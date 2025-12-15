Bombahír Amerikából: megindultak a Richter részvényei, rég várt jó hírt kapott meg a magyar vállalat - ennek örülhetnek a befetketők

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) megállapította, hogy az AbbVie megfelelően teljesítette az FDA által a Richter cariprazinejére kiadott gyermekgyógyászati írásbeli kérést - közölte a magyar gyógyszergyártó hétfő délelőtt a tőzsde honlapján.

Jó hírt közölt a Richter / Fotó: Kallus György

A döntés eredményeként az FDA további 6 hónapos piaci kizárólagossági időszakot biztosított az AbbVie számára az Egyesült Államokban, amely így 2030. március 17-én jár le. A Richter által fejlesztett cariprazinet az Egyesült Államokban Vraylar márkanév alatt az AbbVie forgalmazza.

A hír az Erste szerint pozitív és támogatja a Richter részvényárfolyamát.

Mi is az a cariprazine?

A cariprazine antipszichotikum molekuláját a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratories-zal (később Actavis, Allergan, majd Abbvie) közösen fejlesztették tovább.

A 2016 márciusi amerikai piaci bevezetése óta több mint 400 000 beteget kezeltek vele és több mint 3 millió felírás történt az Egyesült Államokban.

A gyógyszert elsősorban skizofrénia, bipoláris zavar - mániás, depressziós vagy kevert epizódok -, valamint major depressziós zavar kiegészítő kezelésére használják.

Az antipszichotikum már 46 országban elérhető világszerte, közülük 26-ban, így Magyarországon is, ártámogatással. A Richter az elmúlt időszakban is számos licenszmegállapodást kötött helyi partnerekkel, amelyeknek köszönhetően a cariprazine a világ további jelentős piacain jelenik meg.

A cariprazine amúgy jelenleg az egyetlen olyan antipszichotikum, amely nemcsak a skizofrénia pozitív tüneteinek - például téveszmék vagy hallucinációk -, hanem predomináns negatív tünetek - egyebek között érzelmi elsivárosodás csökkenésének - kezelésében is bizonyította hatékonyságát.

Hatalmas bevételt termel a Richternek

Az antipszichotikumból a harmadik negyedévben, azaz július és szeptember között 934 millió dollár értékben adtak el az Egyesült Államokban, ami 6,7 százalékos bővülést jelent éves alapon.

Az előző egyedévhez képest pedig 34 millió dollárral nőtt a magyar kutatók által kifejlesztett vényköteles gyógyszer tengerentúli forgalma.