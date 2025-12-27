Közel 200 százalékot keresett egyetlen nap alatt, aki megvette ezt a magyar részvényt - a legolvasottabb decemberi tőkepiaci híreink
Az év végére is maradtak még érdekes sztorik a tőkepiacokon, a magyar részvények, a hazai lakossági állampapírok és a BMW vezérváltása is sok olvasónkat foglalkoztatta.
Közel 200 százalékot keresett az, aki ma reggel megvette ezt a magyar részvényt – több okból is különleges a rali
December elején valósággal meghökkentette a piacot a Goodwill Pharma . A szegedi gyógyszerrészvény, mely idén áprilisban debütált a BÉT Standard kategóriájában, december 10-én 180 százalékos szárnyalással vezette a pesti parketten a Nyertesek toplistáját. A hír csupán annyi volt, hogy az 5,6 forintos osztalék 90 filléres részletét kifizetik.
Németország segítséget kért: nincs elég közpénze, hogy beindítsa az ipart, Berlinbe érkeztek az amerikai befektetők – Magyarország feszülten figyel
A berlini kormány egy úgynevezett Németország Alapot (Deutschlandfonds) indít, hogy a célkitűzés szerint akár 130 milliárd eurós magánbefektetéseket vonzzon a német gazdaságba, azon belül az ország kockázatosabb infrastruktúra- és védelmi ipari projektjeibe. A kezdeményezéssel kapcsolatban valószínűleg a napokban részletesebb közös közlemény is várható a pénzügy-, valamint a gazdasági minisztertől – értesült december közepén a Financial Times.
Kormányzati oldalról 30 milliárd eurónyi közpénzzel és hitelgaranciával indítják az alapot, melyet a KfW állami fejlesztési bank kezelhet. A magánbefektetéseket igyekeznek majd
- a technológiai
- és védelmi startupok,
- az energia-infrastruktúra
- és a kritikus ásványkincsekkel kapcsolatos projektek felé terelni.
Szerb uralom alá került a BMW – megjósolta a debreceni csodát, de mégis ki az a Milan Nedeljkovic?
Csupán 2021-et írtunk még, azaz jóval azelőtt, hogy a mesterséges intelligencia vállalati divatszóvá vált volna, amikor Milan Nedeljkovic, a BMW akkori termelési vezetője már az Nvidia technológiáját választotta a jövő gyárainak virtuális megtervezéséhez – írtuk december közepén a Bloomberg értesülései alapján.
Kockázatos volt ugyan anno az Nvidia fotorealisztikus szimulációs megoldását választani a Siemens kipróbált és bevált gyári szoftvercsomagjával szemben, ám most – a vállalat történetének legnagyobb beruházását követően –, amikor a német autógyártó új elektromos járműcsaládjának, a Neue Klassénak az első darabja legördült a debreceni gyártósorról, Nedeljkovicot igazolta az eredmény.
Nem véletlen tehát, hogy kedden a BMW Nedeljkovicot nevezte ki következő vezérigazgatójának, az 56 éves topmenedzser várhatóan jövő májusban veszi át a posztot a 61 éves Oliver Zipsétől.
Bomba üzletet kötött a Mol a keleti olajóriással – rengeteg olajat szivattyúzhat ki a magyar vállalat
A Mol csoport és a SOCAR (Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) átfogó szénhidrogén-kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Samahi–Gobusztán régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik – számoltunk be róla december közepén.
A SOCAR-ral folytatott legújabb együttműködésünk végleges megállapodása újabb jelentős lépés közös célunk felé, hogy új lehetőségeket tárjunk fel és bővítsük partnerségünket Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorában
– mondta az ügylet kapcsán Hernádi Zsolt.
Állampapír: ez az év összeomlása, közben elképesztő fölénnyel nyert egy másik kötvény – két ábra mutatja, alig lehet valós versenyről beszélni
Erősen indult, majd kicsit lassított, az év végén viszont hatalmasat hajrázott a hazai lakossági állampapírpiac az idén. Míg az év eleje a Prémium Magyar Állampapír szédületes kamat- és tőkekifizetéseiről szólt, addig az ősz második fele már az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által október elejével újrarajzolt kínálat okozta, brutális keresleti fellendülésről. Az ÁKK friss adataiból pedig minden kétséget kizáróan látható, hogy melyik papírt lehet megkoronázni az idei év egyértelmű királyaként.
A hazai lakossági állampapírpiac heti értékesítési adatait itt, a VG-n is minden héten feldolgoztuk, visszatérő olvasóink számára így nem lehetett különösebb meglepetés, hogy az éves versenyt – csakúgy, mint gyakorlatilag minden heti fordulót – a FixMÁP nyerte meg, mégpedig nem is kicsit:
- A FixMÁP több mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát az idén, ezzel valósággal köröket vert a versenytársakra.
- A dobogó második fokára a Bónusz Magyar Állampapír fért fel ezermilliárd forint körüli nettó állománynövekedéssel,
- a lakossági papírok versenyének bronzérmese pedig a MÁP Plusz lett, igaz, nagyságrendekkel maradva el az első két helyezettől.