Kilengések jöhetnek a forintnál, közel lehet a háború vége, a magyar részvény 2026-ban is jó befektetés lesz
Élénkítő gazdaságpolitika hajthatja jövőre a globális növekedést, a magyar gazdaság is meglódulhat az idei, stagnálásközeli teljesítményt követően, a forint árfolyama viszont némileg gyengülhet 2026 végére, noha az MNB számára is kiemelt súlyú lehet a hosszú távú csökkenő trend megtörése. A gazdasági stimulusok a részvénypiacoknak is kedvezhetnek, amiből a hazai tőzsde is profitálhat, a BUX elérheti a 125 ezer pontos szintet – derül ki a Concorde jövő évi gazdasági és tőkepiaci várakozásait ismertető sajtóreggelijén.
Gazdasági élénkítés és jegybanki politika fűtheti a gazdaságokat, támogatva a piacokat is
A brókerház stratégái szerint 2026-ban tovább mérséklődhet a globális GDP növekedési üteme. Az Egyesült Államok és Kína is kissé lassulhat, de továbbra is Európa maradhat a leglassabb a nagy gazdasági központok közül. Recessziótól azonban így sem kell félni, mert az amerikai és az európai gazdaságpolitika is élénkítő lesz: a jegybanki kamatvágások folytatódhatnak, és a költségvetések is várhatóan serkenteni fogják a növekedést. A kínai növekedés pedig bár lassulóban van, azért kitartó, még az amerikai vámháború sem tudta derékba törni.
A pozitív reálkamat tovább mérséklődhet, mivel 2026-ban a Fed és az Európai Központi Bank is tovább csökkentheti az irányadó kamatát. Az infláció lassuló mérséklődése ugyan nem segíti ezt a folyamatot, ám a GDP-növekedést övező aggodalmak, valamint a magas államadósság és annak finanszírozási költségei is nyomást helyeznek a jegybankokra.
A monetáris politikában Kína és Európa már most is nagyon laza, és a Feden is erős a nyomás, hogy lazítson, májusban vélhetően ennek szellemében érkezik új jegybankelnök a Fed élére. Amikor a gazdaságpolitika ennyire támogató, az kedvez a kockázatos eszközök, így a részvénypiacok számára
– emelte ki Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.
Mi lesz a magyar gazdasággal?
Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető makrogazdasági elemzője szerint idén 0,6 százalékos, jövőre pedig 2,5 százalékos lehet a magyar GDP növekedése. Az utóbbi egyébként kedvezőbb a 2,3 százalékos elemzői konszenzusnál.
Az infláció a 2025-ös 4,5 százalékról 3,8 százalékra mérséklődhet, miközben a jegybanktól nagyobb hangsúly helyeződhet a forint stabilizálására inflációs okokból is. A szigorú monetáris politika ezt szem előtt tartva továbbra is fennmaradhat, a kamatkülönbözeten keresztül – ami az idei év nagy sztorija volt a forintpiacon – támogathatja a hazai fizetőeszközt.
Az MNB irányadó kamata a 2025. év végi 6,5 százalékról 6 százalékra csökkenhet 2026-ban, az ötven bázispontos kamatcsökkentésre az év második felében kerülhet sor, de lehet, hogy csak az utolsó negyedévben.
Az euró-forint árfolyam év évgén 383 forint lehet, 2026 végére pedig 391-es kurzust prognosztizálnak a Concorde elemzői.
Jelentős trendváltozásra ezzel együtt nem számítanak az árfolyamban a Concorde-nál, a választások jelentette bizonytalanságok miatt sem, amiatt növekedhet a volatilitás is kora tavasszal. A második fél évben enyhén gyengülő trend jöhet a jelenlegi szintekhez képest.
A fizetési mérleg egyenlege a plusz 1,3 százalék után jövőre is pozitív maradhat, de kisebb, 0,7 százalékos. A GDP-arányos államadóssági hiány érdemben nem változik, 73,8 százalékra futhat be a jövő évben.
Továbbra is olcsó a magyar részvénypiac, a BUX 125 ezer pontig ralizhat
A befektetők elégedetten tekinthetnek vissza az elmúlt negyedévekre, a globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül erősödtek idén. A régiós részvénypiacok is kiválóan teljesítenek, de még továbbra is alacsony, 6-7-8-as P/E-árazáson forognak – jellemezte az idei év trendjeit Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.
A régiós és a magyar piacok relatív alulértékeltségét a szakértő szerint a befektetői hozamelvárások okozzák, a tőzsdézők a nagyobb kockázatok miatt magasabb hozamokat várnak el.
A hazai piac értékeltségének emelkedéséhez kiszámítható gazdaságpolitika kellene a jelenlegi, „kiszámíthatóan kiszámíthatatlanság” helyett, valamint az, hogy geopolitikailag legyen nyugalom. Ha a kettő közül legalább az egyik megvalósul, akkor a régióban további jelentős felértékelődésnek kell jönnie – hangsúlyozta Bukta Gábor, aki szerint ezzel együtt is és az erős fundamentumok miatt is folytatódhat a növekedés a magyar részvényárfolyamokban.
A Concodre alapforgatókönyve szerint 125 ezer pontig emelkedhet a BUX 2026 végére, ami további 15 százalékos potenciált jelent. Az orosz–ukrán háború lezárása esetén – amelynek 90 százalékos valószínűséget ad a brókerház – nagyon gyorsan további 10-15 százalékos növekedés jöhetne, mivel az OTP, a Mol és a Richter is kitett az orosz és ukrán piacnak.
Ezek a szektorok lehetnek a nyerők 2026-ban
Ami a globális részvénypiacokat illeti, azok nem olcsók, de a részvényeknek a kötvények legfeljebb szelektíven jelenthetnek alternatívát. Az AI-adaptáció miatt jelentős termelékenységjavulás figyelhető meg a tengerentúlon, ami jelenleg a hiperskálázó, később az AI várható kommoditizálódása miatt a közepes kapitalizációjú vállalatoknak kedvezhet. Az amerikai indexek azonban nagyon koncentráltak, 10 vállalat adja az amerikai és globális indexek durván 40 százalékát, ami kockázatokat hordoz magában.
Az S&P 500 indexre vonatkozó legfrissebb célárak széles sávban szóródnak, a medián 7500 pont 2026 év végére. Ez közel 10 százalékos emelkedést vetít előre. Az európai részvényektől is nagyjából hasonló felértékelődést vár a piac 2026-ra.
Európában strukturális okokból
- az ipari vállalatok
- és a védelmi szektor,
- az építőipar,
- valamint a bankszektor
felülteljesíthet.
A német részvénypiac egyelőre momentumhiányos, mert a várt gazdaságélénkítő csomag leghamarabb 2026 második felétől fejtheti ki hatását.
A nemesfémek felértékelődése strukturális okokból tovább folytatódhat. Az arany 2026 végére elérheti akár az 5000 dollár per uncia árfolyamot is a fegyelmezetlen költségvetési politika, a jegybanki vásárlások, valamint a geopolitikai kockázatok miatt.