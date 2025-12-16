Optimista nyitás a pesti parketten - kamatdöntés előtt oldalaz a forint
A BUX 109 934 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos emelkedés. A pesti parketten optimista a hangulat. A forint oldalaz a kamatdöntés előtt.
Ázsiában borús a hangulat
Tegnap folytatódott a csökkenés a tengerentúlon. Pozitív kezdés után kerültek lejtőre az amerikai tőzsdék. A széles piacot leképező S&P 500, a klasszikus a Dow Jones ipari átlag és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt csökkenéssel zárt.
Ázsiában sem volt túl kedvező a befektetői hangulat kedden hajnalban:
a hongkongi Hang Seng majd két százalékot esett,
a kontinentális kínai Sanghaj Composite bő 1 százalékot csúszott, míg a japán Nikkei másfél százalékot.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél százalék körüli csökkenéssel indíthatják a keddi kereskedést.
Pesti parkett: kamatdöntés előtt optimista a piac
Az OTP 34 410 forintról startolt, enyhe pluszban.
A Mol 2938 forintra pattant, ami majd 1 százalékos emelkedés.
A Richter 9860 forinton indított, közel félszázalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1756 forinton nyitott, félszázalékos pluszban.
A 4iG 4160 forintra pattant, bő 2 százalékot emelkedve,
amit az amerikai tárgyalások híre támogatott.
A Vienna Insurance 12 százalékot pattant.
Sáv közepén oldalaz a forint
Ismét
kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank,
az elemzők ezúttal sem számítanak kamatmódosításra. Az Equilor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi jegyzőkönyvben szerepelt egy érdekes mondat:
A decemberi Inflációs jelentés előrejelzése kulcsfontosságú lesz a monetáris politika jövő évi irányultságának szempontjából.
Márpedig a decemberi inflációs jelentés keretszámait is ma délután ismerhetjük meg, s jó eséllyel csökkentik az inflációs prognózisokat.
Az euró-forint 385 közelében mozog.
A 383,10–384,00-es zóna fontos támasz,
míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.
Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot.