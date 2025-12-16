Jövőre is folytatódhat az amerikai részvények menetelése

Bár néhány kerekedési nap még hátravan a 2025-ös évből, idén is két számjegyű eredményt mutat a Bloomberg Globális 60/40 indexe. Annak ellenére, hogy az index népszerűsége csökken, és az összetételének aktualizálása folyamatos beszédtémául szolgál, érdemes vetni rá egy pillantást. Az idei évi teljesítményt vizsgálva elmondható, hogy a magasabb részvényarány továbbra is kifizetődő, melynek köszönhetően 15 százalékot meghaladó növekedés tapasztalható év eleje óta, így egymást követő harmadik évben lehet 10 százalék feletti az index emelkedése. Szintén jó hatást gyakorol a teljesítményekre, hogy 2023 után mindkét eszközosztály pozitív tartományban zárhatja az évet.

Az amerikai részvények számára továbbra is kedvező a környezet / Fotó: Shutterstock

A tőkepiaci lendületben markáns szerepet játszik, hogy a globális gazdaság ellenállónak bizonyul az amerikai vámtarifák okozta zavarokkal szemben, továbbá a pénzügyi feltételrendszer is támogató irányba mozdult az elmúlt időszakban.

Donald Trump áprilisi „vámcunamija” kezdetben recessziós félelmet generált, azonban a jelenlegi növekedési és profitnarratíva sokkal pozitívabb jövőképet áraz. Az előttünk álló évben a növekedés a különböző gazdasági blokkokban közel hasonló pályán mozoghat, mint amit 2025-ben láthattunk. Az amerikai gazdaság várhatóan két százalékkal bővülhet 2026-ban, melytől az euroövezet 0,5-1 százalékkal maradhat el. Az amerikai és európai növekedést egyaránt táplálhatják a fiskális támogatások és az alacsony jegybanki alapkamat-környezet, míg a tengerentúlon a mesterséges intelligencián kívüli beruházások fellendülése okozhat pozitív meglepetést a növekedési kilátásokban. Alapvetően Kínában sem várható drasztikus változás, a legtöbb elemzőház 4–5 százalék közötti gazdasági növekedésre számít, amiben a kormányzati élénkítés és az export-versenyképesség játszhat fő szerepet, míg a belső kereslet és az ingatlanpiac fékezheti a lendületet.

A jegybankok támogató üzemmódja továbbra is fennmaradhat 2026-ban, a Fedtől további egy-két kamatvágás várható, az EKB 2 százalékon tarthatja az alapkamatot. Az amerikai jegybank legutóbbi kamatdöntő ülésén bejelentette, hogy rövid lejáratú amerikai államkötvényeket fog vásárolni, aminek a likviditási hatása pozitív lehet 2026 első negyedévében. A politikai nyomás azonban korántsem tekinthető támogatónak, hiszen az amerikai elnök többször bírálta a Fedet és elnökét a félénk kamatcsökkentés kapcsán, így nagy kérdés, hogy ki és milyen stratégiával fogja követni Jerome Powellt májusban a jegybank élén.

Mindezekből egy továbbra is erős amerikai növekedés és gyengülő dollár képe körvonalazódik, ami, megtámogatva a mesterséges intelligencia termelékenységnövelő hatásával, az amerikai vállalati bevételek és profitok emelkedését eredményezheti.

A legfrissebb előrejelzések 12-14 százalékos profitbővülést várnak az S&P 500 index vállalataitól, melyet továbbra is – bár csökkenő ütemben – a technológiai szektor képviselői vezethetnek, azonban a mesterséges intelligencia vezérelte hatékonyságnövelés és költségcsökkentések pozitív hatást gyakorolhatnak egyéb szektorokban is az EPS-re. A Goldman Sachs elemzése rámutat, hogy 2025-ben az amerikai tőzsdeindex hét legnagyobb vállalata a fennmaradó 493 taggal megegyező mértékben, azaz 5 százalékkal járult hozzá az idei EPS-növekedéshez, azonban jövőre már az utóbbi csoport hozzájárulása magasabb lesz. Ennek megfelelően az ipar- és energia-, továbbá az egészségügyi, biotech szektorok is a következő év nyertesei között lehetnek, támogatva az S&P 500 index tavalyi évhez hasonló volatilitás melletti további emelkedését.