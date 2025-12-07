Deviza
EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94% EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvényindex
Európa
tőzsde
BUX
pesti tőzsde

A világ legjobbjai között a pesti tőzsde, Európában párja sincs – elképesztő hozamoknak örülhetnek idén a magyar befektetők

Európában nincs jobb nála, és globálisan is a negyedik legjobb teljesítményt nyújtó részvényindex idén a BUX. A pesti tőzsde a világ elitjébe került a Bloomberg összeállítása szerint.
K. T.
2025.12.07, 10:00

Valósággal szárnyal 2025-ben a pesti tőzsde, amely előkelő helyen szerepel a világ tőzsdeinek idei teljesítményét rangsoroló listán. A Bloomberg összeállítása alapján a pesti tőzsde vezető indexe, a BUX Európában abszolút első helyen áll, és világszerte is csupán három ország blue chip részvénykosara tud nagyobb hozamot felmutatni.

pesti tőzsde, BUX
A világ legjobban teljesítő részvénypiacai között a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán/VG

Az európai tőzsdék idei fölénye szembetűnő, a világ 20 legjobban teljesítő börzéje közül minden második a kontinensünket képviseli.

A lap szerint ez olyan eredmény, amire eddig mindössze három alkalommal volt képes a régió az eurózóna megalakulása óta: 2004-ben, 2015-ben és 2023-ban. Az idei teljesítmény jól tükrözi a befektetők Európába vetett megújult bizalmát, ahol a növekedési kilátások végre javulni látszanak.

Ez a felülteljesítés jókora meglepetést jelent, mivel a legtöbb stratéga tavaly év végén csekély növekedésre számított az európai részvénypiacoktól, miközben az amerikai gazdaság a Wall Street kiemelkedő teljesítményét fogja majd ösztönözni.

A páneurópai Stoxx 600 index 2006 óta nem látott mértékben teljesíti felül az idén 16 százalékot emelkedő amerikai S&P 500 kosarat. A tengerentúli tőzsde zászlóshajója ezzel csak a 63. helyen kullog a Bloomberg 92 indexet rangsoroló listáján.

A világ élvonalában a pesti tőzsde

Az idei év abszolút nyertese három egzotikus feltörekvő piac, sorrendben 

  • a ghánai, 
  • a zambiai 
  • és a kolumbiai 

blue chip részvénykosarak, a két afrikai index ráadásul duplázott 2025-ben.

A globális toplista dobogójáról épp csak leszorulva, negyedik helyen – legjobb európai tőzsdeként – szerepel a pesti BUX, amely épp csak egy hajszálnyival előzi a prágai PX-et és a koreai Kospit.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Európán belül maradva, a 2025-ös kereskedési év utolsó hónapjának elején a magyar, szlovén és cseh piacok dollárban kifejezve több mint 60 százalékkal emelkedtek. Ezzel pedig a világ 10 legjobb teljesítményét nyújtó piaca közé kerültek. Spanyolország, Lengyelország és Ausztria szorosan követi őket, míg Németország – a régió egyik legnagyobb tőkepiaca – euróban 20 százalékos, dollárban számítva pedig 34 százalékos emelkedést tud felmutatni.

A dollár vesszőfutása és a javuló céges eredmények is támgatják az európai börzéket

„Európa jelenleg nagyon jó helyzetben van” – mondta a Bloombergnek Florian Ielpo, a Lombard Odier Investment Managers makrogazdasági vezetője. 

Amikor kétségek merülnek fel az amerikai fellendüléssel kapcsolatban, Európa ott van, hogy megvédjen, mert itt alapvetően nincsenek túlsúlyban a technológiai cégek 

– tette hozzá a piaci szakértő.

Az európai részvénypiac felülteljesítését részben magyarázza a dollár gyengülése, és ezzel párhuzamosan az euró erősödése. A közös európai pénz 12 százalékkal értékelődött fel a dollárhoz képest, amiben Németország által tervezett gazdaságélénkítő csomag is szerepet játszott. Berlin több milliárd eurót tervez ugyanis elkölteni védelmi és infrastrukturális beruházásokra.

A kontinensen az inflációt is sikerült megzabolázni, ami lehetővé tette az Európai Központi Banknak, hogy a Fednél gyorsabban csökkentse az irányadó kamatokat. Ezközben a dollár mélyrepülésbe kezdett Donald Trump elnök által az Egyesült Államok globális kereskedelmi partnereire kivetett vámtarifáinak következményeként.

A legjobban teljesítő tőzsdék 2025-ben*
 

A kontinensünk részvénypiacait támogathatják a javuló vállalati eredménykilátások is, az elemzők szerint az európai vállalatok nyereségnövekedése ugyanis végre behozhatja az Egyesült Államokhoz képest 2023 óta fennálló lemaradását.

A Bloomberg Intelligence által összeállított adatok szerint a Stoxx 600 indexben szereplő vállalatok nyeresége jövőre átlagosan 11 százalékkal nőhet, míg az S&P 500 indexben szereplő vállalatok nyeresége 2026-ban 13 százalékkal emelkedhet. A felfokozott várakozások ugyanakkor kétélű fegyvernek bizonyulhatnak.

Még mindig olcsók a kontinens részvényei

„Az európai részvények jövő évi nyereségvárakozásaival nagy kockázatokat jelentenek” – hangsúlyozta Marina Zavolock, a Morgan Stanley európai részvénystratégája. „Úgy véljük, hogy az elemzők előrejelzései túlzottan optimisták, és nagy a valószínűsége a lefelé történő korrekciónak” – magyarázta a piaci szakértő.

Értékeltségi szempontból is a kontinensünknek áll a zászló. Az európai részvények még az idei emelkedés után is viszonylag olcsónak számítanak. A Stoxx 600 index az S&P 500 indexhez képest 35 százalékos diszkonttal kereskedik az előretekintő P/E-mutató (ár-nyereség arány) alapján. Ez azt jelenti, hogy a 2025-ös, nulla közeli növekedés után akár egy kis nyereségnövekedés is elegendő lehet ahhoz, hogy a piac új csúcsokra emelkedjen.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu