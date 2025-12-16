Véget ér a sikeres magyar portfóliómenedzser több évtizedes pályafutása – kiderült, mi a teendőjük a befektetőknek

2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt Hold Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapba, és ezzel véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása. Ugyanakkor a továbbiakban is aktív részese marad a Hold szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként.

Búcsúzik a sikeres portfóliómenedzser

Zsiday Viktor 2009. nyarán indította el a Citadella névre keresztelt abszolút hozamú származtatott befektetési alapját, amely mára az ország egyik legismertebb, legsikeresebb és legtöbbet díjazott befektetési alapja lett. A befektetési alap A sorozata 2009-es indulása óta (forintban, költségek után) 9 százalék évesített hozamot ért el, ami 4,6 százalék évesített reálhozamot jelentett befektetőinek.

A Citadella befektetési alapban 16 év alatt sokféle befektetés volt, mindig szem előtt tartva a kockázatokat: argentin állampapíroktól kezdve görög bankrészvényeken és különféle devizákon át nyersanyagokig bezárólag sok minden. A portfóliómenedzser úgy fogalmazott:

Voltak nehéz pillanatok, voltak elkerülhetetlen tévedések, de sikerült teljesíteni, amire vállalkoztam: túlságosan nagy visszaesések nélkül a kockázatmentes hozam feletti eredményt elérni a befektetők számára.

Móricz Dániel, a Hold befektetési igazgatója így kommentálta a döntést:

Zsiday Viktor kiemelkedő szakember, aki számtalanszor, köztük nagy válságokban is megmutatta rátermettségét és jó ítélőképességét.

Miért a Hold Columbus befektetési alapba olvad be a Citadella befektetési alap? Nos, erre Zsiday azt mondta, hogy Móricz Dániellel és Cser Tamással, a Hold vezető részvénystratégájával, több évtizede együtt dolgoznak, mélyen ismerik egymás szakmai gondolkodásmódját, múltbéli döntéseit és világról alkotott képét.

A két befektetési alap stílusa, megcélzott hozam- és szóráskombinációja nagyon hasonló.

A Citadella alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 14,6 százalékos, 18,3 százalékos és 10,6 százalékos évesített hozamot ért el. Az alapban Zsiday Viktor jelenleg 120 milliárd forint vagyont kezel.

A Hold Columbus alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 21,4 százalékos, 18,4 százalékos és 14,5 százalékos évesített hozamot ért el. A befektetési alap 2007-es indulása óta 8,4 százalék évesített hozamot ért el, és jelenleg 161 milliárd forintot kezel benne a két portfóliómenedzser.

Mi a teendő?

Mi a teendője annak, aki a beolvadás után is befektető szeretne maradni a Citadella befektetési alap után a Hold Columbus befektetési alapban?

Nekik nincs teendőjük, 2026. január 23-tól már Móricz Dániel és Cser Tamás kezeli a pénzüket.