Újabb fontos lépést tett a magyar digitális fizetési piac: immár az elektronikus közüzemi számlák is kiegyenlíthetők qvik fizetéssel a Díjnet online felületén. A megoldás egyszerre jelent kényelmi és költséghatékonysági előrelépést a fogyasztók számára, miközben jól illeszkedik az azonnali fizetések térnyerésének hosszabb távú trendjébe.

Villanyszámla egy koppintásra – a qvik beköltözött a rezsibe / Fotó: Csomor Ádám

Rezsifizetés macera nélkül: megérkezett a qvik a Díjnetre

A Díjnet rendszerében a felhasználók a számla kiválasztása után a qvik – ingyenes átutalás opcióval indíthatják el a fizetést, amelyet saját mobilbanki alkalmazásukban hagynak jóvá.

A tranzakció néhány másodperc alatt lezárul, bankkártyaadatok megadása, rejtett díjak és pluszköltségek nélkül.

Ez különösen vonzó lehet azok számára, akik rendszeresen fizetnek nagyobb összegű közüzemi számlákat, és szeretnék elkerülni a kártyás fizetéshez kapcsolódó kényelmetlenségeket.

A csekkeknek vége, a qviknek most kezdődik az igazi menetelés

A qvik egy hazai fejlesztésű, az azonnali átutalási infrastruktúrára épülő fizetési megoldás, amely a Magyar Nemzeti Bank és a GIRO közreműködésével jött létre. Lényege, hogy a fizetés közvetlenül a bankszámlák között történik, így nincs szükség közvetítő kártyatársaságokra. Ez nemcsak gyorsabbá, hanem átláthatóbbá és biztonságosabbá is teszi a tranzakciókat.

A qvik célja, hogy a mindennapi fizetési helyzeteket – így a közüzemi számlák rendezését is – a lehető legegyszerűbbé és legbiztonságosabbá tegye. A Díjnetben is megjelent szolgáltatás újabb fontos mérföldkő abban a célkitűzésünkben, hogy minél több felhasználó számára váljon természetessé az azonnali, digitális fizetés

– mondta Katona István, az Innopay Zrt. vezérigazgatója.

Ha a villanyszámlát megszokjuk vele, minden mást is fizetni fogunk

A megoldás gyakorlati előnyei már számokban is megmutatkoznak: a qvik átlagos tranzakciós összege meghaladja a 22 ezer forintot, ami több mint kétszerese a bankkártyás fizetések átlagának. Ez arra utal, hogy a felhasználók egyre nagyobb értékű, „komolyabb” fizetésekhez is bizalommal használják.

A rendszer 2025 őszére már több mint 31 ezer elfogadóhelyen volt elérhető, és a szakértői várakozások szerint 2026-ban negyedévente már több millió qviktranzakció valósulhat meg.

A rendszeres számlák miatt válhat tömegessé az új fizetési forma

A közüzemi számlák bevonása új lendületet adhat a terjedésnek: ezek a rendszeres, kiszámítható fizetések ideális terepet jelentenek az azonnali, digitális megoldások számára. Mindez arra utal, hogy a qvik a következő években a mindennapi pénzügyek természetes részévé válhat Magyarországon.