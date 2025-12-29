Deviza
Osztalékra, Vraylarra és a forint mozgására ugorhat a Richter – újabb izgalmas év elé nézhet a gyógyszergyártó

A 2025-ös izgalmak után jövőre is mozgalmas éve lehet a hazai gyógyszergyártó vállalatnak. Összegyűjtöttük, mire lesz érdemes figyelniük a befektetőknek a Richterrel kapcsolatban.
K. T.
2025.12.29, 18:28

Közel sem volt eseménytelen a Richter elmúlt egy éve. A gyógyszercég új stratégiát hirdetett 2025-ben, ami már a jelenlegi csúcsgyógyszer szabadalmi védettségnek lejártát követő időkre készül, és a következő blockbuster készítmény kifejlesztésén dolgozik. A Vraylar december közepén újabb féléves exkluzivitást kapott az Egyesült Államokban, a rég nem látott ralit mutató forint viszont jókora elenszelet jelentett a társaság számára.

Richter, forint, euró
A z euró/forint és a dollár/forint árfolyam is lényeges lesz a Richter számára / Fotó: Kallus György

A következő év sem ígérkezik kevésbé izgalmasnak. Cikkünkben összegyűjtöttük, mire lesz érdemes figyelni a hazai gyógyszergyártónál, és hogy mik mozgathatják a részvényárfolyamot 2026-ban.

A forintra mindenképp figyelni kell jövőre is

A 2025-ös év a forinté volt, a hazai fizetőeszköz az euróval szemben hat százalékkal, a dollárhoz képest pedig 17 százalékkal értékelődött fel, a többi között az MNB szigorú monetáris politikájának következményeként, amely jókora kamatelőnyt biztosított a magyar pénz számára, ami a carry trade-en keresztül fűtötte az árfolyamot. A másik oldalról a Fed és az EKB lazításai is a forint malmára hajtották a vizet, valamint az amerikai vámpolitika gyengítette a dollárt.

Mindez nem segített a bevételinek döntő többségét – több mint 90 százalékát – devizában realizáló Richternek, melynek profitja is megsínylette a forint szárnyalását. A devizaárfolyam alakulása így jövőre is fókuszban maradhat a Richter és befektetői számára.

A Concorde friss kitekintésében 391 forintos euró árfolyammal számol 2026 végére, ami kisebb gyengülést jelent, és egyúttal némi enyhülést hozhat az exportpiacokra termelő magyar vállalatnak.

A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint a magyar fizetőeszköz a politikai bizonytalanságok miatt a jövő év elején sérülékennyé válhat. A tavaszi országgyűlési választások kimenetétől függően pedig 360 és 390-es euró/forint kurzus is elképzelhető.

Jeles napok a Richternél

A befektetők számára kiemelkedően fontos információkat jelentenek a negyedéves tőzsdei jelentések, melyek időpontja már ismert a társaság jövő évi eseménynaptára alapján.

A gyógyszergyártó negyedik negyedéves és 2025 egész évére vonatkozó eredményszámait február 27-én teszi majd közzé.

  • Az első negyedévről május 12-én, 
  • az első félévről augusztus 7-én, 
  • a kilenchavi teljesítményről pedig november 10-én számol be a Richter.

Bőkezű osztalék érkezhet 2026-an is

Joggal tartja izgalomban a részvényeseket minden évben az osztalék kérdése, a vállalat ugyanis a bőkezűbb kifizetők közé tartozik. A vezetőség osztalékjavaslatáról legkésőbb április 7-én, az éves rendes közgyűlés előterjesztéseinek és határozati javaslatainak közzétételekor értesülhetnek a befektetők. A részvényesi juttatásról a társaság éves közgyűlésén születik majd végső döntés, amire április 29-én kerül majd sor.

Az elemzői várakozások jelenleg 534 forintos részvényenkénti osztalékról szólnak, ami 5,4 százalékos hozamot jelent a december közepén beszállóknak.

Minden, ami Vraylar

Érdemes szemmel tartani az amerikai fejlesztési és értékesítési partner, az AbbVie időközi beszámolóit is, ezek tartalmazzák ugyanis a Richter vezető, cariprazine alapú gyógyszerének, a Vraylar negyedéves tengerentúli értékesítési számait, ami után a magyar cég mérföldkő kifizetésre jogosult, melynek összege a bevétel mintegy ötöde.

Az árfolyamot minden Vraylarral kapcsolatos hír megmozgathatja, amit a készítmény amerikai szabadalmi védettségének újabb fél évvel történő meghosszabbításáról szóló, december közepi bejelentés is jól példáz. Ez utóbbi hírt már csak azért is fogadták kedvezően a tőzsdézők, mert az Equilor becslése alapján ezáltal további, mintegy 450 millió dollárnyi royalty bevételt érhet el a Richter, ami részvényenként mintegy 450 forintos értéket jelent.

Óriási tartalék van még a részvényben

Árfolyam befolyásoló hatásuk van az elemzői várakozásoknak is, így egy-egy friss célármódosítás is felpezsdítheti a napi kereskedést a Richter részvények piacán. A jó hír, hogy az aktuális, konszenzusos elemzői prognózis alapján bőven van még tér a gyógyszergyártó papírjainak emelkedése előtt.

Az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga hajszálnyival van 12 ezer forint alatt, ami bő 20 százalékos ralival kecsegtet a következő 12 hónap során. Igaz, a szakértői becslések széles skálán szórnak: a legoptimistább Jefferies 13 750 forintra, a legborúlátóbb Wood & Company pedig 9435 forintra várja az árfolyamot 2026 végére.

A társaság részvényeit követő kilenc befektetési szolgáltató közül hat vételt, három pedig tartást javasol, eladástól pedig egyáltalán nincs is szó a hivatalos ajánlások között, ezek alapján a Richter nem tűnik rossz befektetésnek a jövő évre.
 

