Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel - az Arbitrázs legnépszerűbb idei adásai

Bőven szolgáltatott témát az idei évre a tőkepiac, a legfrissebb fejleményeket nem csak cikkekben, de szakértőkkel folytatott beszélgetések formájában is feldolgoztuk az Arbitrázs podcastben. A műsor az idén 47 adással jelentkezett, összegyűjtöttük, melyik volt az öt legnagyobb érdeklődést kiváltó beszélgetésünk: célkeresztben a részvények és az állampapírok.

PMÁP-pénzeső: így fektetik be a profik – részvényektől a kötvényekig

Januárban szinte minden állampapírpiaccal kapcsolatos cikk arról szólt, hogy jelentős mértékben megcsappan a PMÁP kamatozása az idei, sok százmilliárd forintos kamatfizetési dömpinget követően. Januári beszélgetésünkben ugyanakkor Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője emlékeztetett: vannak befektetők, akiknek továbbra is ez az állampapír vagy a hazai piacon elérhető valamelyik másik kötvény lehet a jó választás.

A szakértő a beszélgetésben kiemelte: a hazai kötvénypiac ugyan eddigi fényéből már veszíteni fog, jó beszállókat továbbra is tartogat – az viszont, hogy kinek mi üti meg ezt a mércét, a kockázatvállalási hajlandóságtól kezdve a vételi időhorizontig sok mindentől függ, a FixMÁP 6,5 százalékos kamata azonban (ami októberrel 7 százalékra nőtt) minden bizonnyal viszonylag sok befektető számára érdekes lehet.

Ez a két részvény lehet az ősz sztárja – nem a bejáratott nevek közt kell keresgélni

Elfogyott a lendület az amerikai részvénypiacon Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde előtt, a piac minden idegszálával a Fed kamatpályájával kapcsolatos híreket figyelte. Miért lehetett ebben a környezetben jó vétel a Wizz Air (8 százalékos mínusz azóta) vagy éppen az Intel (45 százalékos plusz azóta), mi lesz a dollárral, és miért érdemes immár indexek helyett egyedi részvényekben gondolkozniuk a befektetőknek? Többek közt ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Doernbrack Svennel, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettesével és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezetővel nyár végi adásunkban.

Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel

Hatalmas vevői nyomást helyezhet az OTP árfolyamára a következő hónapokban a cégvezetés által korábban már bejelentett részvény-visszavásárlási program, a számítások szerint akár napi 1,3 milliárd forintos nagyságrendben is történhetnek majd tranzakciók a bankpapír kurzusán, hogy a menedzsment eleget tudjon tenni a korábban bejelentett programjának, melyet a várakozásokkal szemben egyelőre nem kezdett meg a nagybank – emelte ki az Arbitrázs szeptember eleji adásában Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője. Ahhoz, hogy eldönthessük, mennyire volt igaza a szakértőnek, elég csak a részvény árfolyamát megtekinteni.