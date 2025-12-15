Deviza
EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.98 +0.18% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.29 +0.22% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.85 +0% EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.98 +0.18% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.29 +0.22% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.85 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,871.67 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.91% MOL2,938 -0.07% OTP34,480 +0.23% RICHTER9,830 +1.22% OPUS566 +1.59% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS149 +0.34% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX9,995.65 -0.48% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,415.62 +0.8% BUX109,871.67 +0.24% MTELEKOM1,754 -0.91% MOL2,938 -0.07% OTP34,480 +0.23% RICHTER9,830 +1.22% OPUS566 +1.59% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS149 +0.34% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX9,995.65 -0.48% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,415.62 +0.8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
részvény
forint

Kilengések jöhetnek a forintnál, közel lehet a háború vége, a magyar részvény 2026-ban is jó befektetés lesz

Európai gazdasági stimulus és támogató jegybanki politika fűtheti jövőre a részvénypiacokat a Concorde szerint. A forint 391-ig gyengülhet az euróval szemben, a magyar GDP 2,5 százalékkal nőhet jövőre a brókerház prognózisa szerint, a magyar részvényekben is maradhatott erő, a BUX 125 ezer pontig száguldhat, amihez az orosz–ukrán háború nagyon valószínű lezárása esetén további 10-15 százalék adódhat.
K. T.
2025.12.15, 10:54
Frissítve: 2025.12.15, 11:07

Élénkítő gazdaságpolitika hajthatja jövőre a globális növekedést, a magyar gazdaság is meglódulhat az idei, stagnálásközeli teljesítményt követően, a forint árfolyama viszont némileg gyengülhet 2026 végére, noha az MNB számára is kiemelt súlyú lehet a hosszú távú csökkenő trend megtörése. A gazdasági stimulusok a részvénypiacoknak is kedvezhetnek, amiből a hazai tőzsde is profitálhat, a BUX elérheti a 125 ezer pontos szintet – derül ki a Concorde jövő évi gazdasági és tőkepiaci várakozásait ismertető sajtóreggelijén.

részvény, gazdaság, Concorde, 2026
A gazdasági környezet 2026-bn is kedvezhet a részvényeknek / Fotó: AdobeStock

Gazdasági élénkítés és jegybanki politika fűtheti a gazdaságokat, támogatva a piacokat is

A brókerház stratégái szerint 2026-ban tovább mérséklődhet a globális GDP növekedési üteme. Az Egyesült Államok és Kína is kissé lassulhat, de továbbra is Európa maradhat a leglassabb a nagy gazdasági központok közül. Recessziótól azonban így sem kell félni, mert az amerikai és az európai gazdaságpolitika is élénkítő lesz: a jegybanki kamatvágások folytatódhatnak, és a költségvetések is várhatóan serkenteni fogják a növekedést. A kínai növekedés pedig bár lassulóban van, azért kitartó, még az amerikai vámháború sem tudta derékba törni. 

 

A pozitív reálkamat tovább mérséklődhet, mivel 2026-ban a Fed és az Európai Központi Bank is tovább csökkentheti az irányadó kamatát. Az infláció lassuló mérséklődése ugyan nem segíti ezt a folyamatot, ám a GDP-növekedést övező aggodalmak, valamint a magas államadósság és annak finanszírozási költségei is nyomást helyeznek a jegybankokra. 

A monetáris politikában Kína és Európa már most is nagyon laza, és a Feden is erős a nyomás, hogy lazítson, májusban vélhetően ennek szellemében érkezik új jegybankelnök a Fed élére. Amikor a gazdaságpolitika ennyire támogató, az kedvez a kockázatos eszközök, így a részvénypiacok számára

– emelte ki Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.

Mi lesz a magyar gazdasággal?

Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető makrogazdasági elemzője szerint idén 0,6 százalékos, jövőre pedig 2,5 százalékos lehet a magyar GDP növekedése. Az utóbbi egyébként kedvezőbb a 2,3 százalékos elemzői konszenzusnál. 

Az infláció a 2025-ös 4,5 százalékról 3,8 százalékra mérséklődhet, miközben a jegybanktól nagyobb hangsúly helyeződhet a forint stabilizálására inflációs okokból is. A szigorú monetáris politika ezt szem előtt tartva továbbra is fennmaradhat, a kamatkülönbözeten keresztül – ami az idei év nagy sztorija volt a forintpiacon – támogathatja a hazai fizetőeszközt.

Az MNB irányadó kamata a 2025. év végi 6,5 százalékról 6 százalékra csökkenhet 2026-ban, az ötven bázispontos kamatcsökkentésre az év második felében kerülhet sor, de lehet, hogy csak az utolsó negyedévben.

Az euró-forint árfolyam év évgén 383 forint lehet, 2026 végére pedig 391-es kurzust prognosztizálnak a Concorde elemzői. 

Jelentős trendváltozásra ezzel együtt nem számítanak az árfolyamban a Concorde-nál, a választások jelentette bizonytalanságok miatt sem, amiatt növekedhet a volatilitás is kora tavasszal. A második fél évben enyhén gyengülő trend jöhet a jelenlegi szintekhez képest.

A fizetési mérleg egyenlege a plusz 1,3 százalék után jövőre is pozitív maradhat, de kisebb, 0,7 százalékos. A GDP-arányos államadóssági hiány érdemben nem változik, 73,8 százalékra futhat be a jövő évben.

Továbbra is olcsó a magyar részvénypiac, a BUX 125 ezer pontig ralizhat

A befektetők elégedetten tekinthetnek vissza az elmúlt negyedévekre, a globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül erősödtek idén. A régiós részvénypiacok is kiválóan teljesítenek, de még továbbra is alacsony, 6-7-8-as P/E-árazáson forognak – jellemezte az idei év trendjeit Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője.

A régiós és a magyar piacok relatív alulértékeltségét a szakértő szerint a befektetői hozamelvárások okozzák, a tőzsdézők a nagyobb kockázatok miatt magasabb hozamokat várnak el. 

 

A hazai piac értékeltségének emelkedéséhez kiszámítható gazdaságpolitika kellene a jelenlegi, „kiszámíthatóan kiszámíthatatlanság” helyett, valamint az, hogy geopolitikailag legyen nyugalom. Ha a kettő közül legalább az egyik megvalósul, akkor a régióban további jelentős felértékelődésnek kell jönnie – hangsúlyozta Bukta Gábor, aki szerint ezzel együtt is és az erős fundamentumok miatt is folytatódhat a növekedés a magyar részvényárfolyamokban.

A Concodre alapforgatókönyve szerint 125 ezer pontig emelkedhet a BUX 2026 végére, ami további 15 százalékos potenciált jelent. Az orosz–ukrán háború lezárása esetén – amelynek 90 százalékos valószínűséget ad a brókerház – nagyon gyorsan további 10-15 százalékos növekedés jöhetne, mivel az OTP, a Mol és a Richter is kitett az orosz és ukrán piacnak.

Ezek a szektorok lehetnek a nyerők 2026-ban

Ami a globális részvénypiacokat illeti, azok nem olcsók, de a részvényeknek a kötvények legfeljebb szelektíven jelenthetnek alternatívát. Az AI-adaptáció miatt jelentős termelékenységjavulás figyelhető meg a tengerentúlon, ami jelenleg a hiperskálázó, később az AI várható kommoditizálódása miatt a közepes kapitalizációjú vállalatoknak kedvezhet. Az amerikai indexek azonban nagyon koncentráltak, 10 vállalat adja az amerikai és globális indexek durván 40 százalékát, ami kockázatokat hordoz magában. 

Az S&P 500 indexre vonatkozó legfrissebb célárak széles sávban szóródnak, a medián 7500 pont 2026 év végére. Ez közel 10 százalékos emelkedést vetít előre. Az európai részvényektől is nagyjából hasonló felértékelődést vár a piac 2026-ra. 

Európában strukturális okokból 

  • az ipari vállalatok 
  • és a védelmi szektor, 
  • az építőipar, 
  • valamint a bankszektor 

felülteljesíthet. 

A német részvénypiac egyelőre momentumhiányos, mert a várt gazdaságélénkítő csomag leghamarabb 2026 második felétől fejtheti ki hatását. 

A nemesfémek felértékelődése strukturális okokból tovább folytatódhat. Az arany 2026 végére elérheti akár az 5000 dollár per uncia árfolyamot is a fegyelmezetlen költségvetési politika, a jegybanki vásárlások, valamint a geopolitikai kockázatok miatt.


 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu