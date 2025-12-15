Kilengések jöhetnek a forintnál, közel lehet a háború vége, a magyar részvény 2026-ban is jó befektetés lesz

Élénkítő gazdaságpolitika hajthatja jövőre a globális növekedést, a magyar gazdaság is meglódulhat az idei, stagnálásközeli teljesítményt követően, a forint árfolyama viszont némileg gyengülhet 2026 végére, noha az MNB számára is kiemelt súlyú lehet a hosszú távú csökkenő trend megtörése. A gazdasági stimulusok a részvénypiacoknak is kedvezhetnek, amiből a hazai tőzsde is profitálhat, a BUX elérheti a 125 ezer pontos szintet – derül ki a Concorde jövő évi gazdasági és tőkepiaci várakozásait ismertető sajtóreggelijén.

A gazdasági környezet 2026-bn is kedvezhet a részvényeknek / Fotó: AdobeStock

Gazdasági élénkítés és jegybanki politika fűtheti a gazdaságokat, támogatva a piacokat is

A brókerház stratégái szerint 2026-ban tovább mérséklődhet a globális GDP növekedési üteme. Az Egyesült Államok és Kína is kissé lassulhat, de továbbra is Európa maradhat a leglassabb a nagy gazdasági központok közül. Recessziótól azonban így sem kell félni, mert az amerikai és az európai gazdaságpolitika is élénkítő lesz: a jegybanki kamatvágások folytatódhatnak, és a költségvetések is várhatóan serkenteni fogják a növekedést. A kínai növekedés pedig bár lassulóban van, azért kitartó, még az amerikai vámháború sem tudta derékba törni.

A pozitív reálkamat tovább mérséklődhet, mivel 2026-ban a Fed és az Európai Központi Bank is tovább csökkentheti az irányadó kamatát. Az infláció lassuló mérséklődése ugyan nem segíti ezt a folyamatot, ám a GDP-növekedést övező aggodalmak, valamint a magas államadósság és annak finanszírozási költségei is nyomást helyeznek a jegybankokra.

A monetáris politikában Kína és Európa már most is nagyon laza, és a Feden is erős a nyomás, hogy lazítson, májusban vélhetően ennek szellemében érkezik új jegybankelnök a Fed élére. Amikor a gazdaságpolitika ennyire támogató, az kedvez a kockázatos eszközök, így a részvénypiacok számára

– emelte ki Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.

Mi lesz a magyar gazdasággal?

Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető makrogazdasági elemzője szerint idén 0,6 százalékos, jövőre pedig 2,5 százalékos lehet a magyar GDP növekedése. Az utóbbi egyébként kedvezőbb a 2,3 százalékos elemzői konszenzusnál.