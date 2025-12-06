Ezek most a sztárrészvények, dőlnek a hozamok: van egy tőzsde a szomszédban, ami még a budapestinél is jobban fizet

Kényeztetik a piacok idén a tőzsdézőket, a részvénybefektetéseknek a kamatcsökkentések, az emelkedő vállalati eredmények és az orosz–ukrán háború lezárására irányuló erőfeszítések is kedvező környezetet biztosítanak. Dőlnek a hozamok a régiós tőzsdéken is, mi több, a pesti börze fő indexe, a BUX a világ legjobbjai közé tartozik, de nem lehet okuk a panaszra a horvát, a szlovén és a lengyel tőzsdén kereskedőknek sem.

Nagyot lehetett kaszálni idén a cseh bankok részvényeivel / Fotó: Thapana_Studio / Shutterstock (képünk illusztráció)

A BUX idei, 38 százalékos emelkedését egyetlen európai részvénykosár, a cseh PX tudta csak felülmúlni: a prágai tőzsde blue chip indexe 42 százalékos menetelést tudhat maga mögött 2025-ben.

A világ élvonalában a prágai tőzsde, a helyi bankok részvényei brutálisat raliznak idén

A magyarnál szűkebb mezőnyű, 12 tagú vezető prágai részvényindex szárnyalása leginkább a blue chip kosár gerincét adó pénzügyi szektor kiemelkedő teljesítményének köszönhető:

az Erste Bank 57 százalékot,

a VIG biztosító 55 százalékot,

a Moneta Money Bank 51 százalékot,

a Komercni Banka pedig 37 százalékot ralizott december elejéig.

A pénzügyi nagyágyúkkal csak a megújuló energetikai megoldásokat nyújtó Doosan Skoda Power és a cseh közműóriás, a CEZ tudta tartani a lépést. Előbbi papírjai 40 százalékkal, utóbbi részvényei 33 százalékkal értékelődtek fel.

A kóla és a cigi sem kell a befektetőknek

Voltak természetesen lemaradók is. A kólára hajazó üdítőitalairól ismert Kofola közel negyedével ér többet, mint az év elején, a Philip Morris cseh leánycége pedig alig több mint 10 százalékos árfolyam-emelkedést tudott elérni.

A helyi blue chipek erősödése ezzel együtt meglehetősen széles körű volt, a tucatnyi komponens közül mindössze kettő árfolyama csökkent. Igaz, a sereghajtó, napelemes paneleket gyártó Photon Energy piaci értékének több mint felét elveszítette az év eleje óta. Az ipari gépalkatrészeket gyártó, szlovák központú Gevorkyan viszont megúszta 12 százalékos eséssel.

Ilyen dinamikus piaci rali után kérdés, maradt-e még tartalék a cseh részvénypiacban, vagy máshol érdemes nézelődniük a régiós befektetést is fontolgatóknak. A szlovén, a horvát és a lengyel tőzsdével ellentétben a cseh nagypapírok közül csak kevés tűnik a jelenlegi szinteken vonzónak, pusztán a jelenleg érvényben lévő elemzői célárak alapján.