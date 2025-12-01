Deviza
Árfolyamok: 15 perckel késleltetett adatok
Elképesztő menetelésben a Mol, több irányból is kapja a hátszelet az olajipari óriás - tömegével tépik a papírt a befektetők

Izgalmas a mai tőzsdenap. Olajipari spekulációk tartják izgalomban a befektetőket a pesti parketten. Míg a magyar deviza már a 378 forintos euróval szemez.
Faragó József
2025.12.01, 12:54
Frissítve: 2025.12.01, 13:02

Amint kinyitott a tőzsde, csúcsra futott a BUX. Ennél is feltűnőbb a pesti parketten a reggel nagyot pattanó Mol délelőtti 2 milliárdos pörgése, ami már az OTP forgalmát közelíti. Közben a magyar deviza támaszt tört, immár a 378 forintos euró is képbe került.  

pesti parkett
A pesti parketten is a szerbiai NIS sorsáról spekulálnak / Fotó: AFP

Balkáni spekulációk a pesti parketten

A Mol kiemelkedő forgalma a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészével kapcsolatos spekulációkkal függhet össze. Hetek óta a levegőben lóg, hogy esetleg a Mol kerülhet helyzetbe a szankcióktól sújtott cégben. Emellett a múlt héten egyhangúlag döntöttek a Mol holdinggá alakításáról a részvényesek rendkívüli közgyűlésén. A magyar olajtársaság jogilag is elkülönülő cégekbe szervezi ki három fő üzletágának tevékenységét.

Hétfőn reggel a Mol árfolyama 3 ezer forint fölé futott, majd kissé alá bukott. De a déli 2975 forint körüli szint is bő 2 százalékos pluszt jelent. Ráadásul

az olajtársaság forgalma már délelőtt meghaladta a 2 milliárd forintot,

így egyedüliként tudott lépést tartani a közel 2,4 milliárd forgalmú OTP-vel.

A Mol száguldása mögött az is állhat az elemzők szerint, hogy Orbán Viktor múlt hét végi, Vlagyimir Putyin elnöknél tett látogatásán szóba kerülhetett a szankcionált olajfinomítók magyar vállalatoknak, köztük a Molnak történő eladásának lehetősége is, ami hatalmas lökést adhatna a cégnek régiós szereplőként. 

Támaszt tört a forint

Jól kezdődött a magyar deviza napja, hiszen 382 alatt jegyezték az euró-forintot. Technikai alapon nézve a grafikont, hétfőn reggel az látszott, hogy a támaszok 381-nél és 380-nál feszültek, míg az ellenállási szintek 382-nél és 384-nél látszottak a grafikonon.

Az euró-forint a tőzsdenyitás előtt 381,12-ig szúrt le, majd 381,3 közelében nyitott. 

Délelőtt egyetlen lendülettel letörte a 381-es szintet.

A déli harangszót már 380,5 közelében hallgatta a kurzus.

A forintot támogatja, hogy péntek este a Moody’s  hitelminősítő bejelentette: változatlanul hagyja a Baa2 osztályzatot, negatív kilátással. 

Az Equilor elemzői úgy látják: 

A 380-as támasz közelében megakadhat a mozgás, ám ha később letörné, akkor 378,50 közelében lehet a következő fontosabb szint.

