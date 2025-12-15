Deviza
Nem volt lendület a pesti tőzsdén, csak a Richter remekelt – a forintban még van szufla

Alulteljesítő volt hétfőn a BUX index, amely kisebb csökkenéssel zárta a napot. A pesti tőzsde nagypapírjai közül a Richter erősödött, az OTP oldalazott, a Mol és a Magyar Telekom ereszkedett. A forint az erős oldalról várja a jegybank holnapi kamatdöntését.
K. T.
2025.12.15, 17:17
Frissítve: 2025.12.15, 17:25

Erőteljes optimizmus jellemezte a hét első kereskedési napját a nyugatáeurópai tőzsdéken, a főbb indexek zömében egy százalék feletti emelkedéssel zártak hétfőn, ez alól csak a szerényebb, 0,1 százalékos emelkedést elkönyvelő német DAX volt kivétel. A pesti tőzsdén is a frankfirtuhoz hasonló, visszafogott pozitív hangulat érvényesült a nap legnagyobb részében, a nap végére azonban elfogyott a vevők lendülete.

BUX, pesti tőzsde, részvény
Alulteljesítő volt hérfőn a pesti tőzsde és a BUX index / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX így végül 0,1 százalékos ereszkedéssel, 109 506 ponton zárta a kereskedést, alulteljesítve ezzel nemzetközi szinten. A hazai részvénypiac forgalma átlagosnak mondható, 11,6 milliárd forint volt.

A nagypapírok közül a Richter teljesített a legjobban, 1,1 százalékkal 9820 forintra erősödve. A gyógyszergyártó papírjai a tengerentúlról érkező jó hírek miatt kaptak szárnyra, miután reggel bejelentette, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala fél évvel meghosszabbította a Richter partnerének piaci kizárólagosságát a Vraylar értékesítésére.

Az OTP kurzusa 34 400 forinton oldalazott a nap végén, a Mol részvényei 0,9 százalékkal 2914 forintra estek, a Magyar Telekom árfolyama pedig 1,2 százalékkal 1748 forintra csökkent.

A forint összességében kissé erősíteni tudta pozícióit a meghatározó devizákkal szemben. A reggeli gyengülést megfordítva lejjebb került az euró és a dollár jegyzése is.

A tőzsdezáráskor az eurót 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon, 384,9 forinton jegyezték. A dollárhoz képest ennél is nagyobbat erősödött a hazai fizetőeszköz: a keresztárfolyam 0,3 százalékkal 327,2 forintig ereszkedett.

A régiós pénzek közül a lengyel zlotyval nullára végzett a forint, a cseh koronához képest viszont 0,2 százalékot javított.

