Már nem álom a nettó kétmilliós bér Magyarországon, ezek a cégek fizetnek a legtöbbet - a legolvasottabb tőkepiaci cikkek 2025 júniusában

Lejtőre került a varsói tőzsde a lengyel elnökválasztás másnapján. Míg itthon kiderült, hogy már nálunk sem álom a havi nettó kétmilliós munkabér. A Meta MI-tervei meg egy egész szakmát tehetnek tönkre. Miközben minőségi problémákkal küszködik a Boeing, s egy kínai csodaautó is leszerepelt. Ezek voltak a VG legolvasottabb tőkepiaci hírei januárban!
VG-összeállítás
2025.12.18, 10:14
Frissítve: 2025.12.18, 10:31

A nyári uborkaszezon ellenére sem volt hiány tőkepiaci izgalomban idén júniusban. Beszakadt a varsói tőzsde a konzervatív győzelmet hozó lengyel elnökválasztás másnapján. Az alábbiakban a VG legolvasottabb júniusi tőkepiaci cikkeit szemléztük.

piacok
Nem örültek a piacok Karol Nawrocki győzelmének a lengyel elnökválasztáson / Fotó: Anadolu via AFP

Nem álom a havi nettó kétmilliós bér

Amikor az ember munkahelyet keres, vagy éppen munkahelyváltáson gondolkodik, akkor sokszor a fizetés az egyik legfontosabb tényező. Éppen emiatt mindig érdekes megnézni, hogy melyik magyarországi cégeknél a legmagasabbak a bérek. Erre vonatkozóan állította össze friss Top10-es listáját a Forbes az Opten céginformációs szolgáltató elemző csapatának segítségével. Így alakult a fizetések toplistája:

  1. Boston Consulting Group (BCG) Szolgáltató Kft. (tanácsadás) – személyi jellegű ráfordítás: 7,27 milliárd forint, egy főre jutó havi ráfordítás: 4,48 millió forint, becsült átlag nettó bér: 2,69 millió forint/hó
  2. ARM Hungary Kft. (félvezetőipar, IT) – személyi jellegű ráfordítás: 7,03 milliárd forint, egy főre jutó havi ráfordítás: 4,28 millió forint, becsült átlag nettó bér: 2,57 millió forint/hó
  3. MET Services Kft. (energetikai tanácsadás) – személyi jellegű ráfordítás: 5,75 milliárd forint, egy főre jutó havi ráfordítás: 4,09 millió forint, becsült átlag nettó bér: 2,46 millió forint/hó

Piacomlást okozott a konzervatív győzelem

Beszakadt a lengyel tőzsde és a devizapiacon is negatívan reagáltak a befektetők a konzervatív jobboldali Karol Nawrocki győzelmét hozó lengyel elnökválasztás eredményére. Az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje a voksok 50,89 százalékával győzött a második fordulóban, míg a liberális Polgári Koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski a szavazatok 49,11 százalékát szerezte meg. Az eredmény politikai bizonytalanságot szült Lengyelországban, mivel az elnöknek vétójoga van a törvényhozásban. A tőzsdei esést a bankészvények vezették: 

  • a Bank Pekao 5,1 százalékot, 
  • az mBank 4,6 százalékot, 
  • a Santander Polska és a PKO Bank 4,2 százalékot zuhant.

A zloty 0,4 százalékot esett az euróval szemben, míg a 10 éves lengyel állampapír hozama 0,1 százalékponttal 5,5 százalékra emelkedett.

 Boeing 787 Dreamlinerek problémáira figyelmeztetett a Ryanair 

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary elárulta: az ír diszkont-légitársaság minden egyes új Boeing repülőgépet szigorú, házon belüli ellenőrzésnek vet alá, mielőtt forgalomba állítaná. A lépés hátterében a Boeing gyártási minőségével, különösen a 787 Dreamlinerekkel kapcsolatos aggodalmak állnak. Az ellenőrzések már jóval a legutóbbi indiai baleset előtt is zajlottak, de 

a tragédia csak rávilágított a problémára. 

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy csütörtökön az Air India egyik Londonba tartó 787 Dreamlinere a felszállás után nem sokkal lezuhant Ahmedabad városában. A katasztrófát csupán egyetlen utas élte túl.

Hamar leszerepelt a kínai csodaautó

Kínos eset történt a Xiaomi legújabb autójával, a YU7 Max változatával egy tesztvezetés során, ahol az autó fékje füstölni kezdett és lángra kapott. A Dongchedi online használtautó-vásártér által szervezett tesztvezetésen a nagy teljesítményű elektromos autó nem hétköznapi körülmények között közlekedett, hanem egy versenypályán rótta a köröket, miközben a regeneratív fékezés sem volt bekapcsolva, tehát a fékezésekkor a teljes feladat a hagyományos rendszerre hárult. A Car News China összefoglalója szerint

 a fékek 619 fokra melegedtek fel, de a sofőr ki tudott állni a leállósávba,

 megelőzve a további problémákat. A Xiaomi egy online kérdés-válasz fórumon arról írt, hogy a fék kigyulladását a fékbetétekben található szerves anyagok túlmelegedése okozta, ám a cég hangsúlyozta, hogy a lángok ellenére a fékek működőképesek maradtak.

Tönkretesz egy szakmát a Meta

A Facebook- és Instagram-tulajdonos Meta bejelentette, hogy az oldalain teljes mértékben automatizálja a reklámokat. Mark Zuckerberg cége ehhez a mesterséges intelligenciát használná, ami lehetővé tenné a márkáknak, hogy megalkossák és targetálják hirdetéseiket, már a következő év végétől. A Meta hirdetési platformja már eddig is használtak MI-eszközöket, de azok csak a már elkészült reklámokon csináltak apróbb változtatásokat. 

A közösségi óriás célja, hogy a reklámok teljes egészét a cég eszközei hozzák létre. 

Az egyre fejlettebb mesterséges intelligencia eszközök lehetővé teszik, hogy a cégek olcsón, gyártási csapatok nélkül készítsenek képes vagy videóreklámokat. A megoldás főként a Facebookon és Instagramon amúgy is sokat költő kis- és középvállalkozások számára lehet vonzó, hiszen nekik nincs nagy költségvetésük egy kampányra, míg a nagy márkák ódzkodnak attól, hogy a cég kifelé mutatott képébe ekkora beleszólást biztosítsanak a Metának.

