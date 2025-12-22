Deviza
EUR/HUF388,8 +0,54% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF445,24 +0,8% CHF/HUF417,36 +0,58% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,51% EUR/HUF388,8 +0,54% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF445,24 +0,8% CHF/HUF417,36 +0,58% PLN/HUF92,16 +0,26% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,98 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29% BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
OTP
euró
Mol

Nagyon kiengedett karácsony előtt a forint, a Mol volt a nap sztárja a csúcsközelbe érő pesti tőzsdén

Gyenge napon van túl a forint, a BUX viszont csúcsközelbe ért hétfőn. A pesti tőzsde nagypapírjai közül a Mol remekelt, az OTP csúcsra futott.
K. T.
2025.12.22, 17:16
Frissítve: 2025.12.22, 17:27

Optimista hangulatban zajlott a karácsonyi hét első kereskedési napja a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos pluszban, 110 890 ponton zárta a kereskedést, ezzel 400 ponton belülre került az eddigi történelmi csúcsától. A hazai parkett forgalma átlagon aluli, 10,8 milliárd forint volt.

Mol, BUX, pesti tőzsde, forint
A Mol volt a nap sztárja, csúcsközelbe ért a pesti tőzsde, a forint viszont gyengült / Fotó: Vémi Zoltán

A nap sztárja a Mol volt, amely 2,3 százalékkal 2888 forintig ralizott. Az OTP papírjai ugyan csupán 0,4 százalékkal erősödtek, a bankrészvény így is új csúcson, 35 450 forinton fejezte be a napot. A Richter kurzusa 0,7 százalékkal 9670 forintig esett vissza, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1800 forintig ereszkedett.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint még a Magyar Nemzeti Bank múlt heti kamatdöntő ülését követően elhangzott, a lazítás irányába való elmozdulásra utaló üzeneteire reagált a hét elején, és gyengült jelentősebb mértékben szinte az összes fontosabb devizával szemben.

A nap elején még 386,4 forinton jegyzett euró a 389-es szint közeléig is elszaladt a délután folyamán, a tőzsdezáráskor pedig 388,7 forintot kértek a közös európai fizetőeszköz egységéért. Ez 0,6 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollár ellenében összeszedett hátrányát ugyanakkor szinte teljesen sikerült ledolgoznia a magyar pénznek, a 330,8-es napi csúcsról egészen 330-ig jött vissza a kurzus délután 17 óra előttig, a tőzsdezáráskor ennél kissé feljebb, 330,4 forinton állt a keresztáfolyam, ami 0,1 százalékos dollárerőt jelez.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
330,5785 +0,13%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós pénzek közül a cseh korona 0,55 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal drágult. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1403 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu