Csillapíthatatlan a Pfizer étvágya a súlycsökkentők piacán – a Metsera után egy kínai startupra is ráharapott
A kínai–amerikai együttműködés szép példáját mutatta meg a Pfizer és a Fosun. A két gyógyszergyártó óriás egy kínai fejlesztésű, ígéretes súlycsökkentő szerre kötött licencmegállapodást, és együttműködésüket is elmélyítik a Bloomberg értesülései szerint. A hivatalos nevén Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. egyik leányvállalata, a YaoPharma adja az együttműködés kínai közvetlen alanyát.
A Pfizer e cég kis molekulájú glukagonszerű-peptid-1 – vagy GLP-1 – receptoragonista fejlesztését támogatja gőzerővel, hogy a végre beszállhasson az amerikai Eli Lilly és a dán Novo Nordisk által dominált fogyasztószerek piacára. Persze ahhoz, hogy a YP05002 kódnéven futó hatóanyagot forgalmazhassák, előbb a hosszadalmas tesztelési és engedélyezési eljárásokat is sikerrel kell lefolytatniuk.
A Pfizer betörne a súlycsökkentők piacára
A YP05002 egyelőre ennek a korai szakaszában jár, pontosabban az első klinikai fejlesztési-tesztelési fázisban voltak, amikor lecsaptak rájuk az amerikaiak. A megállapodás szerint a YaoPharma kizárólagos licencet ad a Pfizernek az YP05002 további fejlesztésére, gyártására és forgalmazására világszerte, előbb azonban lezárja a folyamatban lévő klinikai fázist.
Eddigi fáradozásaiért 150 millió dollárt kap a kínai gyógyszergyártó, ami a sokszorosára nőhet, amint a hatóanyag révbe ér.
A forgalmazásból jutalékos rendszerben részesülnek a kínaiak. Amíg a forgalmazásig elér a procedúra, a YaoPharma akár 1,94 milliárd dollárt is kaphat mérföldkő-kifizetésként a Pfizertől, amely épp a napokban adta el a Covid idején megszerzett a BioNTech-részesedését. A Pfizer persze több vasat is tűzben tart, nem csak a kínaiakra alapozza a jövőjét. Mint megírtuk, a cég egy 10 milliárd dolláros ügylet keretében felvásárolja a szintén az elhízás elleni gyógyszerek fejlesztésében aktív amerikai startupot, a Metserát, legyőzve a licitháborúban a Novo Nordisket.
Újabb kínai cég került fel a radarra, nem is akárhogy
Kína részesedése a súlycsökkentők 150 milliárd dollárosra becsült éves globális forgalmából egyelőre méretéhez képest csekélynek mondható, igaz, a kínai lakosságra nem jellemző az olyan szintű elhízás, mint ami a kalóriadús gyorséttermi kajákhoz szoktatott amerikaiak tömegeire.
A súlycsökkentő szerek piacán most az húzhat nagyon, aki kényelmes tabletta formában is tudja prezentálni a hatóanyagot, az említett két piacvezető társaság gőzerővel dolgozik ezen. Ahogy a kisebb szektortársak is, mint például a kínai Ascletis Pharma, amelynek a részvényei kedden 23 százalékkal lőttek ki hongkongi tőzsdén arra a bejelentésre, hogy
az ASC30 kódjelű hatóanyaguk tablettás formája az eddigi legjobb eredménnyel zárta a második fázisú klinikai teszteket.
Az 1,8 milliárd amerikai dollár piaci értékű biotechnológiai cég hirtelen magára vonta a befektetői figyelmet a hétfői bejelentésével. Eszerint az elhízás kezelésére szolgáló ASC30 hatóanyagát kiértékelő, 13 hetes, második fázisú vizsgálata sikeres volt, az abban részt vevő 125 elhízott vagy túlsúlyos páciens klinikailag is jelentős súlycsökkenést ért el.
Az Egyesült Államokban, több helyszínen végzett tesztelésekben az ASC30 orális tabletták három dózisszintjét vizsgálták (20, 40 és 60 milligramm). A placebóhoz képest mindhárom dózis alkalmazása statisztikailag szignifikáns súlycsökkenést eredményezett. A napi egy tabletta beszedésével
- a 20 milligrammos tabletta esetében 5,4 százalékos,
- a 40 milligrammos tabletta esetében 7,0 százalékos,
- a 60 milligrammos tabletta esetében 7,7 százalékos
fogyást tapasztaltak a tesztalanyoknál. A résztvevők kiindulási átlagos testsúlya és testtömegindexe (BMI) 107,3, illetve 38,6 volt. Az első csoportban 5,8 kilós, a másodikban 7,5, a harmadikban 8,3 kilós átlagos súlycsökkenést mértek.
A potenciális gyógyszerjelöltek rendszerint a mellékhatásokon szoktak elhasalni, az ASC30 azonban itt is pozitívan teljesített.
Valamennyi dózisnál csökkentette a kardiovaszkuláris kockázat ismert markereit, beleértve az összkoleszterinszintet, az alacsony sűrűségű lipoprotein koleszterint (LDL-C), a trigliceridszintet, valamint a szisztolés és diasztolés vérnyomást.