -12 / -0,67 %
Forgalom: 124 155 230 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG pénteken piaczárás után közölte: 100 millió dolláros befektetésről kötöttek végleges megállapodást az amerikai Axiom Space űripari társasággal. 

A részvény 4 350 forinton nyitott, ami bő 3 és fél százalékos plusz.

4IG részvény
4IG részvény10:46:11
Árfolyam: 4 270 HUF +70 / +1,64 %
Forgalom: 326 177 825 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kispapír szekcióban: 

  • ralizik a bécsi biztosító, a Vienna Insurance (+4,6 százalék) és a Duna House (+2,6 százalék) 
  • pattant a Rába (1,85 százalék) és a Zwack (1,5 százalék)

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Még mindig gyengülő pályán a forint

Bár az euró-forint árfolyama visszatért a múlt heti kilengés után az erős oldalra. De még mindig a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonalánál, mely jelenleg 386,20-nál húzódik, jegyzik a kurzust. Amennyiben nem kerül tartósan a trendvonal alá a jegyzés, hamarosan folytatódhat az emelkedés. 

  • Forintgyengülés esetén a következő ellenállás 387,4-nél látható.
  • Forinterősödés esetén a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 385,34-nél.

Tőzsdenyitás előtt 386,4 közelében jegyezték a kurzust.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,9969 +0,08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu