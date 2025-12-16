Németországból érkezett a jóslat: harminc százalékkal ralizhat ez a szebb napokat is látott magyar részvény

Új elemzéssel jelentkezett a Dr. Kalliwoda Research, az Alteo részvénykilátásait vizsgálta felül. A német elemzőház mérsékelte a megújuló energiát hasznosító magyar közműszolgáltató részvényeinek célárát, de még így is jelentős potenciált lát bennük.

Jó befektetés lehet az Alteo-részvény a Dr. Kalliwoda elemzése szerint / Fotó: Vémi Zoltán

A Dr. Kalliwoda a társaság november közepén közzétett, első kilenchavi gyorsjelentésére reagálva elemezte a vállalatot. Az Alteo a kedvezőtlenebbé váló piaci környezetben is 16 százalékos bevételbővülésről számolt be, 86,2 milliárd forintot elszámolva ezen a soron.

A teljesítményt leginkább kifejező EBITDA ugyanakkor ötödével apadt éves alapon, az adózott nyereség pedig harmadára, 2,7 milliárd forintra zsugorodott.

Növekedési pályára állhat a részvény

Az elemzők szerint az Alteo stratégiai kezdeményezései támogathatják a további növekedést a kihívásokkal teli környezetben is. Ilyen lépésként értékelik a a gázmotorok, naperőművek és akkumulátoros tárolók területén eszközölt 2025-ös kulcsberuházásokat, valamint a hulladékgazdálkodás területén meghatározó Éltex Kft. akvizícióját.

A Dr. Kalliwoda mérsékelte az Alteo részvényeire vonatkozó 12 havi célárat, 5551 forintra taksálta értéküket. Ez ugyanakkor közel 30 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi árfolyamszinthez képest, ezért továbbra is vételre ajánlják a magyar midcap papírt.

Az idei év egészét 115,9 milliárd forintos árbevétellel, 16,5 milliárdos EBITDA-val zárhatja a társaság, ehhez 3,2 milliárd forint adózott nyereség társulhat. A jövő évben minden tekintetben jelentős növekedésre számít a Dr. Kalliwoda: a bevételek elérhetik a 164,6 milliárd forintot, az EBITDA 22,3 milliárd forintra ugorhat, a nettó profit pedig az idei több mint kétszeresére, 7,5 milliárd forintra hízhat.

Új stratégia mentén halad az Alteo

Az új generációs energiaszolgáltató október végén jelentette be, hogy a Mecséri Szélpark Kft. felvásárlásával bővíti megújulókapacitásait, folytatva stratégiájának megvalósítását.