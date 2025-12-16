Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF327,23 0% GBP/HUF438,6 +0,18% CHF/HUF411,02 0% PLN/HUF91,11 -0,05% RON/HUF75,55 +0,07% CZK/HUF15,81 -0,08% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF327,23 0% GBP/HUF438,6 +0,18% CHF/HUF411,02 0% PLN/HUF91,11 -0,05% RON/HUF75,55 +0,07% CZK/HUF15,81 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 166,36 +0,6% MTELEKOM1 758 +0,57% MOL2 918 +0,14% OTP34 620 +0,64% RICHTER9 870 +0,51% OPUS567 -0,35% ANY6 960 +0,29% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 080,94 +0,98% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 421,62 -0,01% BUX110 166,36 +0,6% MTELEKOM1 758 +0,57% MOL2 918 +0,14% OTP34 620 +0,64% RICHTER9 870 +0,51% OPUS567 -0,35% ANY6 960 +0,29% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 080,94 +0,98% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 421,62 -0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Optimista nyitás a pesti parketten - kamatdöntés előtt oldalaz a forint

Senki sem figyel a borús Ázsiára. A pesti parketten felfelé indultak a blue chipek. A forint a kamatdöntésre vár. Nagyot pattant a bécsi biztosító és a 4iG.
Faragó József
2025.12.16, 09:16
Frissítve: 2025.12.16, 09:24

A BUX 109 934 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parketten optimista a hangulat. A forint oldalaz a kamatdöntés előtt.

pesti parkett
 Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában borús a hangulat

Tegnap folytatódott a csökkenés a tengerentúlon. Pozitív kezdés után kerültek lejtőre az amerikai tőzsdék. A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus a Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt csökkenéssel zárt.

Ázsiában sem volt túl kedvező a befektetői hangulat kedden hajnalban: 

a hongkongi Hang Seng majd két százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot csúszott, míg a japán Nikkei másfél százalékot. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél százalék körüli csökkenéssel indíthatják a keddi kereskedést.

Pesti parkett: kamatdöntés előtt optimista a piac

Az OTP 34 410 forintról startolt, enyhe pluszban.

OTP részvény
OTP részvény10:07:49
Árfolyam: 34 620 HUF +220 / +0,64 %
Forgalom: 1 422 062 860 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2938 forintra pattant, ami majd 1 százalékos emelkedés.

MOL részvény
MOL részvény10:07:45
Árfolyam: 2 918 HUF +4 / +0,14 %
Forgalom: 76 714 624 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9860 forinton indított, közel félszázalékos pluszban.

RICHTER részvény
RICHTER részvény10:08:13
Árfolyam: 9 870 HUF +50 / +0,51 %
Forgalom: 111 505 200 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1756 forinton nyitott, félszázalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:07:09
Árfolyam: 1 758 HUF +10 / +0,57 %
Forgalom: 27 565 530 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4160 forintra pattant, bő 2 százalékot emelkedve, 

amit az amerikai tárgyalások híre támogatott. 

4IG részvény
4IG részvény10:09:00
Árfolyam: 4 315 HUF +245 / +5,68 %
Forgalom: 661 261 500 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Vienna Insurance 12 százalékot pattant. 

VIG részvény
VIG részvény09:55:47
Árfolyam: 23 950 HUF +2 550 / +10,65 %
Forgalom: 574 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Sáv közepén oldalaz a forint

Ismét

 kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank, 

az elemzők ezúttal sem számítanak kamatmódosításra. Az Equilor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat: 

A decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából.

Márpedig a decemberi inflációs jelentés keretszámait is ma délután ismerhetjük meg, s jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.

Az euró-forint 385 közelében mozog. 

A 383,10–384,00-es zóna fontos támasz, 

míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.

Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,7634 +0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu