Deviza
EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,65 +0,13% GBP/HUF439,75 +0,44% CHF/HUF412,03 +0,25% PLN/HUF91,47 +0,34% RON/HUF75,71 +0,28% CZK/HUF15,84 +0,14% EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,65 +0,13% GBP/HUF439,75 +0,44% CHF/HUF412,03 +0,25% PLN/HUF91,47 +0,34% RON/HUF75,71 +0,28% CZK/HUF15,84 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34% BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elemzés
alteo
tőzsde
Dr. Kalliwoda Research
célár

Németországból érkezett a jóslat: harminc százalékkal ralizhat ez a szebb napokat is látott magyar részvény

Csökkentette a célárat, de továbbra is vételre ajánlja a magyar midcap papírt a Dr. Kalliwoda. Az Alteo részvényei harmincszázalékos rali előtt állhatnak a német elemzőház szerint.
K. T.
2025.12.16, 17:15
Frissítve: 2025.12.16, 17:23

Új elemzéssel jelentkezett a Dr. Kalliwoda Research, az Alteo részvénykilátásait vizsgálta felül. A német elemzőház mérsékelte a megújuló energiát hasznosító magyar közműszolgáltató részvényeinek célárát, de még így is jelentős potenciált lát bennük.

Alteo, részvény, befektetés, Dr. Kalliewoda
befektetés lehet az Alteo-részvény a Dr. Kalliwoda elemzése szerint / Fotó: Vémi Zoltán

A Dr. Kalliwoda a társaság november közepén közzétett, első kilenchavi gyorsjelentésére reagálva elemezte a vállalatot. Az Alteo a kedvezőtlenebbé váló piaci környezetben is 16 százalékos bevételbővülésről számolt be, 86,2 milliárd forintot elszámolva ezen a soron.

A teljesítményt leginkább kifejező EBITDA ugyanakkor ötödével apadt éves alapon, az adózott nyereség pedig harmadára, 2,7 milliárd forintra zsugorodott.

Növekedési pályára állhat a részvény

Az elemzők szerint az Alteo stratégiai kezdeményezései támogathatják a további növekedést a kihívásokkal teli környezetben is. Ilyen lépésként értékelik a a gázmotorok, naperőművek és akkumulátoros tárolók területén eszközölt 2025-ös kulcsberuházásokat, valamint a hulladékgazdálkodás területén meghatározó Éltex Kft. akvizícióját.

A Dr. Kalliwoda mérsékelte az Alteo részvényeire vonatkozó 12 havi célárat, 5551 forintra taksálta értéküket. Ez ugyanakkor közel 30 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi árfolyamszinthez képest, ezért továbbra is vételre ajánlják a magyar midcap papírt.

Az idei év egészét 115,9 milliárd forintos árbevétellel, 16,5 milliárdos EBITDA-val zárhatja a társaság, ehhez 3,2 milliárd forint adózott nyereség társulhat. A jövő évben minden tekintetben jelentős növekedésre számít a Dr. Kalliwoda: a bevételek elérhetik a 164,6 milliárd forintot, az EBITDA 22,3 milliárd forintra ugorhat, a nettó profit pedig az idei több mint kétszeresére, 7,5 milliárd forintra hízhat.

Új stratégia mentén halad az Alteo

Az új generációs energiaszolgáltató október végén jelentette be, hogy a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával bővíti megújulókapacitásait, folytatva stratégiájának megvalósítását. 

ALTEO részvény
ALTEO részvény17:20:00
Árfolyam: 4 210 HUF 0 / -1,86 %
Forgalom: 3 749 730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az Alteo idén januárban hirdetett új középtávú vállalati stratégiát a 2025–2030-as időszakra. A tervek részeként a cég valódi méretugrást kíván megvalósítani mind földrajzi, mind pénzügyi értelemben. A társaság az évtized végére egy 1500-2000 megawatt összkapacitású regionális zöldportfóliót alakítana ki, éves EBITDA-ját pedig 300 millió euróra növelné. Célkitűzéseinek megvalósításához pedig akár 2-2,5 milliárd euró befektetést szeretne megvalósítani.

Az Alteo részvényei fél százalékkal ereszkedtek kedd délután, az év eleje óta pedig 5,4 százalékkal emelkedett az árfolyam. Pedig idén március végén még történelmi csúcson is járt az árfolyam, a 6880 forintos rekordértéktől 2590 forinttal távolodott el.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu