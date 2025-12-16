Zuhan a Rheinmetall, kilőtt a Wizz Air: felcsillant a béke reménye, de van egy óriási csavar – ezt jobb, ha tudják a részvényesek

Nagyot esett kedden délelőtt az európai védelmi ipari részvények – köztük a Rheinmetall – árfolyama, miután Donald Trump amerikai elnök kormányzata hétfőn kőkemény biztonsági garanciákat ajánlott fel Kijevnek az Oroszországgal kötött békemegállapodás érdekében a kétnapos berlini tárgyalásokat követően.

Készül a Rheinmetall egyik Leopard tankja, zuhannak a védelmi ipari részvények / Fotó: AFP

Szektortársaival együtt esik a Rheinmetall

A német Rheinmetall, a spanyol Indra, az olasz Leonardo és a svéd Saab részvényei zuhantak be a legjobban az európai Stoxx 600 index kosarát alkotó részvények közül, 3,5–5 százalék közötti árfolyamveszteségekkel.

A Goldman Sachs által összeállított, a földrész hadiipari részvényeit követő index pedig 3,3 százalékkal került lejjebb.

Délelőtt fél 12-ig:

a Rheinmetall kurzusa 4,8 százalékkal, 1498 euróra,

az Indráé 4,5 százalékkal, 46,7 euróra,

a Leonardóé 4,8 százalékkal, 45,8 euróra,

míg az ukránokkal korábban szerződést kötő Saabé 6,3 százalékkal, 477 svéd koronára esett.

Volodimir Zelenszkij szerint egyébként az amerikai tárgyalópartnereivel arról állapodtak meg, hogy a washingtoni kongresszus is jogi kötelezettséget vállal a biztonsági garanciákért, amelyek egyébként egyenértékűek lesznek a NATO-alapszerződés 5-ös cikkelyében foglalt klauzulával.

Lassan a testtel, van még megoldatlan kérdés!

Eközben a piac elfeledkezni látszik egy másik vitás ügyről, nevezetesen a területi kérdésről. Az oroszok ugyanis ragaszkodnak hozzá, hogy a négy ukrán megye (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon) teljes egészében kerüljön Moszkva fennhatósága alá, az általuk el nem foglalt részeikkel együtt, míg az ukránok hallani sem akarnak erről.

Az olasz Mediobanca elemzője, Alessandro Pozzi részben ezért is jóval pesszimistább. Befektetőknek küldött jegyzetében azt írja, hogy a megoldás valószínűleg nem áll még küszöbön.

Szerinte az orosz–ukrán konfliktus valószínűleg nem ér véget 2026 derekáig, vagy esetleg 2027-ig.

A béke reménye ugyanakkor kedvező hír az európai légitársaságok számára.

A Wizz Air részvényei például több mint 4 százalékkal lőttek ki, egészen 1282 pennyig Londonban, de az EasyJet papírjai is több mint 2 százalékkal drágultak.

Visszatérve a hadiipari részvényekhez, elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenlegi árfolyamesés dacára, hosszabb távon valószínűleg nem csökken Európában a biztonságtudatosság és a fegyverkezés iránti igény szintje, ezért a szektor még a békekötés esetén is ígéretes marad.